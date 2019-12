Parlamentul se reuneste, luni, pentru proiectele pe care isi asuma raspunderea Guvernul

Ziare.

Sedinta va avea loc incepand cu ora 16:00.Potrivit calendarului aprobat, parlamentarii vor putea depune amendamente la aceste proiecte pana luni, la ora 10:00."Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pentru 3 proiecte: Legea bugetului de stat, cea a asigurarilor sociale si legea de corectare a OUG 114, care a provocat efecte devastatoare in economie.Decizia de angajare a raspunderii este o decizie responsabila si indispensabila pentru atingerea obiectivului de a reusi pana pe 31 decembrie sa oferim Romaniei un buget de stat care sa stea in picioare, sa se bazeze pe realitatile economice si sa ofere posibilitatea fiecarui roman, fiecarei firme sau autoritati locale sa stie la ce sa se astepte pentru 2020.Este dificil ca printr-o dezbatere normala in Parlament sa putem finaliza bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat in termenul pe care l-am stabilit", a spus Orban, la inceputul sedintei de guvern de miercuri.