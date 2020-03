Starea de urgenta a trecut de comisiile de specialitate, reunite online. Ce observatii au trimis parlamentarii la Guvern si Cotroceni

LIVE

Ziare.

com

Rapoartele contin mai multe propuneri si observatii, care vor fi transmise Guvernului si presedintelui.Comisiile parlamentare pentru buget si pentru drepturile omului ale celor doua Camere ale Parlamentului au dat, de asemenea, avize comune favorabile care cuprind mai multe observatii.Sedintele comune ale comisiilor s-au desfasurat online.Printre observatiile aduse de parlamentari se numara: pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la produse medicamentoase, materiale sanitare, reactivi, pentru neindeplinirea masurilor dispuse privind preventia si tratarea cazurilor COVID 19 pot fi suspendati din functiile de conducere conducatorii unitatilor sanitare, directiilor de sanatate publica, caselor de asigurari de sanatate, serviciilor de ambulanta, precum si autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, universitatile de medicina si farmacie pot acorda servicii medicale de diagnostic si tratament in aceleasi conditii ca si furnizorii de servicii medicale decontate de FNUASS si pot achizitiona in mod direct materiale, echipamente si servicii necesare activitatilor de suport educational, putand accesa pentru acestea atat finantarea de baza, cat si soldurile existente din anii anteriori.Alte observatii pe domeniul medical se refera la eliberarea online a retetelor pentru terapiile orale care nu necesita examinari, asigurarea urgenta a finantarii contractelor pentru achizitionarea aparatelor de ventilatie mecanica pentru toate unitatile spitalicesti din Romania, inclusiv pentru cele suport, pe perioada starii de urgenta se va asigura decontarea integrala a pretului medicamentelor incluse in lista medicamentelor compensate.Observatiile comisiilor pentru aparare se refera, printre altele, la interzicerea adunarilor publice de orice fel, interzicerea portului de arma in spatiul public, cu exceptia fortelor de ordine prevazute in decret, in spitalele care se pregatesc pentru primirea pacientilor cu COVID-19, in conditiile diminuarii temporare a activitatii, dar si a perioadelor de solicitare suplimentara, sefii de sectie, compartiment sau servicii pot organiza activitatea personalului intr-un mod flexibil, cu pastrarea drepturilor salariale, care sa includa posibilitatea rotatiei la domiciliu, in vederea evitarii aglomerarii si a oboselii personalului, precum si activitatea decalata sau mobilizarea de la domiciliu de personal suplimentar, in functie de evolutia situatiei, echipamentele de protectie si materialele folosite sa fie colectate si distruse, iar apele uzate la iesirea din spitale sa fie verificate si neutralizate.De asemenea, o alta observatie prevede ca pe perioada starii de urgenta este interzisa achizitionarea in scopul revanzarii de materiale sanitare sau de produse alimentare de baza, daca diferenta de pret stabilita cu ocazia revanzarii depaseste dublul pretului existent la data de 1 ianuarie 2020 pentru materialul sanitar/produsul alimentar de baza supus revanzarii, iar fapta va constitui contraventie si va fi sanctionata cu amenda de 20.000 de lei si confiscarea stocului de materiale/produse.Si din partea comisiilor de buget, finante au venit mai multe observatii, cum ar fi: acordarea unui somaj tehnic, achitat de stat in proportie de 75%, pe o perioada determinata, rambursarea TVA si a concediilor medicale restante, amanarea platii CAS si CASS pentru firmele din domeniile de activitate afectate si stabilirea prin criterii clare a acestor domenii, implementarea de catre BNR a unei scheme de credite, cu dobanda fixa si subventionata, de 1 miliard de euro, pentru asigurarea fluxului financiar si a cash flow-ului, reducerea impozitarii muncii prin scutirea de la plata impozitului pe venit si a contributiilor obligatorii, pentru primii 2.000 de lei.Miercuri, conform programului, ar urma sa aiba loc o sedinta de testare a exercitarii votului online.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei Augustin Zegrean a declarat, marti, ca nu pot fi depuse amendamente la decretul emis de seful statului privind instaurarea starii de urgenta, precizand ca doar Guvernul poate interveni, dupa aprobare, prin ordonante de urgenta.