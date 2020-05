Radu Turcescu este consultant strategic de PR, specializat in Crisis Management, Reputation Management si Leadership Communication. Ajuta lideri ce se afla in situatii sensibile sa rezolve crize de PR, sa-si imbunatateasca reputatia si sa comunice convingator.

Foarte probabil, ideea de neincredere in cei din jur ne-a fost indusa inca de cand eram copii. Poate din cauza profesorilor, poate din cauza parintilor, poate din cauza formei de educatie... motivele pot fi multe si, pentru fiecare dintre noi, diferite.Din pacate, problema apare si in relatia dintre oameni si stat. Pe scurt, oamenii nu au incredere in politicieni, asa cum nici politicienii nu au incredere in oameni. Aceasta relatie disfunctionala nu poate decat sa incetineasca dezvoltarea statului si a societatii.Interesant este ca nimeni nu pare a dori rezolvarea acestei probleme, chiar daca lumea se schimba. Asistam astfel la o criza de imagine care "loveste" ambele tabere.Nu pot, totusi, sa nu ma intreb cat de mult conteaza imaginea pentru liderii politici?Inca din primele momente de libertate de care s-a bucurat aceasta tara am auzit ca politicienii sunt vinovati pentru orice nu merge bine in viata noastra. Avem un salariu mic? Este exclusiv vina politicienilor. Avem o pensie mica? Exclusiv vina politicienilor. Nu avem suficiente autostrazi? Este exclusiv vina politicienilor. Nu ne dezvoltam suficient de rapid? Nicio problema, este exclusiv vina politicienilor.Si asa se formeaza o perceptie. Cand auzi acelasi mesaj iar si iar, incepi sa il crezi.Si noi il credem, poate mai mult decat alte popoare, din cauza incapacitatii de a ne asuma responsabilitatea. Parca nici faptul ca acei politicieni au fost votati democratic iar si iar nu a contat.Reputatia mediului politic este un dezastru, iar acest aspect este intretinut in fiecare zi, mai ales prin aparitia si dezvoltarea retelelor de socializare.Pe Facebook asistam la un concurs continuu de glume, ironii si critici la adresa mediului politic, comportament care nu face altceva decat sa evidentieze si mai mult (daca mai era nevoie) neincrederea populatiei in liderii politici.Sigur, nici actiunile acestora nu au ajutat prea mult. Multa coruptie (fireasca pentru orice schimbare de regim), decizii indoielnice, incompetenta, progresul lent, numirea in diferite functii pe baza de pile si relatii reprezinta doar cativa dintre factorii care au contribuit la aceasta imagine negativa.Si mediul politic a profitat, in special de o societate mai putin adaptata vremurilor, mai putin pretentioasa, mai putin capabila sa produca politicieni de calitate.Pe de alta parte, a existat si un progres evident, aspect mai putin evidentiat de opinia publica din Romania. Tentatia de a pune accentul pe "negativ" este mult prea pare si orice actiune pozitiva va pali in fata lungului sir de erori.Astfel, neincrederea in mediul politic a crescut, lucru folosit de o parte dintre politicieni. Un numar mic de oameni care voteaza este mult mai usor de controlat decat un numar mare de oameni care voteaza.Si atunci unde este problema? Daca oamenii au "vinovati de serviciu", iar politicienii profita de o prezenta mica la vot, toata lumea ar trebui sa fie fericita. Doar ca singura certitudine este schimbarea...Problema apare in momentul in care societatea s-a schimbat, a inceput sa "produca" politicieni mai buni si sa creasca nivelul de asteptare de la cei din "vechea garda". In consecinta, liderii politicii trebuie sa se adapteze la noile categorii de votanti, sa isi imbunatateasca imaginea in fata lor, sa repare reputatia mediului politic si sa le recastige oamenilor increderea. Altfel, ascensiunea lor va fi afectata.Scaparile nu vor mai fi tolerate, iar noile generatii nu se vor teme sa recurga la decizii radicale. Neparticiparea la vot va fi cea mai mica problema, mai ales ca asistam deja la proteste sau emigrari. Si, atentie, tipologia celor care aleg sa isi continue viata intr-o alta tara s-a schimbat considerabil.Astazi, oamenii nu aleg sa plece pentru bani (foarte bine ar trai si in Romania), ci pentru o viata mai buna in general.Educatie mai buna, sistem medical mai bun, o societate mai educata, o relatie mai buna cu autoritatile statului si lista poate continua.Ne-am putea intreba de ce aleg sa plece si nu au rabdare ca lucrurile sa se imbunatateasca si aici.Raspunsul este simplu: nu au incredere in cei care au fost alesi (si da, este si aici o discutie) ca pot rezolva problemele mai sus mentionate.Mediul politic in general si liderii politici in special se "bucura" de o reputatie catastrofala si de o neincredere evidenta din partea oamenilor. COVID-19 nu a facut altceva decat sa evidentieze aceste aspecte.Este de datoria oricarui lider politic cu viziune sa incerce sa imbunatateasca aceasta perceptie.Este momentul ca acestia sa ne transmita incredere. Este momentul ca acesti lideri sa ne spuna "se poate si aici... se poate si in Romania...". Uneori, avem nevoie doar de putina incurajare pentru a "pune osul" la dezvoltarea tarii.