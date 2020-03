Pe tusa, pe bani multi, spre desavarsirea mandatului. Unde au disparut parlamentarii?

Ziare.

Decretarea starii de urgenta, Ordonantele militare emise de Guvern, masurile dispuse gradual, pentru a le atenua socul in randul populatiei, implicarea directa a presedintelui, premierului si a multor ministri, toate demonstreaza ca lucrurile sunt tratate pe masura gravitatii lor, iar factorii decidenti sunt constienti de raspunderea asumata.Dar, pe cat de bine inteleg abordarea din partea Executivului, pe atat de inacceptabila mi se pare (in) abordarea din partea celei mai inalte institutii a statului: Parlamentul. Ai zice ca parlamentarii nostri, alesi anume ca sa se implice in problemele grele ale tarii, si-au propus un fel de vacanta sine die. Ii simt absenti de pe agenda tarii.In afara investirii noului Guvern, cam, cum zice europeanul, si cam cu sula-n coaste, cum zice olteanul, si in afara votarii starii de urgenta (tot cu sula-n, ca doar venea dinspre Cotroceni!), n-am auzit de la Parlament decat cateva lamentari jalnice ale majoritarilor, exprimate prin liderul lor Ciolacu, nemultumit de Ordonantele Miliatare emise de Guvern, de Hotararile si dispozitiile acestuia, ba chiar si de faptul ca premierul n-a ezitat sa se supuna legii, izolandu-se el insusi o perioada.Deduc ca toate trebuiau facute altfel in viziunea majoritarilor, dar cum anume altfel, asta nu mai spune nimeni. Raman cu senzatia ca prima institutie a statului functioneaza cu singurul scop ca parlamentarii sa-si incaseze indemnizatia, iar in viitor sa-si incaseze pensia speciala dupa incheierea mandatului. I se pare cuiva altfel?In opinia mea, acum mai mult ca niciodata, parlamentarii nostri isi manifesta neputinta in fata a tot ce resimtitm noi ceilalti in aceste zile. Caci daca ar simti ca au vreo datorie fata de cei care i-au votat si de la care asteapta sa-i mai voteze inca o data, miscau si dansii macar un deget acolo unde Presedintele si Executivul s-au implicat din plin si cu toate fortele.Ce ar putea face? Multe, dar ei insisi alesii ar trebui sa stabileasca ce anume, ei se laudau in campanie ca ar fi cei potriviti sa puna umarul, atunci cand tara va da de greu, iar poporul va fi la ananghie. Alesii nostri promiteau marea cu sarea in campanie si tocmai ei au disparut din peisaj, cand ne asteptam sa-si arate muschii.Pe domnul Ciolacu poate ca nu-l duce capul sa gaseasca solutii, pe presedintele interimar al Senatului nici atata, dar oricare din ei sau amandoi impreuna puteau sa fi constituit o comisie, cu functionare on line si sa cerceteze ce pot face institutiile, societatea impotriva pandemiei si a pericolului de moarte care ne pandeste pe toti.Sa constituie o comisie putea sa rezultate sau putea sa nu dea, dar asta aflam dupa ce incercam. Neincerand, nu aflam nimic. In orice caz, o asemenea comisie ar fi fost infinit mai justificata decat o alta care nu s-a ocupat cu nimic altceva, decat cu evenimentele petrecute in sufrageria domnului Gabriel Oprea, acum peste zece ani, cand PSD se afla in conflict cu restul lumii.Stiti de ce s-a facut atunci comisie si acum nu? Pentru ca atunci erau implicati factori politici, pentru ca unii contau sa-i infunde pe altii, iar altii sa le plateasca niste polite celorlalti.Pe cand acum, nimeni n-are motive de rafuiala cu nimeni si singura miza pentru comisie ar fi sa salveze sanatatea oamenilor sau chiar sa-i fereasca de moarte. Merita? Dupa felul cum au actionat domnii Ciolacu si Corlatean, probabil au zis ca nu merita.Dar Parlamentul putea face si multe altele. De-a lungul mandatului, toti parlamentarii, toti fara exceptie, au calatorit pe banii nostri din belsug in toate tarile si pe toate continentele, stabilind relatii de prietenie, de colaborare, de relatie reciproca sau de simpla curtoazie cu omologii lor din lume, cu liderii din alte tari, cu personalitati de seama si cu oameni de afaceri de pe tot mapamondul.Ei bine, intr-un moment cand ne-am trezit fara protectie in fata virusului agresor, fara elementarele masti sau manusi, fara izolete, fara dezinfectanti, fara aparatura, Guvernul lupta singur cu niste furnizori asaltati de nenumarati alti solicitanti. Nu zic ca lupta ar fi fara succes. A intrat in tara din Coreea de Sud o transa cu 45 tone echipament si aparatura, iar pentru zilele urmatoare s-a anuntat inca una, tot de 45 de tone. La interventia Guvernului au sosit si sosesc in continuare mlioane de masti, manusi, aparate de ventilatie. Toate, cu multe eforturi, cu insistenta, dar n-am auzit sa fi intrat macar o masca sau o manusa la interventia unui parlamentar de al nostru, pe langa un omolog al lui din alta parte sau pe langa un om de afaceri cu care tratase "probleme de interes reciproc".Nu stiu sa fi initiat vreun parlamentar o initiativa legislativa, ca sa stimuleze fabricarea in tara a acelor echipamente care se gasesc greu pe piata, pe care poate nu le ofera nimeni, dar vitale pentru salvarea vietilor, tratarea bolnavilor sau protejarea medicilor si a asistentelor.Nu exacerbez meritele Guvernului in gestionarea apararii de virus, dar, atunci cand s-a decretat starea de urgenta, cand majoritatea factorilor decidenti sunt deja demult pe baricade, cand intreg aparatul se stat s-a pus cu toate fortele in slujba unei chestiuni de viata si de moarte, mi se pare intolerabila - ca sa nu folosesc un termen mai dur - pozitionarea pe tusa a parlamentarilor majoritari.Cu atat mai greu inteleg ironia cu care incerca zilele trecute liderul acestora, Marcel Ciolacu, sa-l acuze pe premier, declarand ca domniei sale nu i-au ajuns la ureche decatAsta in condiile cand Executivul face incomparabil mai mult decat un sfat despre cum sa mergi pe strada, iar majoritarii parlamentului mult mai putin decat atunci cand te speli pe maini.