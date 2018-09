USR, Ciolos si societatea civila aduna semnaturi pentru innoirea clasei politice cu oameni cinstiti si competenti (Video)

"Vechea clasa politica, corupta si incompetenta, s-a baricadat in Parlament"

Campania este sustinuta de 26 de organizatii civice si: USR, Miscarea Romania Impreuna, PACT si Partidul Oamenilor Liberi.Toate detaliile legate de aceasta noua initiativa cetateneasca si etapele care urmeaza a fi parcurse sunt prezentate pe site-ulLansarea campaniei a avut loc in mod simbolic in zona fantanilor de la Piata Universitatii, loc intrat in istoria Romaniei datorita evenimentelor care au avut loc aici incepand din 1989., a subliniat ca scopul urmarit prin acest demers este reformarea legislatiei electorale si implicit a clasei politice.sunt revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, introducerea votului diferentiat pe liste de partid (liste deschise), eliminarea pragului electoral la alegerile locale si europarlamentare, reducerea numarului de semnaturi necesare pentru inscrierea in alegeri, cresterea numarului de parlamentari pentru diaspora, vot liber pentru romanii din strainatate si asigurarea unor alegeri corecte."Initiativa e o continuare fireasca a campaniei, conditia necesara pentru a reforma clasa politica", a subliniat Mihai Politeanu.La randul sau,a subliniat ca "foarte multi romani s-au convins ca Romania are nevoie de o alternativa politica viabila, care".Acesta a vorbit si despre necesitatea introducerii unui "cadru legislativ care sa ne permita ca, incet, incet sa reinnoim clasa politica", dar si despre nevoia de mai multa reprezentativitate, in conditiile in care exista la ora actuala primari alesi cu mai putin de 15% din voturi in localitatile lor.Fostul premier a subliniat ca este nevoie de adoptarea unor masuri legislative care "sa asigure", reamintind ca alegerile din 2016, organizate in timpul mandatului sau, au fostsi au beneficiat de masuri speciale pentru"Ne dorim ca aceste propuneri, ele pot fi oricand schimbate, daca cuiva nu ii convine transparenta", a mai explicat fostul premier tehnocrat.Un alt obiectiv urmarit este si acela ca diaspora sa fie mai bine reprezentata in Parlament, pentru ca "doreste sa aiba un cuvant mai greu de spus in tara", dovada participarea la proteste.La randul sau,, a subliniat importanta acestui moment, reamintind ca partidul sau a fost primul care a provenit din societatea civila si a adus oameni noi in Parlament."Obiectivul pentru noi este sa fim primii din acest val care rupe bariera vechii politici, sa fim deschizatori de drum. Sansa pentru Romania este ca oameni noi sa intre in politica (...)pe care aceasta initiativa, pe care o pornim astazi, 'Oameni noi', incearca si le va debloca cu siguranta", a mai spus Dan Barna.Liderul USR s-a aratat increzator ca initiativava goli un spatiu pe scena politica, spatiu care "trebuie umplut cu".Toti cei care sustin initiativa "Oameni noi in politica" pot semna pe listele prezentate de membrii campaniei prezenti in strada sau pot descarca formularul de pe site.Proiectul "Oameni noi in politica" este initiat si deActiunea Civica Galati, #activAG Pitesti, Aradul Civic, VeDem Just, Brasovul Civic, Centrul pentru Studiul Democratiei, Centrul pentru Resurse Civice, Coruptia Ucide, Curatam Galatiul, Eu Ro Aleg 2.0., Evident Deva, Geeks 4 Democracy, Initiativa Craiova, Initiativa Romania, Initiativa Timisoara, Muresul Civic, Oradea Civica, Platforma Romania 100, Radautiul Civic, Reactiv Brasov, Reset Iasi, Rezist Milano, #REZISTENTA, Umbrela Anticoruptie Cluj, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Va Vedem din Sibiu.