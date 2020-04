Parlamentul voteaza prelungirea starii de urgenta. Doar oamenii lui Ponta si Tariceanu sunt impotriva

Guvernul sa dea raportul in Parlament

Sedinta va incepe la ora 12:00.Miercuri, Comisiile juridica, de aparare si pentru sanatate ale celor doua Camere ale Parlamentului au dat rapoarte de incuviintare a decretului presedintelui.De asemenea, Comisiile de politica economica, afaceri europene, munca, transporturi si invatamant au avizat favorabil decretul.Parlamentarii au facut o serie de propuneri si recomandari, care vor fi transmise presedintelui si Guvernului.Proiectul de hotarare pentru incuviintarea masurii adoptate de presedinte privind prelungirea starii de urgenta, care urmeaza sa fie supus votului plenului Parlamentului, prevede la articolul 1 ca "se incuviinteaza masura prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile, instituita de presedintele Romaniei prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020".Au fost, insa, introduse mai multe articole care prevad, intre altele, ca "pe durata starii de urgenta restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati sa fie dispusa numai prin acte normative cu putere de lege" si doar pentru "prevenirea si combaterea epidemiei COVID-19, temeinic motivata si cu respectarea stricta a exigentelor art. 53 alin. (2) din Constitutia Romaniei".Pe perioada starii de urgenta, periodic, la fiecare 7 zile sau ori de cate ori este necesar,cuprinzand masurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea si combaterea epidemiei COVID-19 si motivele care le-au determinat.In termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport complet, mai prevede proiectul de hotarare.In termen de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta,in aceasta perioada si va prezenta Parlamentului un raport cuprinzand cele constatate, concluzii si propuneri, in conditiile prevazute de Constitutia Romaniei, se mai arata in proiect.Parlamentarii PSD, USR, PMP, UDMR, ai minoritatilor nationale si ai PNL au anuntat ca vor vota pentru incuviintarea decretului.Comitetul Executiv National ala stabilit ca parlamentarii formatiunii sa voteze pentru prelungirea starii de urgenta cu 30 de zile."Am decis astazi ca vom vota prelungirea starii de urgenta, dar si ca determinam, in acelasi timp, Guvernul sa actioneze, sa faca ceva concret pentru oameni. Chiar de astazi, in proiectul de hotarare privind incuviintarea prelungirii starii de urgenta adoptat de comisiile de specialitate am prevazut ca masurile luate de Guvern sa fie temeinic motivate, sa nu mai revina a doua zi asupra lor pentru ca si-au dat seama intre timp ca au gresit", a spus Marcel Ciolacu, presedintele interimar al partidului, intr-un mesaj video postat pe Facebook dupa sedinta conducerii PSD.Liderul, Victor Ponta, a anuntat ca parlamentarii partidului vor vota impotriva decretului, considerand ca presedintele si premierul nu au tinut cont de 15 solicitari pe care le-a formulat anterior.Si presedintele, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, invocand ca nu au fost luate masuri medicale, sociale si economice.va vota in favoarea decretului si propune Guvernului implementarea unui plan de repornire a economiei si testarea intregului personal medical si a celui auxiliar din spitale, a anuntat presedintele formatiunii, Eugen Tomac.Siafirma ca va vota pentru decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta, considerand ca este evident ca nu s-a trecut de faza cea mai grea a pandemiei si ca e nevoie in continuare de masuri speciale.Parlamentariivor vota decretul, pe motiv ca este absolut evident ca masurile necesare pentru prevenirea si combaterea epidemiei trebuie continuate, a declarat Cseke Attila.Prelungirea starii de urgenta este o decizie cat se poate de rationala in contextul actual, iar parlamentariivoteaza in favoarea decretului prezidential, a declarat, marti, si liderul grupului, Varujan Pambuccian.Marti, presedintele Klaus Iohannis a anuntat prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile.