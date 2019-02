Partidele primesc 13 milioane de lei in februarie de la buget. PNL vrea sa mai taie din suma

Ziare.

Conform unui comunicat al AEP remis vineri Ziare.com, valoarea subventiei virate in contul fiecarui partid politic, in luna februarie, este repartizata astfel:PSD - 7.597.299,16 lei;PNL - 3.480.796,01 de lei;USR - 1.023.607,55 lei;ALDE - 756.587,15 lei;PMP - 492.650,04 lei.Avand in vedere ca e vorba de niste sume uriase, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii analizeaza depunerea unui amendament pentru reducerea alocarilor pentru partide, cand bugetul va intra in procedura parlamentara."Nu avem nevoie de o astfel de finantare. Cu sigurata vom analiza un amendament de reducere a alocarilor pentru partid. Nu noi am solicitat lucrul asta, nu noi am solicitat, sa nu cumva sa identificati vreo raspundere pentru cresterea alocarilor pentru partid de la noi.Veti vedea la proiectul de buget ca noi vom sustine reducerea acestor sume alocate catre partid", a spus Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa sustinuta, vineri, la sediul PNL, citat de Mediafax.Liderul liberal nu a precizat insa ce suma au de gand sa propuna sa fie taiata din alocarile pentru partide.Guvernul a aprobat in sedinta de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, acestea urmand sa fie trimise catre Parlament.Sambata, la ora 11:00, se reunesc Birourile Permanente ale Parlamentului pentru a stabilit calendarul dezbaterii bugetului.