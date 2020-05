Este posibila respingerea proiectelor de legi din pix si fara dezbateri?

incasase si incaseaza mereu indemnizatii anume ca sa prezinte dezbaterii, sa supuna votului si sa voteze el insusi orice proiect de lege inaintat Camerei in acest scop.

doar Parlamentul in integritatea sa, cu parlamentarii alesi si remunerati in acest scop, poate decide ce afecteaza si ce nu afecteaza caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului roman.

O uzurpare a prerogativelor Parlamentului

Oricat de nastrusnica ar parea o propunere, ea poate fi acceptata sau respinsa prin dezbatere si vot, nu altfel

Este greu sa intelegi cum se poate ca agenda romanilor sa fie una, iar cea a alesilor alta

Daca ar fi sa ma refer concret la cei care ne conduc, dar nu fac nimic, fara indoiala ar trebui sa incep cu presedintele Camerei Deputatilor, cel caruia i-a "scapat" sa puna in dezbatere faimosul proiect de lege privind Tinutul Secuiesc, desiCa sa para ca greseala nu-i a lui si ca poate sa-si spele obrazul dintr-un condei, domnul Ciolacu s-a inteles cu omologul sau Cazanciuc ca, pe viitor, propunerile legislative sa nu mai fie supuse dezbaterilor , in cazul cand vreunui functionar - nu stiu care - i se va parea ca sunt neconstitutionale, respectivSunt de acord ca asemenea propunere trebuie respinsa, insaDaca asta ar fi putut-o stabili orice functionar, eventual chiar unul de rang inalt, n-ar fi fost nevoie nici de Parlament, nici de parlamentari. Toate acestea sunt necesare pentru ca suntem intr-un regim democratic, iar o democratie presupune dezbateri si nicidecum reguli prestabilite de Ciolaci, Cazanciuci sau alti politruci.Sa nu supui dezbaterii o propunere, indiferent cat de nastrusnica ar fi ea, inseamna sa-i dai drept de veto functionarului de la registratura, vreunui alt functionar sau chiar lui Ciolacu insusi, adica omului caruia i-ai transferat prerogativa Parlamentului, prin uzurpare.Nimeni nu are dreptul sa se erijeze intr-un fel de mini-CCR al Parlamentului. Iar domnul Ciolacu, impreuna cu domnul Cazanciuc, asta vor: pentru ca, nu cumva, in viitor sa se produca "scapari" prin neglijenta lor, filtrul constitutionalitatii unor propuneri sa fie transferat de la intregul Parlament, la un functionar sau un membru al institutiei.Mai, oameni buni, voi nu va dati seama ce inseamna asta? Inseamna ca unui "nea Cutare", prin mana caruia s-a stabilit ca trebuie sa treaca propunerile de lege, sa i se dea painea si cutitul, ca sa stabileasca el si nu altcineva daca respectiva lege afecteaza caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului.Nu pun la indoiala buna credinta a oricarui "nea Cutare" din Parlament, dar nici nu exclud ca, la un moment dat, sa i se para ca un proiect de lege afecteaza respectivele caractere inalienabile ale statului si sa hotarasca, de capul lui si de la sine putere, nesupunerea pentru dezbateri.Pe scurt, propunerea domnilor Ciolacu si Cazanciuc ii da lui "nea Cutare" al nostru dreptul de veto, il face la un moment dat mai tare decat orice deputat sau senator, mai puternic decat presedintii celor doua Camere si mai ceva decat chiar Parlamentul insusi, ii da un drept pe care nu-l mai are nimeni in tara.Si asta pentru ce? Pentru ca nu cumva sa-i scape din nou faza unui Ciolacu si sa se pomeneasca in ceasul al treisprezecelea ca s-a aprobat tacit o lege in ceasul al doisprezecelea, intrucat el n-a supus-o dezbaterii in cel de al unsprezecelea, desi pentru asta fusese ales si este platit.Domnilor Ciolacu si Cazanciuc, ati fost alesi ca sa dezbateti si sa votati propunerile legislative, nu ca sa va faca altii treaba. Ceea ce propuneti este in afara Constitutiei, care glasuieste clar la art 74, pct. (5):Nici vorba de delegarea competentei de a supune dezbaterii, nici vorba de altcineva care aproba sau respinge propunerile, ceva ce poate face doar Parlamentul-ul sau. Atata ar lipsi, sa trimita si la promulgare opinia lui "nea Cutare"!Pe scurt, oricat de nastrusnica ar parea o propunere, ea poate fi acceptata sau respinsa doar prin dezbatere si vot, nu prin altfel de aranjamente.Daca o eventuala propunere de lege este anticonstitutionala si afecteaza caracterul statului roman, fara indoiala parlamentarii au destula minte s-o respinga. Dar numai ei, nu altcineva. Nimeni nu poate subestima Parlamentul, nimeni nu poate delega cuiva prerogativele Legislativului, nimeni, nici macar presedintele unei Camere sau al alteia, nu poate pretinde ca el reprezinta chintesenta intelepciunii, demna sa preia, chiar si pentru o clipa, toata puterea legiferarii.Nu pot trece cu vederea faptul ca pe cei doi corifei ai Camerelor ii preocupa o uzurpare a prerogativelor Parlamentului, in timp ce intreaga tara este ingrijorata de pericolul pandemiei, cand fiecare se intreaba cum va decurge relaxarea graduala, cand nimeni nu stie cum va evolua aceasta, cand intreaga Europa nu are altceva in agenda decat grija pentru sanatatea si viata oamenilor, amenintati de virus.In loc sa-si bata capul cum sa nu dezbata legile care trebuie dezbatute, ar fi mult mai constructiv din partea lor sa se ofere cu eventualul ajutor pe care il pot da oficialitatilor in lupta cu pandemia, daca sunt in stare.Daca nu, atunci sa taca, intrucat tacerea e de aur si nu palavrageala.Intrucat niciodata nu este atat de rau incat sa nu existe altul si mai rau, unii alesi si-au pus in agenda cum sa-i incurce de la treaba lor pe cei care efectiv au pus umarul in razboiul antivirus.Guvernul s-a comportat minunat, stabilind masuri ferme, colaborand cu expertii in materie, asigurand echipamentele necesare, gestionand situatiile grave de la Suceava, Arad, Hunedoara sau Brasov.In acest timp, Paramentul ba cheama un ministru "la raport", ca sa-l tina de la treaba, ba-l cheama pe altul. Ba chiar se pregateste sa cheme intregul Guvern, daca are cumva de gand sa mearga pe mana domnului Tariceanu, cel care a amenintat miercuri cu motiunea de cenzura , pe pagina sa de socializare.Motiune, pentru ce? Ca sa vina inapoi Viorica? Sa vina Carmen Dan? S-o punem pe Sorina Pintea la Sanatate si pe Orlando la Finante? Hai, ca-i nostim mos Tariceanu asta!