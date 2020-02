PSD anuleaza posibilitatea reinnoirii mandatului sefului Concurentei, in ziua in care el a acuzat presiuni politice

Ziare.

Actul normativ a fost adoptat de Guvernul Orban la sfarsitul lunii ianuarie, in conditiile in care cel de-al doilea mandat al lui Bogdan Chiritoiu la conducerea Consiliului urmeaza sa se incheie la inceputul lunii martie, relateaza Profit.ro.Pana la ordonanta Guvernului, legea prevedea ca durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acesta putand fi reinnoit o singura data, indiferent de durata mandatului exercitat anterior. Guvernul a stabilit, in ordonanta, ca numirile membrilor Plenului Consiliului Concurentei se fac pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, deci fara o limita.Abrogarea prevederilor din ordonanta care permiteau reinnoirea mandatelor conducerii fara limita a fost propusa de presedintele Comisiei economie din Senat , social-democratul Daniel Zamfir.Actualul presedinte al Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a fost reconfirmat in functie, pentru un mandat de 5 ani, pe data de 5 martie 2015.Chiar marti, la bilantul pe anul trecut, Chiritoiu a acuzat presiunile politice asupra institutiei pe care o conduce."Ce mi se pare mie ca a mers mai prost anul trecut, unde as vedea o nota diferita in 2019 fata de alti ani, este gradul de agresivitate pe care l-am intalnit. Mi se pare ca a fost o presiune mai mare pusa asupra institutiei anul trecut si presiunea aceasta vine din surse multiple. Avem presiunea politica, care a fost clar mai intensa decat in alti ani, nu e neaparat surprinzator, ne intristeaza, dar nu ne surprinde.Lucrurile care s-au intamplat anul trecut in Romania sunt fara precedent in celelalte 27 state membre ale Uniunii la vremea aceea, un lucru cu care Bruxelles-ul nu s-a mai confruntat, situatii in care avem institutii in Romania care isi aroga, considera ca pot sa interpreteze probele in locul instantelor. E ceva care a surprins la Bruxelles", a declarat marti presedintele autoritatii de concurenta.Acesta spune ca agresivitate a fost si din partea mediului de afaceri.