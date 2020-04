Cei cativa Gica-Contra din Parlamentul Romaniei

Criza se rezolva pas cu pas

Halal politica, halal Opozitie!- se intreaba acum, cu o candoare de domnisoara, fostul presedinte al Senatului.Cum bune, domnule Tariceanu? Vi se pare o cifra buna 346 de romani ajunsi la cimitir? Suntem campioni in regiune la numarul de decese, nu la niste cifre prea bune, cu care sa mai prelungim starea de urgenta, domnule Tariceanu. Bulgaria inregistraza 32 decese, Serbia 85, Ungaria 122, Slovacia 2, Slovenia 56, Grecia 101, iar Romania 346!E buna cifra de 6.879 inbolnaviti - exact cat sa umpli cu ei aproape full patru din cele opt spitale promise de guvernarea PSD+ALDE, din care n-a inceput nici macar unul?Declarand ca nu va vota nici el Decretul in Parlament, Victor Ponta se "justifica" explicandMulte vrea sa stie domnul Ponta! Dar nu numai dansul, vrea sa stie toata tara, intreaga planeta ar vrea sa stie, dar asa ceva nu poate prezice nici macar Nostradamus. Retorica domnului Ponta mi se pare neinspirata si suna ca un bidon gol: vrea sa rosteasca ceva, dar nu are nimic de spus.Singurul lucru clar pentru toata lumea este precizarea repetata a presedintelui Iohannis ca pandemia actioneaza imprevizibil si, tocmai de aceea, trebuie sa actionam gradual. Pentru cine nu pricepe ce inseamna gradual - dupa cate observ domnul Ponta pricepe mai greu - tot presedintele a explicat pe intelesul tuturor: inseamna pas cu pas.La randul sau, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ar vota decretul, dar pune conditiile sale, printre care cere sa cunoasca "proiectele majore de investitii pe care Guvernul le va demara pe perioada starii de urgenta pentru a reporni economia".Ce spui, Franz? Ce proiecte majore de investitii a demarat PSD, cand era la guvernare si cand inca nici nu bantuia pandemia? A inaltat spitale? Scoli? Autostrazi? Infrastructura urbana? Domnul Ciolacu este ultimul om de pe planeta indreptatit sa vorbeasca de funie, in casa spanzuratului!Daca cei trei corifei ai Opozitiei n-ar fi fost (inca) lideri de partide parlamentare, poate ca parerea lor nici macar n-ar merita sa fie comentata. Pur si smplu, auzindu-le opinia derizorie despre problema care ingrijoreaza nu numai toata tara, dar si intreaga omenire, romanul de rand i-ar sterge din agenda sa, ingnorandu-i.Dar, inainte sa-i ignori, iti aduci aminte deodata ca sunt membri intr-un Parlament vetust, dar votat in 2016. Daca nu intervenea pandemia, ne-am fi pregatit astazi de alegeri anticipate, sau macar de cele locale. O noua infrangere, chiar si la locale - inevitabila de altfel - ar fi insemant pentru PSD o debusolare totala, iar pentru aliatii sai de conjunctura ejectarea totala de pe scena politica.Poate ma insel, dar parca intuitia imi spune ca electoratul abia asteapta sa-i vada ejectati pe tustrei de pe scena politica: Ponta, Tariceanu, Ciolacu.Dar, deocamdata, se agata unii de altii, PSD constituindu-se intr-un iluzoriu c (i) olac de salvare. Refuza sa observe eforturile Guvernului de a tine sub control imbolnavirile, de a da solutii punctuale la orice situatie noua aparuta, de a reorganiza din mers sistemul sanitar gaunos si de a stapani probleme aproape imposibile precum incheierea anului scolar, gestionarea masurilor profilactice si inca multe altele.In loc sa observe problemele majore la care pune umarul actuala guvernare niste domni precum Ciolacu, Ponta, Tariceanu, Kelemen, si Pambuccian au pus de-o scrisoare catre premier, la