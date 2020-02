Parlamentul si-a stabilit noua conducere. PNL acuza atitudinea abuziva a PSD. Cine sunt membrii Birourilor Permanente

PNL acuza atitudinea abuziva a PSD

La Senat s-a ales BP, dar nu exista presedinte

Astfel, deputatii au validat, cu 259 de voturi 'pentru' si 5 'impotriva', noua componenta a Biroului Permanent, respectiv vicepresedintii, secretarii si chestorii.Astfel, vicepresedinti in Biroul Permanent sunt: Florin Iordache (PSD), Carmen Mihalcescu (PSD), Marilen Pirtea (PNL), Lucian Stanciu Viziteu (USR).Secretari au fost desemnati: Lia Olguta Vasilescu (PSD), Daniel Suciu (PSD), Cristian Buican (PNL) si Dragos Zisopol (minoritati); iar chestori Marius Budai (PSD), Laurentiu Leoreanu (PNL), Seres Denes (UDMR) si Nicolae Banicioiu (Pro Europa).PMP nu are reprezentanti in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor.Lideri de grup au fost desemnati deputatii Alfred Simonis (PSD), Florin Roman (PNL), Catalin Drula (USR), Victor Ponta (Pro Europa), Benedek Zacharie (UDMR), Varujan Pambuccian (minoritati nationale), Marius Pascanu (PMP).Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a criticat, in plen, repartizarea functiilor in noul BP, mentionand ca, potrivit algoritmului parlamentar, PNL avea dreptul la un loc in plus.El a sustinut ca PSD continua "atitudinea abuziva".Camera Deputatilor a decis repartizarea functiilor in Biroul Permanent, urmand ca PSD sa detina doua posturi de vicepresedinte, doua de secretar si unul de chestor; PNL are cate un post de vicepresedinte, secretar si chestor; USR - un post de vicepresedinte; UDMR si Pro Europa - cate o functie de chestor; grupul minoritatilor nationale - un post de secretar.S-au inregistrat 172 voturi 'pentru', 76 'contra' si o abtinere."Grupul PNL a votat impotriva, pentru ca nu se respecta cutuma in ceea ce inseamna repartizarea locurilor. Din pacate, continua aceasta atitudine abuziva. PSD, practic, a refuzat dreptul de a avea PNL inca un membru al BP.Comisia Juridica nu s-a mai intrunit de o luna si jumatate, s-au blocat initiativele PNL. O vorba romaneasca spune: 'ce tie nu-ti place altuia nu-i face'. Sa va asteptati sa primiti un tratament similar. Speram un alt dialog, o alta deschidere. Vom vota componenta nominala a grupurilor parlamentare, pentru ca noi respectam regulamentul", a spus Florin Roman.In replica, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a precizat ca PSD intelege goana PNL dupa functii."Goana dumneavoastra dupa functii o intelegem. Dar de o luna suntem in vacanta, era complicat sa se convoace Comisia Juridica. Va garantez ca toate comisiile vor lucra, vom discuta despre OUG privind dublarea alocatiilor, proiectul dumneavoastra cu reducerea cotei TVA. Nu va faceti griji, vom lucra aplicat si vom face lucruri bune", a afirmat Simonis.Si Senatul a stabilit, luni, componenta Biroului Permanent pentru prima sesiune ordinara a acestui an, a saptea a legislaturii 2016 - 2020.Membrii Biroului Permanent au fost alesi, in afara de presedintele Senatului, prin vot secret electronic.S-au inregistrat 113 de voturi "pentru" si 2 abtineri.Grupul parlamentar al PSD are trei functii de vicepresedinte al Senatului - Robert Cazanciuc, Titus Corlatean, Serban Valeca, doi secretari - Marian Pavel si Ion Ganea si doi chestori - Marius Dunca si Paul Stanescu.PNL are un vicepresedinte - Alina Gorghiu, un secretar - Mario Oprea si un chestor - Cornel Popa.Grupului USR ii revine o functie de secretar al Senatului - George Dirca.Din partea UDMR, Tanczos Barna ocupa una dintre cele patru functii de chestor al Senatului.Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a demisionat luni din functie. Deocamdata exista trei potentiali candidati la aceasta functie