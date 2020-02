Senatorii au respins ordonanta care corecta efectele OUG 114/2018 si care le ingheta salariile

Ziare.

Cu 69 de voturi "pentru", 44 "impotriva" si trei abtineri, senatorii au respins adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Dupa ce senatorii au respins adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, grupurile parlamentare au motivat votul dat.PSD a sustinut ca a votat in "favoarea oamenilor"."Sigur, ati mascat, dar acolo, mai jos, ati bagat asta, politica pe care o faceti de cand sunteti la guvernare. Toate ordonantele de urgenta sunt in favoarea sistemului financiar bancar, a corporatiilor si impotriva oamenilor. Asta va defineste, si anume capitalismul de prada. Asta faceti cu aceasta ordonanta. Stim foarte bine ce am votat, am votat in favoarea oamenilor", a afirmat senatorul Daniel Zamfir (PSD).Senatorul Daniel Tapu Nazare (PNL) a motivat votul impotriva respingerii ordonantei, scotand in evidenta efectele pe care votul din Senat le va provoca in viata economica si sociala., data de guvernul PSD, le-a produs. Sa inteleg ca astazi ati votat pentru reintroducerea supra-accizei la combustibil (...), ati votat, de asemenea, pentru eliminarea de pe piata romaneasca a companiilor de rideshareing.(...) Doriti, de asemenea, probabil, side a nationaliza Pilonul II de pensii si de a falimenta administratorii privati ai pilonului II de pensii, pentru ca asta ati votat. De asemenea, probabil ca doriti inca o majorare a pretului la gaze naturale, pentru ca prin efectele OG 114 toti producatorii de gaz natural autohtoni, plus investitorii strategici, au fost dezavantajati si un singur operator economic a fost avantajat, (...) care se numeste Gazprom", a spus Daniel Tapu Nazare.Senatorul Silvia-Monica Dinica a declarat ca, motivand ca, daca este in vigoare, "nu se vor acorda pensii speciale pentru alesii locali in 2020, se plafoneaza indemnizatiile demnitarilor, de asemenea, se elimina transferul dintre mediul privat si stat (...) vorbim de eliminarea taxei pe cifra de afaceri pentru companiile din energie(...) si, mai mult decat atat, vorbim de eliminarea taxei pe activele bancare".Senatul este prima Camera sesizata cu aceasta lege, deputatii fiind cei care vor lua decizia definitiva."PSD tocmai a anulat la Senat abrogarea masurilor nocive pentru economie din OUG 114. Nu mai au nicio limita. Pentru a-si salva indemnizatiile inghetate prin OUG 1/2020, parlamentarii PSD au sacrificat masurile de corectare a prevederilor din OUG 114 incluse in prima ordonanta a Guvernului PNL din acest an.Din pacate, masurile bune de reforma, la care am lucrat atat de mult alaturi de colegii mei in guvernarea PNL, sunt anulate in mod iresponsabil de majoritatea rosie toxica din Parlament care se tine cu dintii de scaune si de privilegii. Este tot mai clar pentru toata lumea cacare sa sprijine agenda reformatoare a PNL. #Anticipate", a reactionat si Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.