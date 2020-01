Huliti, dar folositi de toate partidele: Cum pot fi sanctionati traseistii din Parlament?

Bogdan Glavan: Cine e dezamagit de democratie si de politica, sa se duca la manastire

In 2013, PNL se lupta pentru stoparea traseismului

Care sunt piedicile

Art. 69 - Mandatul reprezentativ

Art. 70 - Mandatul deputatilor si al senatorilor

Ioan Stanomir: "Traseismul nu e o intamplare, e o consecinta a sistemului politic"

Comentariul este facut in contextul in care mai multi parlamentari traseisti au sarit din barca lui Victor Ponta si au fost primiti luni cu bratele deschise in PNL, partidul de guvernamant care pe vremea cand era in Opozitie critica dur traseismul si sustinea ca isi inchide portile in fata migratorilor dinspre stanga sau de la ALDE.Aspru criticata de multi comentatori politici, dar chiar si de unii membri ai PNL, solutia de compromis gasita de Ludovic Orban si de colegii sai din conducerea partidului a fost justificata pe Facebook de economistul, consilier al presedintelui liberalilor.", a scris pe Facebook Bogdan Glavan.Si totusi, in 2013, PNL era cel care se lupta in Parlament pentru revizuirea Constitutiei si limitarea traseismului politic, dupa ce UNPR, partidul desprins din PSD facuse, in anii de dinainte, jocurile politice la cel mai inalt nivel.Mare valva s-a facut atunci pentru modificarea articolului 70 din Constitutie , astfel incat parlamentarii care isi paraseau partidul sa isi piarda automat mandatul. Propunerea s-a blocat insa in comisii, iar dezbaterile publice dintre constitutionalisti pe tema mandatului imperativ sau reprezentantiv al alesilor nostri s-au stins. In schimb a continuat circulatia alandala a senatorilor si deputatilor de la un partid la altul, fara nicio legatura cu angajamentele luate in fata alegatorilor in timpul campaniilor electorale.", ne explica atunci fostul ministru al Justitiei Valeriu Stoica ", ne declara si Simina Tanasescu, doctor in drept constitutional Cele doua articole din Constitutie care blocheaza acum sanctionarea parlamentarilor traseisti sunt 69 si 70 Cu alte cuvinte, nimeni nu ii poate dicta unui parlamentar odata ales ce sa faca si ce sa nu faca, iar acesta isi pierde mandatul doar daca demisioneaza, e condamnat, incompatibl sau moare."Atata vreme cat in Constitutie exista o interdictie expresa a mandatului imperativ, mandatul reprezentativ al alesilor nu poate fi afectat in niciun fel", a confirmat pentru"Ceea ce cititorii Ziare.com trebuie sa inteleaga este ca: primul factor este imposibilitatea constituirii de majoritati fara constituirea unui sprijin alcatuit ad-hoc, iar al doilea factor este imposibilitatea dizolvarii Parlamentului, in fapt imposibilitatea organizarii de alegeri parlamentare anticipate.Acesti factori sunt usor de inteles pentru a avea o perspectiva clara asupra traseismului. Traseismul nu este o intamplare, este o consecinta naturala a unui sistem politic care nu are reglajele necesare", a adaugat acesta.Intrebat care ar putea fi reglajele la care face referire, Ioan Stanomir a mentionat "in primul rand,"."Altfel, daca nu exista posibilitatea alegerilor anticipate, orice mutare care intervine, de la o majoritate la alta, se realizeaza via traseism", a subliniat acesta.Si decizia guvernului Orban de a permite, prin derogare de la lege, ca partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta, sa beneficieze de subventii de la buget "este inca un element legat de", confirma prof. Stanomir."Trebuie sa intelegem ca. Aceasta este situatia fie ca ne place, fie ca nu ne place", a subliniat acesta.Intrebat daca si alegatorii au partea lor de responsabilitate pentru ca tolereaza cu atata usurinta transferurile din Parlament, prof. Stanomir ne-a raspuns: "Aceasta este o intrebare pe care trebuie sa o punem alegatorilor romani. Eu cred ca politicienii 'mai mult sau mai putin onesti', vorba lui Ion Luca Caragiale, isi urmaresc propriul interes, iar alegatorul are (in masura in care e un alegator responsabil) interesul de a incredinta votul si mandatul reprezentativ cuiva care ii reprezinta valorile. Probabil ca acesti domni si doamne de care vorbim au reprezentat valorile cuiva, de vreme ce au fost alesi in 2016".