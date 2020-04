China incearca sa forteze laude de la Germania pentru modul in care a gestionat pandemia

Ziare.

"Guvernul german este la curent cu contactele individuale avute de diplomati chinezi in scopul de a-i face sa exprime public opinii pozitive despre gestionarea crizei generate de noul coronavirus de catre Republica Populara Chineza", se poate citi in acest mesaj datat 22 aprilie."Guvernul federal nu a cedat acestor solicitari", adauga scrisoarea trimisa deputatei ecologiste Margarete Bause ca raspuns la o interpelare pe acest subiect.Acest mesaj a fost dezvaluit in premiera de publicatia germana Welt am Sonntag, care precizeaza ca Ambasada Chinei la Berlin a calificat informatiile sale drept "mincinoase si iresponsabile".Reuters nu a putut contacta ambasada pentru comentarii.De asemenea, China ar fi incercat sa blocheze difuzarea unui raport al Uniunii Europene in care Beijingul era criticat pentru ca ar fi alimentat dezinformarea cu privire la epidemia de coronavirus, transmite Reuters pe baza a patru surse si mesaje diplomatice europene.Gestionarea crizei generate de coronavirus reprezinta o noua sursa de tensiune intre SUA si China, reprezentantii celor doua tabere acuzandu-se reciproc ca ascund informatii despre epidemie.