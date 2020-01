Barometrul de Incredere Edelman 2020: Oamenii se tem ca fenomenul fake news va fi utilizat ca arma

Ziare.

com

"Traim intr-un paradox al increderii. De cand am inceput sa masuram nivelul de incredere, acum 20 de ani, cresterea economica a dus la cresterea increderii. Acest trend continua in Asia si in Orientul Mijlociu, dar nu si in tarile dezvoltate, unde inegalitatea veniturilor nationale este acum un factor mai important.", spune Richard Edelman, CEO al Edelman.Potrivit Barometrului, ingrijorarile sunt diverse si profunde., se tem de o recesiune care se intrezareste, de lipsa unei pregatiri adecvate, de o concurenta straina mai ieftina, de imigratie si de o economie bazata pe contracte temporare, se arata intr-un comunicat transmis57% dintre respondenti sunt ingrijorati ca vor pierde respectul si demnitatea de care s-au bucurat in trecut, in tarile lor. Aproape doua din trei persoane simt ca ritmul schimbarilor tehnologice este prea rapid.De asemenea, nu exista un adevar acceptat de toata lumea,Un numar record de tari inregistreaza o fragmentare a increderii la un nivel fara precedent, raspandindu-se de la tarile dezvoltate spre cele in curs de dezvoltare. La nivel global, exista un decalaj de 14 puncte procentuale intre publicul informat (65) si marea masa a populatiei (51).Decalaje mari sunt in 23 de tari, inclusiv in Australia (23 de puncte), Franta (21 de puncte), Arabia Saudita (21 de puncte), Germania (20 de puncte), Marea Britanie (18 puncte) si Spania (17 puncte)., preluand rolul de conducere in guvernanta globala. Totodata, mediul de business ocupa si cel mai bun loc la capitolul competenta, detinand un avantaj masiv de 54 de puncte fata de guvern, ca institutie care se pricepe la ceea ce face (64% fata de 10%).ONG-urile conduc la capitolul comportament etic comparativ cu guvernul (un decalaj de 31 de puncte) si cu mediul de business (un decalaj de 25 de puncte)., dar se bucura de o incredere de doua ori mai mare decat mediul de business in ceea ce priveste protejarea mediului inconjurator si reducerea decalajului provocat de inegalitatea veniturilor.: o majoritate (57%) nu considera ca mass-media diferentiaza asa cum ar trebui opiniile de fapte, dar catalogheaza presa ca fiind inestimabila in ceea ce priveste stirile (58%).Desi guvernul, la fel ca presa, ramane institutia care beneficiaza de cel mai scazut nivel de incredere, este totusi considerata institutia cea mai potrivita pentru a aborda probleme precum: asistenta medicala (53%); inegalitatea veniturilor (51%); imigratia (48%); produsele daunatoare (42%); incluziunea (41%).: guvern (35%), mass-media (35%), mediul de afaceri (41%), ONG-uri (45%).Barometrul de Incredere Edelman 2020 este cel de-al 20-lea studiu anual de incredere si credibilitate. Sondajul a fost realizat de Edelman Intelligence si a constat in interviuri online de 30 de minute, efectuate in perioada 19 octombrie - 18 noiembrie 2019. Studiul a fost realizat pe un esantion de 34.000 de respondenti, care include 1.150 de respondenti ai populatiei generale din 28 de tari si cate 200 de respondenti informati in fiecare tara, cu exceptia Chinei si SUA, care au avut fiecare cate un esantion de 500 de respondenti informati.Toti respondentii informati au respectat urmatoarele criterii: varsta cuprinsa intre 25-64 de ani; studii superioare; venit de nivel superior specific varstei lor, in tara lor; care citesc si urmaresc stirile si presa de business de cel putin cateva ori pe saptamana; urmaresc in presa subiecte de politica publica de cel putin cateva ori pe saptamana.I.O.