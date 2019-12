De la 2019 - anul necesar, la 2020 - anul obligatoriu pentru devenirea noastra

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

Ziare.

com

2019 a fost necesar pentru ca a demonstrat istoric natiunii romane ca oamenii sunt mai importanti decat statul, atat de importanti incat ei determina ce sa faca statul si nu invers, cum fusesera obisnuiti romanii pana acum. Ceea ce fara indoiala este o conditie necesara in completarea devenirii noastre ca romani occidentali.Concret, ma gandesc desigur la rezultatul alegerilor europene si prezidentiale, dar si la schimbarea majoritatii in Parlamentul Romaniei, schimbare ce a dus la debarcarea celui mai toxic guvern imaginabil din istoria democratica a Romaniei, Guvernul Dancilei. Fara sa uitam ca acest guvern toxic nu ar fi fost posibil nici sa apara si nici sa persiste atata timp cat a persistat, daca nu ar fi fost impus de acelasi Parlament, care in final a cedat in fata vointei oamenilor, ca nu mai au rabdare cu alesii lor, deoarece acesti alesi nationali acumulasera prea multe i-uri: impostori, inculti, imaturi, inadecvati, irationali, iliterati, iliberali, infractori, imbecili chiar si asa mai departe.Ce vreau sa zic cu asta? 2019 a fost un an singular in istoria romanilor, anul cand viata politica si publica nu a mai fost doar despre cine sa fie la putere si despre cat sa le dea oamenilor statul condus de cine e la putere, ca sa stea linistiti si sa ii lase pe guvernanti sa guverneze dupa cheful si pofta inimii lor mici. Spre deosebire de toti ceilalti ani de mai devreme, anul 2019 a fost mai ales despre natura occidentala a culturii si civilizatiei romanesti, precum si despre viitorul euro-atlantic al natiunii romane. Cu precizarea ca, atunci cand zic, folosesc intelesul international al termenului, adica intregul public de pe teritoriul Romaniei, indiferent de etnicitate, religie, traditii, limba sau cultura locala. Iar intre granitele ideatice ale statului Romania s-au exprimat si milioanele de romani plecati de buna voie sau alungati economic si moral din tara de guvernantii de toate culorile politice. Plecati care au ramas cu mintea acasa si cu responsabilitatile de cetateni romani catalizate prin traiul lor permanent in state mult mai solide democratic decat Romania.Aceste aspecte transcend natura electorala a evenimentelor prin care le-am putut observa in anul care se incheie, desi cei care sunt deranjati de ele au tinut mortis si propagandistic sa le reduca la numele de partide si de politicieni care au iesit bine din alegeri. De aceea,. Norocul ca toti potentialii neprieteni sau rau-voitori ai romanilor au fost prea prinsi cu altele de-ale lor, ca sa mai si poata profita de fragilitatea prin vulnerabilizare politica interna a securitatii nationale si sa transforme Romania dintr-un stat euro-atlantic de frontiera intr-un stat de zona tampon intre civilizatia euro-atlantica si civilizatia euro-asiatica, ca o premisa de devenire ulterioara a Romaniei ca stat euro-asiatic ea insasi.Alt noroc a fost ca Uniunea Europeana a gestionat fara pierderi semnificative toate crizele politice prin care a trecut in acest an ce se incheie. Vorbim despre noroc aici, deoarece, cu exceptia summit-ului informal de la Sibiu, din finalul presedintiei romanesti a Consiliului, Romania nu a avut prea multe de spus si de facut in gestionarea acestor crize, argumentele romanesti fiind prea slabe, de nivelul locului 15 - 16 pe care il ocupa intre statele membre, in clasamentul contributiei nationale la bunastarea unionala, pe cand ea are un potential de locul 6 - 7, cu cifra mai mica valabila doar in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Asta este si traducerea corecta din engleza americana, unde se zice douazeci de sute douazeci, cu "de sute" uneori subinteles, mai ales de catre cei care sunt obisnuiti cu exprimarea militara a cifrelor. Exprimare ce este evident complet inexistenta in romaneste, pentru numeralele de la o mie in sus.Prin acest numeindicam pericolul revenirii la putere a incultilor care se pretind engleziti, desi nu au nici cel mai mic habar nici de spiritul si nici de profunzimea culturii anglo-saxone. Inculti evident anti-occidentali si in consecinta anti-romani, atata vreme cat civilizatia occidentala presupune un nivel de cultivare teoretica a guvernantilor mult peste maimutareala romanilor, vizibila si exemplificabila in cazul exprimarii stupide a numeralelor.Problema este ca cei cusunt nu doar inculti, ci si depozitarii celorlalte i-uri despre care am zis mai devreme. Sunt incultii si inadecvatii care au avut pana acum un acces facil la puterile statului, acelea constitutionale (executiva, legislativa si judecatoreasa), dar si la instrumentele si institutiile de forta din stat, mai ales in administratia publica centrala si locala. Care nestingheriti au edificat institutional impostura in toate mediile, care s-au adunat in cluburi si asociatii de protectie reciproca si care nu au nici cel mai vag interes sa renunte la aceste puteri si instrumente de putere in Romania.De aceea am zis la inceput ca anul 2020 este un an obligatoriu pentru devenirea natiunii romane ca natiune democratica si occidentala, adica bazata pe valorile umane, pe competitie onesta si pe schimb reciproc avantajos cu celelalte natiuni democratice si occidentale.Adica, ale regiunii in care romanii continua sa traiasca, atunci cand nu mai locuiesc intre granitele statale.De unde si obligativitatea ca anul 2020 sa fie anul consolidarii tendintei de devenire a natiunii romane ca o natiune de cultura si civilizatie occidentale, alternativa fiind nu numai stoparea acestei tendinte, dar si revenirea la practicile corupte ale izolarii nationale, ca etapa intermediara de redirectionare spre euro-asianism.