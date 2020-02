Este pregatit Parlamentul pentru harakiri?

Majoritatea din Palament si cea de la firul ierbii

Dupa patru guvernari esuate, PSD isi propune s-o incerce si pe a cincea

o majoritate constituita in Parlament, nu pe liste, la bodega sau in alta parte.

Arta de a naviga intre Scila si Caribda

Ultima carte: va lasam fara cvorum

Atunci, interesul era sa cada Orban, pentru gloria PSD, acum interesul este sa treaca Orban, pentru salvarea pesedistilor, insurubati in scaunele lor de parlamentari si al intereselor lor.Asa-i in politica damboviteana. Pentru unii, interesul este sa-si termine ei intregul mandat, sa-si incaseze indemnizatiile si sa ajunga la pensiile speciale, in cazul in care noua lege se va poticni la CCR. Pentru altii, interesul e sa avem alegeri anticipate si sa ajunga ei la putere, in numar cat mai mare. Dar interesul pentru tara care o fi?Interesul national are in fata o dilema, aproape de nepatruns si gata sa se transforme in criza: majoritatea parlamentara este total diferita de majoritatea reala. Nu seamana deloc cu cea de la firul ierbii, constatata nu in sondaje si interviuri indoielnice, ci chiar la urne, unde electoratul s-a exprimat clar asta prmavara si asta toamna cu privire la partide si la guvernanti.Se pune intrebarea: este in interesul national sa continuam asemenea ambiguitate, cand majoritatea din Parlament voteaza numai dupa propriile interese, desi se vede si din avion ca ea nu mai are nimic comun cu optiunile actuale ale electoratului?La aceasta intrebare, majoritarii din Legislativ, dar si sustinatorii lor de la diverse Antene prietene, plus analisti de tot felul raspund scurt: votul de acum aproape patru ani e sfant. Optiunile electoratului se pot schimba si de la o zi la alta. Daca am merge pe logica alegatorilor, am ajunge sa facem alegeri anticipate in fiecare saptamana!Regret ca foarte multa lume se lasa pacalita de acest paralogism. Optiunile electoratului sunt incomparabil mai putin volatile decat ale politicienilor. Acestia din urma si le schimba la tot pasul in functie de "negocieri", de interese, de prieteni, de ordine si chiar de propria fantezie. Electoratul nu primeste ordine, nu negociaza cu nimeni, n-are prieteni si nici fantezii. Punctul de vedere al acestuia s-a schimbat numai cand a vazut unde am ajuns cu totii, pe mana votului din 2014.Trebuie sa recunoastem ca votul de atunci a creat in Parlament o majoritate toxica si autocrata, fara jena atunci cand nici macar nu-si disimuleaza nerusinarea si ne sfideaza pe toti, cu explicatia: "pentru ca putem".Au putut aproape orice, dar se pune intrebarea: este in interesul national sa mai mentinem tara inca o vreme pe mana acestei toxine sau merita sa taiem raul de la radacina, chiar cu pretul unor sacrificii, inerente cand pregatesti devansarea alegerilor?Fostul presedinte Traian Baasescu opineaza despre anticipate ca. Remarca ar fi corecta, daca n-ar naste legitima intrebare: iar, daca nu se vor face respectivele anticipate, nu tot instabilitate vom avea? Si nu cumva va fi mai lunga decat cele trei luni?Cel mai numeros partid din Parlament nu suporta sa fie la guvernare altcineva decat el insusi si acolitii aferenti, desi patru guvernari ale sale au esuat rand pe rand si lamentabil (Ponta, Grindeanu, Tudose, Dancila). Asta nu este instabilitate curata?Cum indrazneste interimarul Ciolacu sa se prezinte cu inca o oferta de guvernare, chiar si cu o propunere de premier din afara partidului, dupa ce altele patru din partid au falimentat tara?Ma uluieste sa aflu ca intocmeste o lista cu 233 de semnatari, angajati sa sustina un eventual guvern PSD-PRO Romania. Lista nu e altceva decat o idee nascocita de "baietii destepti" din PSD, eventual si din PRO Romania, atatia cati au mai ramas acolo. Constitutia nu vorbeste de lista. Vorbeste deIn Parlament, n-ar fi pentru prima oara cand s-ar vota altceva decat s-a semnat pe liste. Nu stiu daca lista a fost prezentata la consultarile de la Cotroceni, dar nici nu cred ca Presedintele ar fi luat in serios asemenea nazbatie.Am mai asistat la situatii cand majoritatea constituita in Parlament a fost alta decat cea preconizata in declaratii si angajamente. Nu o data conflictul mastodontilor politici a fost transat de micutul UDMR, minusculul ALDE sau chiar de cativa dintre parlamentarii independenti ai grupurilor etnice - altele decat cea maghiara.Nu invidiez deloc situatia in care s-au bagat singuri liderii PSD si au ajuns precum Ulise intre legendarele stanci Scila si Caribda. Daca nu-l voteaza pe recent nominalizatul Orban, anticipatele sunt ca si sigure, iar daca-l voteaza, ajung in cartea recordurilor, cu ceea ce spuneam la incpeut: il sustin la cateva zile dupa ce l-au demis.N-as vrea sa insinuez prea multe, dar cred ca domnului Orban, dupa ce a fost respins o data, ii va fi foarte greu sa-i convinga pe pesedisti sa-l mai respinga si a doua oara, ba si a treia, ca sa poata dizolva presedintele Parlamentul.Dar nu aceste aspecte strict dambovitene ma alarmeaza, cat altele mai ingrijoratoare cu privire la situatia creata. La Bruxelles se duce marea batalie pentru bugetul european pe exercitiul financiar 2021-2027 si este greu de crezut ca un premier interimar se va impune asupra colegilor "plini", ca sa obtina conditii favorabile pentru Romania.In plus, Romania nu poate sa supravietuiasca fara imprumuturi si este vorba de miliarde de euro. Costurile imprumuturilor au depins totdeauna atat de situatia economiei, cat si de evoutiile politice. Niciun creditor nu ramane insensibil la instabilitatea din tara, iar asta inseamna ca vor creste dobanzile.Ce inseamna asta pentru interesul national? Ca trebuie sa lungim criza pana in decembrie, pentru ca alesii PSD sa-si incaseze indemnizatiile si sa spere la pensii speciale? Sau pentru ca partiduletelor mici le convine se astepte, in speranta ca-si vor asigura printr-un miracol pragul electoral, periclitat potrivit ultimelor sodaje? Acesta sa fie oare interesul national al Romaniei?Mi se pare perfida concluzia cu care a iesit PSD de la consultarile de joi:- rostea sententios Marcel Ciolacu.Nu, domnule Ciolacu, presedintele s-a pozitionat clar:Alegeri anticipate inseamna scurtarea crizei la trei-patru luni, nu lungirea cu inca unsprezece.Numai PSD doreste ca aceasta criza sa fie cat mai lunga, indiferent de interesul national si doar in interesul sau, daca senatorul S. Nicolae vorbea cumva in numele partidului, cand anunta: