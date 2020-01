Furtuna pe scena politica, in plina vacanta parlamentara

Un guvern care lucreaza si un Parlament care blocheaza

Riscul anticipatelor de a se impiedica pe drum

Planul "B" al domnului Orban

De cine mai depinde soarta PSD de acum incolo?

Calendarul e clar: luni asumarea raspunderii, in trei zile depunerea motiunii, in urmatoarele citirea, dezbaterea, aprobarea sau respingerea. Chiar asa: va trece motiunea sau se va respinge?Ciudata chestie: PNL se pregateste s-o respinga, dar este interesat sa treaca si sa ajunga la anticipate. PSD se pregateste s-o aprobe, dar este interesat sa cada, intrucat anticipatele ar insemna un dezastru chiar mai mare decat cel in care se afla. Ciudata dilema.Fortele antiPSD asteapta cu nerabdare ejectarea actualilor majoritari din Parlament, dupa ce au fost maturati spectaculos de la guvernare. Vicepremierul Raluca Turcan explica foarte sugestiv nevoia schimbarilor in Legislativ: avem. Si completeaza, explicand ca ParlamentulCa sa nu mai fie confiscat Parlamentul, doamna Turcan declara ca guvernul a intrat "in linie dreapta" cu privire la organizarea alegerilor parlamentare anticipate si reafirma decizia Executivului privind organizarea acestora.Nimeni nu explica ce inseamna "linie dreapta" si nici strategia adoptata, in conditiile cand drumul spre anticipate descris de Constitutie este complicat, iar altul nu exista. Singura informatie pentru noi apare in declaratia domnului Orban, care s-a exprimat mai mult decat lapidar, acum cateva zile:Nici astazi nu stim cum se vor organiza aceste alegeri. Putem numai banui ceva, vazand curajul cu care se avanta domnul Orban in angajarea raspunderii pe probleme incomode opozantilor sai si raspunsul acestora, hotarati sa depuna o motiune de cenzura, pentru a carei aprobare este nevoie sa vina intreg Parlamentul din vacanta. Hmm!Drumul spre anticipate are un risc, acela de a nu se ajunge pana acolo. S-ar putea ca motiunea de cenzura anuntata de domnul Ciolacu sa nu treaca. Un motiv ar putea fi chiar vacanta parlamentara: alesii sunt greu de urnit de pe plajele unde se tolanesc all inclusive, ca sa vina la Bucuresti si sa voteze o motiune despre care nici nu stim daca isi dau cu totii seama cui foloseste.Un alt motiv ar putea sa fie imposibilitatea Parlamentului de a respinge de doua ori la rand propunerea de premier pe care urmeaza s-o faca presedintele, in timp ce parlamentarii vor simti ca asta inseamna pierderea indemnizatiei pe jumatate de an, dar si pierderea definitiva a pensiilor speciale, pe care inca mai conteaza, macar deocamdata.Cum spunea recent un spiritual gazetar, parlamentarii sunt gata sa voteze chiar si o matura, numai sa ramana ei cu mandatul executat 100%. Dar presedintele nu le va propune matura. Cel mai probabil, va propune tot un premier PNL. N-am nicio indoiala ca s-a si gandit la unul cat mai incomod pentru PSD, ales anume ca sa poata fi respins cu majoritate covarsitoare.Concluzia fireasca a acestor ganduri este ca, odata porniti pe calea anticipatelor, nu avem dreptul sa dam gres, drumul trebuie parcurs asa cum a fost gandit el si cum l-au calculat promotorii ideii, de la sefii de partide antiPSD si pana la seful statului.Jocul mi se pare periculos, intrucat daca parlamentarii PSD vor inghiti broasca, exista riscul ca guvernul sa ramana condus pana la sfarsitul anului de o matura, cu aceeasi imagine, la care ne-am expus si condusi de o Dancila.In acest caz, daca dupa atata pregatire si dupa atata suspans in ce priveste drumul gandit spre anticipate, acestea nu reusesc, ar fi un esec major pentru intregul spectru antiPSD, nu numai cu rezonante in randul alegatorilor, dar si cu semne de intrebare privind capacitatea noilor guvernanti de a sti sa mearga pe drumul propus.Pe scurt, un esec in campania anticipatelor ar putea insemna un vot de blam pe care fortele antiPSD si l-ar da singure, dupa ce au fost capabile sa darame de pe soclu, cu maestrie, guvernarea PSD.Am incredere in strategia adoptata de adeptii alegerilor anicipate si nu am nicio indoiala ca, in fata unor ecuatii atat de complicate, Ludovic Orban s-a inarmat si cu un plan "B", daca nu cumva cu mai multe.Nu stim planul, dar observam ca liderul PNL vorbeste din cand in cand si de asumarea raspunderii pe o lege pentru desfiintarea pensiilor speciale.Asta i-a speriat de tot pe social-democrati. Vede toata lumea ca, in conditiile in care bugetul cauta resurse sa plateasca o noua majorare a alocatiilor pentru copii si alte obligatii sociale, pensiile speciale acordate demnitarilor apar ca o sfidare in ochii cetateanului de rand.In plus, insasi infiintarea pensiilor speciale - atunci cand s-au infiintat ele - a fost opera PSD si a aliatilor sai. Cetateanul de rand percepe desfiintarea lor ca pe o masura reparatorie luata de noua guvernare pentru a drege raul produs de cea veche.Ca sa contracareze o asemenea imagine dezastruoasa care se adauga altora la fel de rele, social-democratii au dat un comunicat scurt, informand ca se pregatesc sa convoace ei Parlamentul in sesiune extraordinara, pentru eliminarea la initiativa lor si nu a altora a respectivelor pensii, pe care de altfel tot ei le-au infiintat.Daca tinem seama si de desfiintarea Sectiei Speciale, aflata in proiectele liberalilor, as zice ca exista in vederile domnului Orban si planul "C", imbatabil de data aceasta, intrucat, daca ar prelua domnul Ciolacu si aceasta idee in contul sau, si-ar aprinde paie in cap cu baronimea partidului, banuita cu musca pe caciula la capitolul coruptie.Soarta social-democratilor de acum incolo depinde in cea mai mare masura de ei insisi. In opinia mea, cateva realitati ii stigmatizeaza:Nu mai sunt credibili in fata electoratului. O dovedeste rezultatul europarlamentarelor, al prezidentialelor si al celor mai recente sondaje care confirma ca picajul continua, ajungand recent la 18%. Este exact procentul pe care il anunta PNTCD cu cateva luni inainte de prabusirea totala, cand n-a trecut pragul sa intre in Parlament.Nu au un lider destoinic, iar criza de lider a fost principala cauza care i-a adus acolo unde se afla. Marcel Ciolacu poate parea animat de bune intentii, dar stim ca drumul spre iad este pavat numai cu intentii bune.Vechea camarila inca mai are glas in conducerea partidului. Inca mai vorbesc, ponegrind noul guvern, Lia Olguta Vasilescu, Gabriela Firea, Eugen Teodorovici si altii. Este dreptul lor sa vorbeasca, dar daca PSD nu se delimiteaza de ei, ii va purta in spate.Viorica Dancila, prin simpla ei prezenta, a indus in public ideea, poate falsa, ca PSD este un partid de submediocri. Si n-au aparut deocamdata figuri noi, care sa demonstreze contrariul.