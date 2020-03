Parlamentul face sedinta online pentru incuviintarea starii de urgenta

Cum se voteaza

Ziare.

com

Pentru prima data va fi folosita o procedura speciala de dezbatere si vot electronic la distanta, aprobata luni de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, ca urmare a masurilor instituite pentru combaterea epidemiei de coronavirus. In acest sens, miercuri, deputatii si senatorii au avut o sedinta - test , simuland votul online.Presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Titus Corlatean, vor fi prezenti in sala de plen.Sedinta Parlamentului va fi transmisa prin streaming live pe pagina de internet a Camerei Deputatilor, iar dezbaterile vor avea loc prin sistemul de teleconferinta audio. Parlamentarii isi vor sustine interventiile, in conexiune telefonica directa cu sala de plen, discursurile urmand sa fie transmise in direct. Votul deputatilor si senatorilor se va exercita printr-o aplicatie informatica realizata intern de catre departamentele de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului.Accesul la pagina web respectiva a fost securizat prin user si parola, care au fost comunicate fiecarui parlamentar prin SMS.Fiecare parlamentar isi va putea exprima optiunea de vot prin actionarea unuia dintre butoanele: "DA", "NU", "AB" (abtinere) si "NU VOTEZ". In cazul in care parlamentarul nu va apasa niciunul dintre butoanele enumerate anterior, el va fi considerat absent de la votul respectiv. Rezultatul votului va fi afisat imediat pe ecranul dispozitivului electronic de pe care este urmarit streaming-ul.Deputatii si senatorii urmeaza sa voteze in acest mod solicitarea presedintelui Romaniei cu privire la incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile.Marti, Comisiile parlamentare de aparare, juridice si sanatate au dat rapoarte comune de incuviintare a decretului presedintelui Romaniei. Si Comisiile parlamentare pentru buget si pentru drepturile omului ale celor doua Camere ale Parlamentului au dat, la randul lor, avize comune favorabile.Parlamentarii din comisiile de specialitate au facut mai multe propuneri si observatii care au fost transmise Guvernului si sefului statului.