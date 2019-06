Renate Weber este noul Avocat al Poporului

LIVE TEXT

Parlamentul a votat-o pe Renate Weber in functia de Avocat al Poporului.

PMP nu vrea candidat comun al Opozitiei

Propunerile avansate inca de zilele trecute de grupurile parlamentare au fost Renate Weber din partea PSD-ALDE si Peter Eckstein-Kovacs, sustinut de Opozitie. Comisiile juridice ale Parlamentului au validat miercuri dimineata, insa, trei candidati. Numele nou aparut azi a fost Constantin Catalin Voinea-Mic, sustinut de PMP.Luni, Victor Ciorbea a inaintat o adresa presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor prin care i-a informat ca mandatul sau a incetat.Marti, el a transmis un bilant care se intinde pe 29 de pagini in care prezinta realizarile, dar si provocarile mandatului sau de cinci ani.Astfel, Victor Ciorbea spune ca institutia a primit de multe ori solicitari de sesizare a Curtii Constitutionale cu un pronuntat caracter politic si sustine ca nu orice act normativ, apreciat ca fiind imoral, inoportun sau inadecvat social si economic, cuprinde elemente de neconstitutionalitate.- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la finalul sedintei ca Renate Weber merita aceasta functie pentru ca "si-a facut datoria cu privire la drepturile cetenilor cu prososinta".Au fost 208 voturi pentru si 134 impotriva.- Votul s-a incheiat, incepe numararea bilelor.- Incepe votul care este secret, cu bile.- Senatorul USR Mihai Gotiu explica de ce formatiunea sa il sustine pe Peter Eckstein-Kovacs pentru functia de Avocat al Poporului."Ideea sa il sustinem pe Peter Eckstein-Kovacs nu ne apartine, ideea a fost lansata in spatiul public de societatea civila, s-a si lansat o petitie. Am discutat cu colegii din USR si din alte grupuri parlamentare si am spus ca propunerea este justificata. Principalul argument este principialitatea sa exceptionala. A optat mereu pentru principii. Faptul ca fostii sai colegi de partid il sustin demonstreaza ca este potrivit pentru aceasta functie. A aparat pro-bono multi romani. Marturisesc ca am fost aparat pro-bono de catre Peter Eckstein-Kovacs. A demonstrat ca este un avocat al poporului", a spus Gotiu.- Incep dezbaterile pentru numirea noului Avocat al Poporului.- Se dezbate proiectul de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019. Proiectul a fost votat cu 259 voturi pentru, 30 impotriva, 19 abtineri si 8 parlamentari nu au votat.- A fost dezbatut si adoptat si proiectul Declaratiei Parlamentului Romaniei privind sustinerea noului Guvern de la Chisinau si angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova.- Parlamentul a dezbatut si adoptat proiectul de hotarare pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie.- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului a inceput. Presedintele Senatului anunta ca din cei 465 de parlamentari, sunt prezenti 330.- Sedinta ar fi trebuit sa inceapa la 14:00, dar intarzie.Eugen Tomac, seful PMP, explica pe Facebook de ce parlamentarii sai nu sustin un candidat comun al Opozitiei:"In discutiile cu partenerii din PNL si USR, ne-am aratat disponibilitatea de a sustine un candidat unic al Opozitiei la functia de Avocat al Poporului.PMP nu sustine insa candidatura lui Peter Eckstein-Kovacs. Nu avem nimic sa ii reprosam din punct de vedere profesional, dar declaratiile acestuia privind autonomia teritoriala pe criterii etnice contravin Constitutiei Romaniei.In acest context, PMP l-a propus pe avocatul Catalin Voinea-Mic pentru functia de Avocat al Poporului.Consider ca este esential sa privim intotdeauna cu maxima responsabilitate spre Constitutie si s-o aparam cu tot atasamentul, nu asa cum face PSD, care o dispretuieste constant."