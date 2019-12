Sedinta solemna, la 30 de ani de la Revolutie: Iohannis cere Justitiei adevarul si sa-i traga la raspundere pe vinovati

LIVE

De asemenea, multi dintre cei care au luat ulterior cuvantul s-au pozitionat fata de aceasta idee. In timp ce presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca nu vom progresa daca vom continua sa punem etichete si sa "uram", premierul Ludovic Orban (PNL) si alti lideri ai partidelor care sustin guvernul actual au cerut, de asemenea, aflarea adevarului si pedepsirea vinovatilor.Fostul presedinte Traian Basescu, cel care a condamnat comunismul in Parlament, a lipsit de la sedinta solemna de astazi. Luni dupa amiaza, Parlamentul European dezbate rezolutia pe care Traian Basescu a propus-o cu ocazia implinirii a 30 de ani de la Revolutia romana.Un moment inedit l-a avut ca protagonist pe deputatul USR Iulian Bulai, singurul care a votat impotriva Declaratiei adoptate de Parlament cu ocazia a 30 de ani de la Revolutie. Iulian Bulai a recurs la acest gest in semn de protest fata de faptul ca sedinta solemna a fost condusa de Teodor Melescanu, un "comunist cu state vechi".- Sedinta comuna a plenurilor reunite continua cu alte subiecte aflate pe ordinea de zi.- Se citesteo va adopta cu ocazia a 30 de ani de la evenimentele din 1989.Proiectul este supus votului prin ridicare de maini.Teodor Melescanu anunta ca este 1 vot impotriva si o abtinere.vine la microfon ca sa explice de ce a votat impotriva declaratiei comune, precizand ca pozitia sa nu este si pozitia partidului."Mi se pare absurd ca dvs, un comunist cu state vechi, sa conduceti sedinta" in care se comemoreaza mortii de la Revolutie, a subliniat Iulian Bulai."Va multumesc si eu pentru gluma foarte reusita pe care ati facut-o", i-a replicat Teodor Melescanu., l-a amintit in discursul sau pe Calin Nemes, impuscat de armata in timpul Revolutiei, la Cluj. In schimb,, a mentionat in discursul sau esecul in deconspirarea fostei Securitati, care a permis sa avem timp de 10 ani "in functia de presedinte un fost colaborator" si a vorbit despre "abuzurile in justitie facute in numele luptei impotriva coruptiei".La randul sau,a subliniat nevoia de a se afla adevarul despre evenimentele din 1989, afirmand totodata ca ceea ce s-a intamplat atunci "a fost in mare masura si o lovitura de stat prin care esalonul 2 din PCR a preluat comanda".Si, a subliniat ca este nevoie sa se stabileasca vinovatii pentru victimele din 1989 si ei sa fie pedepsiti.- Urmeaza alocutiunile reprezentantilor grupurilor parlamentare, in frunte cu cei ai PSD, partidul care are cel mai mare numar de alesi in Parlament.- La pupitru vine"Gloantele nu pot ucide sperantele, ideile, dorinta de libertate. Nu pot lupta impotriva constiintei unui popor", subliniaza presedintele PNL."In decembrie 1989 poporul roman si-a recapatat dreptul de a-si hotari viitorul. Nimeni nu poate sa ii uzurpe acest rol, de creator al propriului destin", a mai afirmat Ludovic Orban.La fel ca presedintele, premierul a cerut si el sa aflam tot adevarul despre acele zile."1989 este prea aproape de noi pentru a lasa aflarea adevarului doar in mana istoricilor. Printre noi se afla inca cei care si-au pierdut copiii, parintii, apropiatii.Sanatatea unei comunitati se intemeiaza pe incredere si adevar.(...) Am fi suferit mai putin in anii tranzitiei daca romanii ar fi aflat adevarul", a sustinut, printre altele, Ludovic Orban.- Ia cuvantul, presedintele interimar al PSD."Nimic din ce traim astazi nu ar fi fost posibil fara jertfa si sacrificiul celor care au iesit cu mainile goale in fata tancurilor pentru a inlatura un regim abuziv si totalitar", spune presedintele interimar al PSD."Cel mai usor e sa imparti etichete si sa urasti, dar asta nu ne va ajuta sa progresam", a fost replica lui Marcel Ciolacu la solicitarea presedintelui Iohannis in legatura cu vinovatii pentru victimele Revolutiei.