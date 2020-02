Parlamentarii incep oficial munca pe anul acesta: Melescanu va fi schimbat luni de la sefia Senatului

Alina Gorghiu si Titus Corlatean se lupta pentru scaunul lui Melescanu

Sesiune grea pentru Guvernul Orban

Ziare.

com

Alegerea membrilor Biroului permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuratiei politice si negocierii liderilor de grupuri.Listele candidatilor propusi pentru Birourile permanente se supun votului Camerei Deputatilor, respectiv Senatului.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a convocat luni pentru ora 13:00 sedinta Biroului permanent, urmand ca plenul sa inceapa la ora 16:00. Acelasi program este si la Senat.Sesiunea parlamentara incepe sub semnul, dupa decizia Curtii Constitutionale prin care a declarat neconstitutionala alegerea acestuia.Pentru aceasta functie sunt mai multi candidati, iar PSD sustine ca functia revine din nou social-democratilor.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca social-democratii il vor sustine pe Titus Corlatean, in prezent vicepresedinte al Senatului, pentru a prelua functia de presedinte interimar al acestui for, pana cand va fi publicata motivarea Curtii Constitutionale cu privire la Teodor Melescanu. Propunerea urmeaza sa fie votata si de grupul parlamentar al PSD de la Senat.De asemenea, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii o vor sustine pe Alina Gorghiu, in prezent vicepresedinte al Senatului, pentru conducerea forului legislativ.Potrivit regulamentului, presedintele Senatului este ales prin vot secret, cu buletine de vot, pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor prezenti.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va participa, incepand cu ora 14:00, impreuna cu membrii Cabinetului, la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, convocata pentruimpotriva sa.Conform regulamentului Parlamentului, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere in cel mult 5 zile de la data depunerii.Dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.In aceasta sesiune, Guvernul ar putea sa-si angajeze raspunderea in fata Parlamentului si pe alte proiecte. Totodata, pe masa Parlamentului sunt mai multe proiecte importante in dezbatere la comisiile de specialitate.Liberalii sustin urgentarea adoptarii proiectului de modificare a alegerii presedintilor de Consilii Judetene prin vot indirect, proiect care se afla la Comisia de Cod electoral. PSD nu doreste modificarea actualului sistem de alegere a presedintilor Consiliilor Judetene, prin vot direct, si detine majoritatea in comisie.Parlamentarii urmeaza sa transeze si proiectul privind reducerea TVA, initiat de liderul deputatilor liberali, Florin Roman, care a fost retrimis, la propunerea PNL, la Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor, dupa ce a ajuns in plen cu propunere de adoptare.Alte initiative legislative care ar putea fi discutate in aceasta sesiune parlamentara sunt: impozitarea pensiilor speciale - proiect initiat de senatorul PSD Eugen Teodorovici, aflat la Comisia de buget a Camerei Deputatilor, precum si amanarea dublarii alocatiilor pentru copii si modificarea Ordonantei de urgenta 114 - proiecte aflate la Senat.In prima sedinta a fiecarei Camere se alege noua componenta a Birourilor permanente, adica vicepresedintii, secretarii, chestorii acestor foruri. Alegerea membrilor Biroului permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuratiei politice si negocierii liderilor de grupuri.Listele candidatilor propusi pentru Birourile permanente se supun votului Camerei Deputatilor, respectiv Senatului.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a convocat luni pentru ora 13,00 sedinta Biroului permanent, urmand ca plenul sa inceapa la ora 16,00. Acelasi program este si la Senat.