care fara indoiala asteapta raspuns.Apreciez pozitia domnului Dan Barna, care a participat la discutiile cu ceilalti, dar n-a semnat scrisoarea. Nu stiu motivele, dar poate si-a amintit ca el facea parte din frontul antiPSD, nu din clanul proPSD.Cata ipocrizie trebuie sa ai, ca sa scrii in respectiva scrisoare:Ce nu inteleg eu e de ce simt nevoia sa fie preocupati public? Modul cum actioneaza guvernul in legatura cu pandemia se cunoaste, el respecta ordonantele militare care se emit frecvent, iar daca li se pare ca le lipsesc ceva informatii, le pot cere direct, opertiv si fara comunicate menite sa lase impresia ca fac ceva, atunci cand nu fac nimic.In orice caz, intr-un moment cand spitalele nu mai pot primi miile de bolnavi inregistrati deja, plus altii care se anunta, mi se pare cinic sa nu-ti fie dor decat de dialogul institutionalizat si de lipsa altor informatii suplimentare, pe care daca le-ai cere, fara indoiala le-ai primi.Daca cineva din Opozitie sau de altundeva ar dori sa puna umarul, alaturi de guvern, ca sa rezolve ceva din problemele grele cu care se confrunta acesta, ar putea sa o faca fara comunicate, din care nu rezulta decat ca sunt buni de palavrageala.Am mai spus-o: numeroase personalitati din lumea afacerilor sau sportului, fundatii si societati economice, organizatii religioase, multi altii si-au oferit obolul in numerar, spatii in hoteluri, alimente, si tot ce le-a stat in putinta pentru a fi de folos.Recent de tot, m-a impresioant gestul Simonei Halep, care a donat din banii proprii, castigati la concursuri, cateva zeci de mii de euro cu scopul nobil de a veni in ajutorul celor suferinzi.Simona Halep nu are obligatii fata de alegatori, ea nu a fost aleasa. Dar domnii Ciolacu, Ponta, Tariceanu, Kelemen, Pambuccian ai altii au fost alesi. Si nu pentru ca sa scrie cat de ingrijorati sunt de unele sau de altele, ci sa elaboreze legi, sa le dezbata, sa le voteze si sa le reanalizeze, cand sunt retrimise inapoi de la promulgare.Au facut domnii de mai sus si altii ca ei macar ceva din toate acestea pentru ca tara sa fie dotata cu echipament antiepidemic (ca epidemii au mai fost), locuri in spitale, suficiente paturi ATI echipate si - mai ales - pentru ca medicii si asistentele sa nu fuga in alte tari, unde toate acestea sunt asigurate?In opinia mea, inainte sa casuneze pe actualul Guvern, PSD&Co ar trebui sa reflecteze cum s-ar fi desfasurat combaterea pandemiei, daca - de exemplu - aceasta ne-ar fi atacat cu un an in urma. Nu pretind ca domnul Orban ar fi inventat el apa calda, dar nici nu-mi pare sa fi fost mai inteleapta Viorica Dancila, cea care nu stia in ce capitala i-a aterizat avionul.Poate pretinde domnul Ciolacu ca era mai piceputa si mai ferma Carmen Dan decat actualul ministru de Interne Marcel Vela? S-ar fi dovedit mai profesionista la Ministerul Sanatatii contabila baimareana Sorina Pintea, decat actualul ministru, de profesie medic?Si, ma mai intreb, cum s-ar fi desfasurat relatiile presedintelui Iohannis, care semneaza Decretele pentru starea de urgenta, cu un Guvern care nu le executa? N-am fi asistat la un blocaj total, in contextul grav al pandemiei?Recitind scrisoarea domnilor Ciolacu, Ponta, Tariceanu, Kelemen, si Pambuccian catre Guvern, regret ca s-au asociat ultimii doi, dar prezenta primilor trei o gasesc fireasca: ar vrea sa faca si ei ceva in acest moment tragic pentru tara, dar nu le trece prin cap nicio alta idee, alta decat dorinta puternica de a se baga singuri in seama, atunci cand altii ii observa din ce in ce mai putin.