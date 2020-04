Solidaritate in fata urgiei, dar nu pentru toti

*

POST SCRIPTUM:

dar cer o lege prin care copiii lor sa aiba pensie de urmas toata viata, in cazul cand ei ar muri la datorie.

Mai multe societati din intreaga tara s-au oferit sa faca acelasi lucru. Presa publica lista unui numar impresionant de firme care au donat sume de zeci si chiar sute de mii de euro, pentru sustinerea dotarii spitalelor cu cele necesare.Casa Regala a Romaniei pune la dispozitia unor persoane aflate in carantina spatii individuale de cazare in unitatile hoteliere si in vilele de pe Domeniul Regal Peles. Un cunoscut medic estetician roman a oferit clinica sa, cu titlu gratuit, celor atinsi de virus.O institutie clericala ofera tot gratuit hrana la domiciliu persoanelor varstnice si bolnave, aflate in autoizolare. Un atelier de design vestimentar din Iasi produce pe contul sau si livreaza masti pentru medici. O persoana particulara din Brasov a cumparat masti in valoare de 10.000 de euro si le-a distribuit acolo unde a fost nevoie. O cunoscuta vedeta TV doneaza Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" 10.000 de euro, din banii sai, iar cunoscutul domn Gigi Becali a alocat si el valuta pentru achizitionarea celor necesare pentru spitale.Compania Cotnari ajuta cu 50.000 lei Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Un magnat al petrolului a donat un milion de dolari Crucii Rosii din Romania, tot in lupta cu virusul. Armata s-a implicat cu personal si construieste spitale de campanie, iar lista este nesfarsit de lunga. N-as incheia fara sa amintesc zecile de tone de echipament sanitar din Coreea de Sud, fondurile alocate de Uniunea Europeana nu numai noua, ci si altor tari lovite de pandemie, si nu pot omite Banca Mondiala, care a alocat ei ea sume impresionante. Pe scurt, se implica foarte multi in cauza tuturor.Exista si dintre cei care nu se implica. Mi se pare socant, de exemplu, ca in timp ce intreaga omenire cauta solutii pentru stoparea pandemiei si salvarea de vieti, pe parlamentarii Ciolacu, Ponta, Hunor, Tariceanu si Pambuccian sa-i framante intai si-ntai data alegerilor locale, care nu mai sunt acum pe agenda nimanui.Si nu doar ca se framanta, dar au depus si un proiect de lege ca data sa fie decisa de Parlament si nu de Guvern. Asta, pentru ca data s-o decida ei, majoritarii, in folosul lor, si nu cumva Guvernul, tragand eventual un folos pentru sine. Urata chestie!Treziti-va, domnilor Ciolacu, Ponta, Hunor, Tariceanu si Pambuccian! Treziti-va, ca nu pentru asta v-au ales romanii si v-au trimis sa stati in fotoliile comode din Parlament. V-au trimis sa dezbateti si sa dati solutii in problemele majore ale oamenilor, nu sa va pieptanati, cand tara arde!Pe cat de inaltator mi se pare gestul celor care pun umarul - fiecare asa cum poate - la salvarea bolnavilor si la apararea celor sanatosi, pe atat sunt de dezgustatoare preocuparile celor care, nici in acest ceas al doisprezecelea, n-au alta grija decat propria capatuiala. Merde!Poate se va intreba cineva: dar ce puteau face niste parlamentari alesi pe criterii politice, cand in lupta impotriva virusului este deja implicat Guvernul, sunt la datorie medicii, se implica destule autoritati ale statului si chiar presedintele tarii este prezent?As spune scurt: daca nu pot face nimic, atunci mai bine nu se asezau in niste scaune, purtatoare de atata raspundere.Sa nu fim absurzi, nu le pretinde nimeni domnilor Ciolacu, Ponta, Hunor, Tariceanu, Pambuccian sau atora ca ei sa-si puna combinezoane, sa se incalte in botosei, sa-si aseze masca pe fata si sa infrunte virusul. Dar pot face macar ce au facut intreprinzatorii particulari inimosi, afaceristii, niste sudcoreeni pe care nici nu-i cunoastem sau simplii particulari.N-am auzit de niciun parlamentar roman sa se derajeze din ascunzatoarea sa in aceste zile, ca sa intervina pe langa omologii sai, oamenii de afaceri pe care i-au tot vizitat si de care au tot fost vizitati, ca sa faciliteze - de undeva din lume - livrarea catre Romania a vreunui dezinfectant dintre cele care ne lipsesc, a unui bax cu masti, a ceva, orice le-ar putea fi de folos medicior in acest ceas al disperarii.Ce mare lucru ar fi fost, nu pentru un parlamentar, as zice chiar pentru intregul Parlament, sa doneze indemnizatia pe vreo trei luni in asemenea scop, pe doua, pe o singura luna, pe oricat? Cohorta de amatori sa candideze la europarlamentare n-aveau atunci vreo problema sa cotizeze la partid cu zeci de mii de euro ca sa se vada pe lista si acuma niciunul nu apare nici macar cu un leut, cat de modest?Presedintele Iohannis anunta zilele trecute instituirea unui bonus de 500 euro pentru medici, contand ca va obtine in acest scop bani europeni. Nu ne crapa obrazul de rusine asteptand bonus de la europeni, cand buzunarele decidentilor nostri au ajuns doldora, dupa ce ei insisi isi voteaza intr-o veselie propriile venituri, propriile cresteri si propriile majorari?Dar as pune problema si altfel: este mai indreptatit oare parlamentarul, primarul, presedintele de consiliu judetean sau municipal, consilierul acestuia sa incaseze incomparabil mai zdravan, decat cel care ne apara sanatatea si uneori chiar viata? Colac peste pupaza, toti cei citati si-au adjudecat si pensii speciale. Exista in tara vreun chirurg sau alt specialist, caruia sa-i dea cineva macar o bucatica de pensie speciala?Mi se pare ceva din domeniul teatrului absurd ca simple persoane particulare, firme, biserici, orgaizatii neguvernamentale sa contribuie din obolul lor ajutand cu bani razboiul contra virusului, in timp ce inaltii functionari din primele institutii ale statului sa-si considere privilegiul atat de indreptatit, incat nici valorile eticii sau ale moralei nu conteaza in fata lor.Am incredere in medici, in aceia care lupta aproape dezinteresat cu pandemia si datorita carora sper eu la legendara luminita de la capatul tunelului. Simt ca, poate in mai, poate in iunie, poate la toamna, vom scapa de COVID 19.Dar contra celuilalt virus, instalat in Parlament si care tocmai se pregateste sa-si prelungeasca sederea pe inca patru ani, oare cine ne apara? Aici, nu ne ajuta nici combinezoanele, nci mastile, nici manusile de protectie.Cel mult stampila. Dar vom sti oare noi s-o folosim?