- Ia cuvantul"Acum 30 de ani a fost o cotitura radicala pentru Europa de Est (...) Ceremonia solemna de astazi simbolizeaza datoria noastra prin care aducem un omagiu pentru toti cei care au luptat pentru libertate si au pus piatra de temelie pentru consolidarea democratiei romanesti", spune acesta."Tranzitia catre democratie a fost accelerata de dorinta Romaniei de a se conecta cu Europa", a mai subliniat presedintele Senatului, enumerand aderarea la NATO si UE, dar si "exercitarea cu mare succes" a primei presedintii semestriale a UE.Teodor Melescanu vorbeste despre responsabilitatea pe care au politicienii si afirma ca, impreuna cu societatea civila, poate fi promovata o politica mai apropiata de cetateni si de valorile trans-atlantice.tine un discurs de la tribuna Parlamentului."Se implinesc 30 de ani de cand s-a varsat sange in numele libertatii si democratiei", spune presedintele.Alte declaratii importante:- Se cuvine sa marcam momentul fondator al democratiei romanesti.- Avem datoria sa onoram jertfa suprema a eroilor si martirilor care si-au dat viata in decembrie 1989.- Istoricii si specialistii in istoria recenta au concluzionat ca regimul comunist a fost ilegitim si criminal. Comunistii au aruncat opozantii in lagare.- Comunismul a distrus patrimoniul istoric si cultural, a introdus cenzura, a generalizat teroarea politieneasca.- In zilele sangeroase ale lui decembrie 1989, autoritatile statului s-au transformat in calai, incalcand flagrant drepturile omului. Institutiile represive ale regimului, in frunte cu Securitatea, au reprimat manifestantii pasnici.- Cu un singur lucru am ramas datori: Nu am aflat adevarul despre ce s-a intamplat in timpul revoltei anticomuniste din 1989!- Statul roman a intarziat nepermis de mult aflarea adevarului, iar aceasta este o piatra de incercare pentru justitia romana. Reprezinta o necesitate pentru victime si urmasi, pentru romani, pentru viitorul nostru.- Justitia trebuie sa stabileasca adevarul si sa ii traga la raspundere pe vinovati.- Libertatea nu poate sa duca in derizoriu adevarul. Niciun partid, nicio entitate, niciun roman nu au dreptul sa nege existenta acestui eveniment cardinal. Resping cu fermitate orice opinie care pune sub semnul intrebarii existenta unei revolte anticomuniste.- Idealurile din 1989 sa fie piatra de temelie a democratiei noastre si sa inspire tanara generatie.- Romanii au dovedit ca sunt profund europeni, atasati statului de drept, iar idealurile pentru care s-a murit in 1989 sunt asumate deja in conduita noastra civica.- Romania este o tara cu o democratie matura, consolidata, care respecta valorile europene.- Alegerile din 2019 arata ca romanii nu isi uita eroii si idealurile pentru care ei si-au dat viata. Arata ce am realizat impreuna in toti acesti ani, arata ca se poate cladi o societate sanatoasa si prosepera.- Parlamentarii sa legifereze in interesul cetatenilor.- Presa sa fie libera, cainele de paza al democratiei.- Sunt inca multe pe care le mai avem de dus la bun sfarsit. Nu am nicio indoiala ca vom reusi sa le realizam pe toate, cu conditia esentiala de a fi uniti. Doar impreuna putem reconstrui aceasta tara.- Se pastreaza un moment de reculegere "in memoria martirilor Revolutiei romane".- Sedinta este condusa de Teodor Melescanu, presedintele Senatului. Se intoneaza imnul national.- Presedintele Iohannis a ajuns la Parlament, unde a fost intampinat de presedintii celor doua camere - Teodor Melescanu (Senat) si Marcel Ciolacu (Camera Deputatilor).- Sedinta solemna este programata sa inceapa la ora 12:00.si nu la data evenimentelor care s-au inregistrat in Bucuresti si care au culminat cu caderea dictatorului Nicolae Ceausescu."Au mai fost invitati la eveniment membrii Guvernului, fostii presedinti ai Romaniei, reprezentantii Casei Regale, reprezentanti ai bisericilor, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, si presedintele Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi", informeaza News.ro.