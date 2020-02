Cati bani a bagat Guvernul Orban in buzunarele partidelor conduse de Ponta si Melescanu si care ar fi explicatiile

sumele (lei) primite pe lunile: Decembrie / Ianuarie / Februarie:

Astfel,, partid care a strans in jurul lui Victor Ponta mai multi senatori si deputati plecati de la PSD sau ALDE, primeste in luna februarie 658.019,94 lei (la fel ca si in luna ianuarie), in timp ce partidul, condus de Teodor Melescanu, primeste lunar in acest an 105.283,19 lei, conform comunicatului AEP. Toate celelalte partide parlamentare primesc de la 1 ianuarie, de cand Guvernul Orban a schimbat formula de calcul, subventii mai mici.Iata11.979.328,89 / 7.104.247,14 / 7.104.247,145.488.476,80 / 3.943.235,50 / 3.943.235,501.614.011,93 / 1.052.831,91 / 1.052.831,91- /10.789.581,53 / -1.192.977,41 / 861.873,20 / 861.873,20776.804,59 / 473.774,36 / 473.774,36***- / 658.019,94 / 658.019,94- / 105.283,19 / 105.283,19Nici Pro Romania si nici Forta Nationala nu au participat la alegerile din 2016, prin urmare nu ar fi avut dreptul la subventii, insa Guvernul Orban a introdus in Legea bugetului, adoptata la inceputul lunii ianuarie, un amendament cerut de partidul lui Victor Ponta, care prevede urmatoarele: "".Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului inca din 6 ianuarie, ea intrand astfel in vigoare. Totusi, PSD a contestat-o la CCR, insa Curtea a decis miercuri ca legea este constitutionala Cert este ca in Parlament am asistat in ultimele trei luni la o adevarata "miscare browniana", mai multi senatori si deputati trecand de la Putere la Opozitie si invers, in functie de interese mai mult sau mai putin obscure. Iar unele situatii sunt paradoxale.De exemplu, Teodor Melescanu, presedintele Fortei Nationale, face parte din grupul PSD de la Senat, iar ALDE nu mai are grup deloc, dupa ce a fost abandonat de mai multi alesi.Un caz elocvent este cel al lui Remus Borza . Ales deputat de Brasov pe lista ALDE, Borza a plecat din partid in septembrie 2017, ramanand independent, s-a afiliat grupului PSD in iunie 2019, iar in vara trecuta sustinea cu tarie partidul Forta Nationala, despre care spunea ca incearca sa construiasca "".La scurt timp, in decembrie 2020, Remus Borza a devenit consilier onorific al premierului Orban, iar din ianuarie 2020 este membru al grupului PNL din Camera Deputatilor.Invitat marti seara la Digi24,a sustinut ca nu poate fi vorba in niciun caz despre o legiferare mascata a traseismului, asa cum se comenteaza in presa, mai ales ca relatia lui personala cu premierul Ludovic Orban este una foarte proasta."Foarte rea. Din cauza unor lucruri care nu tin de politica. E ceva vechi. Eu am considerat ca politica se face intre politicieni. Dl Orban i-a depus o plangere penala sotiei mele, aiurea (), asa cum face el lucrurile de 30 de ani... Orban e mai vechi decat Basescu si face lucrurile urat, murdar", a declarat Victor Ponta, recunoscand pe de alta parte ca "suntem obligati, ca oameni politici, sa stam de vorba".Intrebat despre modificarea operata cu privire la finantarea partidelor, Victor Ponta a sustinut ca "PNL a castigat cei mai multi bani", lucru neadevarat conform datelor prezentate mai sus.Liderul Pro Romania a explicat si care ar fi fost motivele pentru care s-a dat derogarea de la lege, facand trimitere la o alta institutie, din afara tarii."Parlamentul European are o regula care spune foarte clar: Cati parlamentari ai (pentru ca functioneaza acum, nu ce a fost acum 5 ani) primesc un tip de subventie ca sa nu se duca sa ceara de la firme private.Anul acesta cel mai mult a castigat PNL, care are cei mai multi parlamentari, si a pierdut PSD. Nu cred ca s-a suparat cineva. (...) Amendamentul a fost depus de un deputat de la noi, dar evident dupa ce cei de la PNL au spus ca il vor accepta. (...)Evident ca mi se pare corect, ca vorbim despre anul 2020, despre activitatea partidelor. Daca PSD ramane cu 10 parlamentari, doar nu o sa primeasca pentru 2016. In 2016 mi s-a datorat si mie scorul PSD-ului", a mai spus el.Intrebat daca nu cumva se legifereaza traseismul, pentru ca subventia "urmeaza parlamentarul", in sensul ca se calculeaza in functie de numarul de senatori si deputati, Victor Ponta a raspuns ca asta "e o prostie"."Sunt: sistemul american, in care obtii toti banii din privat, dar foarte multi (si, de fapt, cine are cei mai multi bani castiga alegerile) si sistemul european, in care spui: 'Nu te duci sa ceri bani de la privati' si atunci Parlamentul European, parlamentarii, grupurile politice, primesc.(2017-2018, cand presedinte al PSD era Liviu Dragnea - n.red.). Nu aveai nevoie de atatia bani ca sa faci politica. Ai nevoie sa ai un sediu, sa ai o secretara, sa faci un contract de publicitate, dar nu aveai nevoie de milioane, pe care inteleg, de altfel, ca nici nu le mai gasesc.Cred ca Romania trebuie sa aleaga in ce sistem vrea sa mearga. Eu, personal, prefer sistemul american. Mi se pare mai corect, mai putin ipocrit sistemul american", a comentat el.Intrebat de moderatorul emisiunii daca Ludovic Orban ar fi facut astfel un cadou partidului sau, care pana anul acesta nu primea niciun leu de la buget, Victor Ponta a respins ideea: "In niciun fel.", desi mai devreme afirmase ca amendamentul fusese propus de partidul sau si acceptat de PNL.Totalul subventiei de la bugetul de stat pentru fiecare formatiune politica (partid politic/organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale) estimate pentru anul 2020, conform AEP::Partidul Social Democrat: 85.251.435,58Partidul National Liberal: 47.319.086,84Uniunea Salvati Romania: 12.634.052,50Uniunea Democrata Maghiara din Romania: 10.789.581,53Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor: 10.342.535,35Partidul Miscarea Populara: 5.685.323,63Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei: 259.296,51PRO Romania: 7.896.282,81Forta Nationala: 1.263.405,25Adresele trimise la AEP de catre partidele politice mentionate mai sus pot fi consultate accesand urmatorul, iar ordinul presedintelui AEP si formulele de calcul pot fi gasite