Apel adresat de ICDE liderilor UE si NATO: Nu participati la parada de putere organizata de Putin pe 9 mai!

ICDE isi argumenteaza pozitia reamintind de anexarea Crimeei si rapoartele referitoare la campania de "dezinformare si decredibilizare" a Occidentului alimentata dinspre Rusia."In conditiile in care liderul de la Kremlin nu a revenit asupra anexarii ilegitime a Peninsulei Crimeea, care apartine Ucrainei, iar regimul de la Moscova se afla in continuare sub sanctiuni occidentale pentru agresiunea asupra unui stat suveran, si avand in vedere concluziile Raportului Serviciului European de Actiune Externa (SEAE) al UE din 16 martie a.c., care indica o campanie de dezinformare si decredibilizare a institutiilor occidentale alimentata de surse din Rusia,", subliniaza ICDE in apelul lansat miercuri liderilor occidentali.Intr-un articol publicat zilele trecute la rubrica Invitatii Ziare.com , membru al ICDE, a explicat ca "Parada Militara anuala din Piata Rosie, cu ocazia Zilei Victoriei, nu este numai un eveniment de imagine"."Nu este un simplu instrument din arsenalul ideologic strategic al Kremlinului, nu este o simpla vitrina cu armamente si nici o fotografie de etapa a fortei militare a Imperiului, nu este o simpla demonstratie de forta si nici jurnal de ciuma, este semnul sacrosanct, peren si paradigmatic al supravietuirii si puterii Imperiului intr-o lume cu temelii tulburate.Daca se 'clinteste' ceva din acest semn sacrosanct (locul - Piata Rosie/Kremlin; timpul - 9 Mai, Ziua Victoriei etc.), autolegitimitatea Imperiului ca supravietuitor neconditionat si singular al oricaror cataclisme posibile, de la ciume la democratii, de la otomani la americani, de la batalii cu arcul la sofisticate razboaie, va intra in moarte clinica", a adaugat acesta.De asemenea,sublinia intr-un articol publicat recent la rubrica Invitatii Ziare.com faptul ca UE va iesi din aceasta criza "pe scut sau sub scut"."Poate parea paradoxal, dar Occidentul transatlantic (UE-SUA-Marea Britanie-Canada) va avea sansa sa se reinventeze in perioada post-pandemie, daca va avea o clasa politica inteligenta si inspirata, suficient de puternica pentru a se delimita ferm de regimurile dictatoriale mincinoase de la Moscova si Beijing si de a nu mai face compromisuri cu guverne abuzive, evident dominate de dorinta politica de a diviza si desfiinta suprematia Vestului", argumenta Valentin Naumescu.Asociatia Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana este un think tank care promoveaza prin dezbateri, proiecte si actiuni cultura democratica si valorile fundamentale ale Uniunii Europene.C.B.