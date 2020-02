OUG 114 s-ar putea intoarce, cu toate masurile nocive. "Va fi haos total. Va arunca tara in aer!"

Daca OUG 1 va fi respinsa va fi haos total. Va arunca tara in aer

masuri fiscale suplimentare pentru banci (taxarea activelor bancare),

masuri de restrangere a sectorului de administrare a pensiilor private (Pilon 2) - cerinta minima de capital nejustificata,

plafonarea comisionelor de administrare sau obligativitatea utilizarii resurselor pentru investitii in proiecte neproductive ale statului, - masuri pentru sectorul de gaze si sectorul de energie (taxare suplimentara),

taxarea suplimentara a jocurilor de noroc,

introducea unui nou fond la discretia Guvernului (Fondul Suveran de Investitii),

majorari salariale pentru sectorul bugetar etc.).

Reintoarcerea la OUG 114 va pune o presiune enorma pe buget

Ar fi putut Guvernul sa prevada riscul respingerii OUG 1 in Parlament?

La finalul anului 2018, Guvernul Dancila a adoptat ordonanta de urgenta 114 , care cuprindea zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice, masuri care au afectat puternic mediul de afaceri, bancile, sectorul energetic, de telecom, fondurile private de pensii.Dupa un an in care toate aceste domenii au fost nevoite sa isi regandeasca planurile de investitii si sa caute solutii pentru a nu iesi in pierdere, la inceputul lui 2020, Guvernul Orban a adoptat OUG 1, ordonanta care a adus modificari celebrei ordonante 114 Numai ca aceasta a ajuns foarte repede in Parlament, spre deosebire de OUG 114 care nici pana la momentul anularii nu a fost transformata in lege, iar Senatul a respins-o la inceputul saptamanii trecute. Urmeaza votul in Camera Deputatilor, camera decizionala.Asadar, daca si deputatii o resping, toate prevederile din controversata OUG 114 reintra in vigoare.OUG 114 a fost una dintre cele mai nocive si mai putin transparente initiative legislative din ultimii 30 de ani,Astfel, spune el, in cazul in care ordonanta 1, cea care a modificat OUG 114, va fi respinsa, haosul va fi total.. A fost data peste noapte, contine peste 90 de articole fara legatura intre ele, practic 90 de ordonante de urgenta intr-una singura. Si nu simple", a subliniat economistul Cristian Paun.Profesorul universitar a trecut in revista cele mai importante prevederi ale OUG 114, care risca sa reintre in vigoare:Cristian Paun considera ca, daca si deputatii vor respinge OUG 1, fac un act de mare iresponsabilitate. Insa, spune profesorul universitar, totul se va intoarce rapid impotriva lor.care au un singur scop: prezervarea privilegiilor dobandite dupa cativa ani de guvernare cu spatele la economie si popor si, eventual, demonizarea celor care guverneaza acum in locul lor pentru a castiga, eventual, alegerile ce urmeaza.Este un calcul meschin, electoral. Care, zic eu, nu o sa le iasa. Se va intoarce rapid impotriva lor", ne-a declarat Cristian Paun.Daca prevederile din OUG 114 reintra in vigoare, ar crea mari probleme si bugetului de stat, deja adoptat, pentru ca nu este pregatit pentru astfel de masuri, mai atrage atentia profesorul universitar dr. Cristian Paun (ASE).El considera ca atat interesul cetateanului, cat si cel national sunt tot mai departe de interesul politicienilor din Parlamentul Romaniei."Problema apare din faptul ca deja avem un buget aprobat pentru 2020.Este evident ca modul acesta de a face politica trebuie sa inceteze. Cetateanul si interesul national sunt tot mai departe de interesul politicienilor din Parlamentul Romaniei.Mesajele de ostilitate impotriva bancilor si "capitalismului" dovedesc neintelegerea situatiei actuale si ruptura evidenta intre ce e bine pentru popor si ce e bine pentru politicianul disperat, aflat in fata unei runde de vot de care depinde prosperitatea sa pe mai departe", afirma Cristian Paun.Mai mult, spune profesorul universitar, reintrarea in vigoare a OUG va duce la depunctarea Romaniei de catre agentiile de rating, iar apoi lucrurile vor degenera.(mai ales la nivel de investitori si creditori) si de aici lucrurile vor degenera clar. Si acest lucru se intampla intr-un context intern si extern nu prea favorabil (economia incetineste, productia industriala incetineste, posibilitatea unei crize globale ca urmare a situatiei din China este foarte ridicata)", mai atrage atentia Cristian Paun.In cazul in care OUG 114 revine, dupa ce prevederile sale nocive au fost anulate in ianuarie prin OUG 1, ar bulversa si mai tare mediul de afaceri, dupa cum a spus si economistul Cristian Paun.Asadar, ne punem intrebarea: Nu ar fi trebuit ca Guvernul Orban sa se gandeasca la faptul ca ar putea exista riscul ca Parlamentul sa respinga OUG 1? Nu ar fi trebuit ca, inainte sa o adopte, sa se asigure ca exista o majoritate parlamentara care sa adopte proiectul de ordonanta?Profesorul Cristian Paun spune insa ca Guvernul nu avea cum sa intuiasca acest lucru, pentru ca multe ordonante stau ani de zile in Parlament inainte sa devina legi."Guvernul nu avea cum sa prevada aceste lucruri. Sunt OUG-uri care stau cu anii in Parlament inainte sa devina lege. OUG 114 a ramas OUG, nu a devenit lege nici acum. In schimb, OUG 1 care o anuleaza a intrat imediat in colimatorul Parlamentului", precizeaza Cristian Paun.El reclama astfel reaua intentie a unor parlamentari care, spune el, vor deveni in curand istorie.care, in buna masura, isi vor lua adio de la aceasta putere cu care s-au "imbatat" din plin in ultimii 4 ani. Mai e putin si vor deveni istorie. Una de care nu ne vom aminti cu placere, din pacate", a conchis Cristian Paun.