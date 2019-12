Mai multi parlamentari vor ca supermarketurile mai mari de 400 mp sa fie amplasate in afara orasului

Ziare.

Initiativa legislativa modifica ordonanta de urgenta 99/2000 privind comercializarea si serviciilor de piata, prin introducerea unor alineate care vizeaza amplasarea numai in jurul oraselor a magazinelor care se vor intinde pe mai mult de 400 mp.Astfel, la articolul 12 al actului normativ sunt introduse doua alineate care prevad ca: "In vederea dezvoltarii retelelor de distributie, autoritatile publice locale vor stabili urmatoarele:accesul vehiculelor de transport marfa in unitatea administrativ-teritoriala in functie de tonaj si dimensiuni maxim admise;regimul parcarii vehiculelor de transport marfa si regimul orar al aprovizionarii comerciantilor.Amplasarea structurilor de vanzare cu suprafata mai mare de 400 m.p. se va face exclusiv in teritoriu periurban, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare".Autoritatile administratiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a retelei de distributie, avand drept obiective: "dezvoltarea si revigorarea retelei de distributie in zonele turistice de interes national si local, zonele montane, rurale si defavorizate si sustinerea crearii de servicii de piata in aceste zone", potrivit proiectului de lege.De asemenea, autoritatile administratiei publice locale, in stabilirea strategiei de dezvoltare au in vedere urmatoarele caracteristici teritoriale: "centre istorice, in scopul promovarii unor activitati comerciale adecvate in special productia si comercializarea produselor traditionale si cu indicatie geografica, artizanat si mestesugaresti, alimentatie publica si al protejarii zonelor cu valoare istorica si artistica", conform modificarilor propunerii legislative.Initiatorii sustin ca in ultimul deceniu au aparut dezechilibre in domeniul comertului in retelele de supermarketuri si hipermarketuri."Ultimii 10-15 ani au fost marcati in Romania in domeniul comertului de dezvoltarea retelelor de supermagazine si hipermagazine, ceea ce a condus, pe de o parte, la modernizarea activitatilor de comert cu amanuntul si cu ridicata, in prezent ponderea comertului cu produse alimentare fiind de 50-60% la nivel national, iar pe de alta parte, aceasta extindere a creat o serie de dezechilibre in mai multe sectoare", arata parlamentarii care au initiat proiectul, in expunerea de motive.Alesii mai motiveaza ca modificarile propuse prin initiativa legislativa vor incuraja micii producatori si afacerile locale sa se dezvolte."Prin modificarile propuse, comunitatile locale vor avea mai multe avantaje din punct de vedere al mentinerii si incurajarii IMM - micilor producatori si afacerilor locale, prin ocuparea mai judicioasa a spatiilor comerciale cu suprafete mici, precum si pentru interesele consumatorilor prin varietatea mai mare de produse, prin incurajarea specificitatii locale si a serviciilor turistice, cat si din punct de vedere al dezvoltarii urbane durabile a localitatilor", conchid initiatorii, potrivit sursei citate.Proiectul de lege are ca initiatori trei deputati PSD - Ioan Dirzu, Alexandru Stanescu si Ionut Pale, deputatul neafiliat Neculai Iftimie, precum si deputatul PMP Petru Movila, deputatul ALDE Ica Florica Calota si pe senatorul UDMR Barna Tanczos.Propunerea legislativa a fost inregistrata la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.