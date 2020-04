Iohannis prelungeste starea de urgenta. Ce se intampla daca decretul pica la vot, in Parlament

Ce se intampla daca Parlamentul nu e de acord cu presedintele

Daca ulterior Parlamentul se opune, prin vot, atunci masurile decise de presedinte inceteaza imediat.

Articolul 15

Articolul 16

" explica presedintele Iohannis pe data de 6 aprilie, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni Decretul prezidential anterior a fost aprobat de Parlament si in baza lui au putut fi adoptate toate ordonantele militare si ordinele prin care au fost impuse restrictiile de circulatie deja cunoscute, precum si celelalte masuri speciale, de natura economica, sociala sau juridica.In asteptarea noii decizii a presedintelui Iohannis, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca se opune prelungirii starii de urgenta, in timp ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, si liderul Pro Romania, Victor Ponta,de unele cerinte, printre care adoptarea pachetului economic si fiscal de sprijin pentru firmele afectate, clarificarea restrictiilor, implementarea programului national de testare pentru COVID-19 sau un pact national privind excluderea masurilor de diminuare a salariilor si pensiilor.Starea de urgenta reprezinta un set de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica impuse de presedintele Romaniei prin decret prezidential si confirmate apoi de Parlament. Masurile dureaza, dar pot fi prelungite.Articoluldin Constitutia Romaniei prevede urmatoarele:(1) Presedintele Romaniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sausi solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, inde la luarea acesteia.(2) Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca de drept in cel mult 48 de ore de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta si functioneaza pe toata durata acestora.Prin urmare, presedintele statului ia decizia si semneaza decretul, iarDecizia trebuie aprobata, insa masurile decise de presedintele Romaniei, dar se poate prelungi succesiv, cu cate 30 de zile de fiecare data.Masurile au caracter exceptional, introducand diversede la cadrul legal in vigoare. De asemenea,decat in mod normal, iar coordonarea este asigurata de Ministerul de Interne.Starea de urgenta este reglementata in detaliu de. Conform actului normativ citat, starea de urgenta se poate institui cand se constata:"a) existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale;b) iminenta producerii ori producerea unorcare fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz, a urmarilor unor dezastre".Prin declararea starii de urgentacu anumite exceptii, prevazute in actul normativ citat.Masurile exceptionale decise de presedinte sunt cuprinse in decretul prezidential.In functie de evolutia situatiilor de pericol, presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia.(1) Incetarea starii de asediu sau de urgenta are loc la data stabilita in decretul de instituire sau in decretul de prelungire.(2) In cazul inlaturarii situatiilor de pericol, inainte de expirarea termenului stabilit, incetarea aplicarii masurii exceptionale se dispune prin decret, cu incuviintarea prealabila a Parlamentului.