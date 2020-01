Are curajul Parlamentul sa demisioneze in bloc?

Si asta, cand? Tocmai atunci cand Marcel Ciolacu isi ambaleaza motoarele la maximum, pregatit sa infrunte congresul de luna viitoare, cand spera sa fie aclamat, nu fluierat.

ar putea deschide chiar ei drumul spre alegeri anticipate, demisionand cu totii in bloc.

Ziare.

com

Adica, degeaba strange Ciolacu semnaturi, atata timp cat bastonul de maresal nu-i in ranita lui. De altfel, este greu sa intelegi ce vrea Ciolacu. Sa cada guvernul? Ar fi un dezastru chiar pentru dansul, intrucat nu are nici vreo propunere de premier, nici o varianta de guvernare, cat de cat. Asta, cu guvernul de uniune nationala, strecurata intr-o conversatie cu presa, n-o ia de buna nici Bula.Sa cada motiunea? Ganditi-va ce rusine ar fi pentru insusi liderul interimar sa demonstreze din nou in fata tuturor ca n-are majoritate. Ar fi nimicitor ca, dupa caderea Dancilei si dupa instalarea guvernului liberal, sa se confirme si a treia oara ca majoritarii de pana acum au ajuns minoritari in Parlament. Si-ar da foc la valiza.Nici liberalii, care la ora actuala fac jocurile pe scena politica, nu mi se par chiar la inaltime. Lor ar trebui sa le sfaraie calcaiele pentru alegeri anticipate dar, daca le sfaraie cu adevarat, atunci ar trebui sa cunoasca macar drumul pe care vor merge.Da' de unde! Nu pare sa-i intereseze prea mult succesul motiunii lui Ciolacu, iar demisia premierului nici atata. Iar alte cai, capabile sa deschida portile anticipatelor, nu se prea observa in Constitutie.Dar, daca nici una, nici alta, atunci ce? Intr-o rostire cel putin misterioasa, presedintele Iohannis lasa de inteles ca este nu numai in posesia strategiei de lupta, ci ar avea chiar ceva mai mult sub manseta, intrucatComentatorii de tot felul contrazic categoric ca, in afara celor doua variante - cu motiunea si cu demisia - ar mai putea exista si un plan B. Logica lor rigida se bazeazape Constitutie.Pe de alta parte insa, domnul Iohannis nu este omul care sa vorbeasca peste masura, sa insire vrute si nevrute, cum zice romanul. Daca vorbeste de un plan B, trebuie ca i-a incoltit ceva in minte, ca acel ceva a fost deja discutat cu liderii liberali, cu consilierii sai, cu altii care stiu exact ce este posibil si ce nu este.Nu imi imaginez ca presedintele ar putea porni la un drum atat de periculos, fara sa aiba in maneca planul B, iar daca nu l-a adus la cunostinta tuturor, atunci cu atat mai bine: niciodata adversarul nu trebuie sa afle din ce directie va fi atacat.Gandesc totusi ca alegerile anticipate se pot declansa mult mai usor decat pare la prima vedere, in orice caz altfel decat prin demisia premierului sau motiunea domnului Ciolacu.N-ar fi greu si ar trebui un singur lucru: ca toata lumea, dar mai ales parlamentarii, sa inteleaga cat de depasita este intreaga clasa politica. Asta nu rezulta din sondaje complicate, din constatarile analistilor sau ale societatii civile, ci din cele doua randuri de alegeri recent consumate - unul in mai si altul in noiembrie - cand electoratul s-a pronuntat foarte hotarat la urne si a rostit fara echivoc: ajunge!Alegerile n-au vizat in mod explicit Parlamentul, dar au exprimat cat se poate de clar optiunile electoratului in raport cu partidele si ar fi de negandit ca romanii, dupa ce s-au exprimat de doua ori si atat de ferm impotriva actualilor majoritari, simt deodata, dupa numai cateva luni, ca-i apuca dorul de PSD.Poate problema nu s-ar pune asa daca, pe langa palma de la cele doua scrutinuri din 2019, n-ar fi aparut si alte palme, cand liderul partidului majoritar a ajuns dupa gratii, cand urmasul lui a fost maturat din fruntea formatiunii de catre propriii sai camarazi, cand Guvernul a fost decapitat si el, cand cei alesi ne-au sfidat pe toti cu sintagma "pentru ca putem", cand legile au fost siluite prin abuz in avantajul propriei clientele, iar Romania a fost aruncata in dizgratia cancelariilor europene si intr-un marasm economic fara precendent.Daca simtul onoarei si o anumita intuitie morala i-ar determina pe parlamentari sa constientizeze cat de nesuferiti au devenit acum in fata celor care i-au votat atunci, cat rau au facut tarii pana in prezent si cat rau mai fac in continuare, impotrivindu-se initiativelor noilor guvernanti,Nu intru in detalii, intrucat asa ceva nu se va intampla niciodata. Iar daca nu se va intampla, asta dovedeste mai clar decat orice ca alesii nostri nu au curajul sa se intoarca la popor, pentru ca acesta sa-si exprime din nou vointa sa suverana.Sa-mi fie iertata exprimarea, dar pe alesii nostri ii doare in cot de poporul suveran si de vointa lui. Nu-i intereseaza decat sa isi prelungeasca cu inca vreo cateva luni propria ghiftuire, indemnizatiile, diurnele, zborul in destinatii exotice pe banii publici, binecuvantata vacanta de vara, masina, soferul, secretara si eventual influenta, acolo unde pot pune o vorba buna ca sa-si sustina interesul.Si, ca urmare, in loc sa plece cu fruntea sus in ceasul al doisprezecelea, vor pleca in ceasul al treisprezecelea, umiliti prin alegerile anticipate, indiferent daca ele vor fi declansate de motiunea lor de cenzura, de demisia domnului Orban sau de misteriosul plan B, strategia de rezerva a presedintelui.