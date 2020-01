Corlatean spune ca Romania va fi investigata in legatura cu modificarea legislatiei electorale cu patru luni inainte de alegeri

Ziare.

com

El a precizat ca peste 10-12 zile se va discuta la Strasbourg, in plenul APCE, si posibilitatea sesizarii Comisiei de la Venetia in acest caz."La Paris, la reuniunea Comisiei de monitorizare a statelor membre apartinand Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei am ridicat, in mod exceptional, desi acest punct nu era pe ordinea de zi, situatia grava si acest abuz de putere pe care Guvernarea PNL Orban il comite in Romania prin modificarea legislatiei electorale in materie de alegeri locale cu doar patru luni inainte de alegeri.Am prezentat situatia grava si am spus foarte clar ca aceasta decizie incalca foarte grav o recomandare recunoscuta si larg respectata in plan european a Comisiei de la Venetia care spune ca nu poti modifica legislatia electorala cu un an inainte de alegeri si mai ales orice putere dintr-un stat european nu are voie sa isi creeze un avantaj electoral prin modificarea regulilor, mai ales intr-un timp atat de scurt", a declarat, pentru Agerpres, Corlatean, membru al delegatiei Romaniei la APCE.Senatorul PSD a precizat ca a cerut un tratament similar cu cel aplicat anul trecut in cazul Romaniei atunci cand PNL era in Opozitie si solicita "foarte des" si "in mod direct" organismelor Consiliului Europei activarea unor mecanisme privind Romania atunci cand era vorba de Legile Justitiei."Am spus ca este un tratament similar care trebuie aplicat anul acesta in cazul incalcarii unei recomandari cunoscute a Comisiei de la Venetia", a adaugat Titus Corlatean.El a informat ca solicitarile PSD au fost aprobate. "In primul rand, am cerut activarea procedurii de investigare de tara din punct de vedere al normelor democratice de catre Comisia de monitorizare. Comisia a adoptat unanim (...) activarea procedurii privind Romania. Va fi in perioada urmatoare nominalizat un raportor, vor fi urmati pasii procedurali cu o vizita in Romania, cu o investigare, cu un raport si cu concluziile care se impun, pe o paleta mult mai larga privind evolutia sau involutiile democratice din Romania, dar acesta va fi unul dintre primele puncte.Si al doilea punct pe care l-am solicitat, care a fost aprobat de principiu acum si va fi formalizat peste 10 -12 zile la Strasbourg, (...) sesizarea Comisiei de la Venetia de catre Comisia de monitorizare a statelor membre. S-a decis ca acest punct sa fie inscris oficial, de aceasta data, la acea reuniune care va avea loc inainte de finalul lunii ianuarie la Strasbourg si am convingerea ca va fi sesizata Comisia de la Venetia de catre acest organism extrem de important al Consiliului Europei, comisia de monitorizare", a mentionat Corlatean.Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Ulterios, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a afirmat ca revenirea la alegerea primarilor in doua tururi este o decizie potrivita si ca sprijina guvernul in acest demers."Guvernul a decis sa isi angajeze raspuneerea pentru alegerea primarilor in doua tururi, se doreste revenirea la alegerea in doua tururi care este o alegere foarte potrivita. Ii sprijin total in acest demers. Este calea corecta de alege a unui primar, astfel incat jumatate plus unul dintre alegatori sa aleaga persoana care va fi primar", a spus Iohannis.