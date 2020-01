Cautand solutii (I): Depolitizare prin concurs

Ciprian Mihali a predat vreme de doua decenii filosofia contemporana la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. Din anul 2000 este doctor in filosofie al Universitatilor din Cluj si din Strasbourg. Intre 2012 si 2016 a fost ambasador al Romaniei in Senegal si in alte sapte state din Africa de Vest. Din 2016 lucreaza in domeniul cooperarii internationale la Bruxelles.

Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi (USLIP) transmite, in disperare de cauza, presedintelui Romaniei, o, de data aceasta in galben liberal. Nu stim daca acesti sindicalisti sunt doar naivi sau sincer revoltati de aceasta tendinta, care nu este deloc noua in viata institutionala din Romania.E mai bine sa nu ne facem vise desarte imaginandu-ne ca un partid politic flamand de putere si functii va face altceva si altfel decat predecesorul sau.De aceea, e mai folositor sa vedem planul general al societatii romanesti si sa ne punem de acord asupra unei evidente: nu exista azi practic nicio institutie de interes public care sa fi scapat politizarii, de la conducerea ei pana la portari sau oameni de serviciu, de la Km 0 al Bucurestiului pana in cel mai indepartat orasel din tara, de la cel mai important minister pana la ultimul inspectorat, ocol silvic sau consiliu local.Iar atunci cand spunemspunem neaparat urmatoarele lucruri:1). Scopul politizarii unei institutii nu este eficienta ei manageriala ori calitatea serviciului public, ci controlul ei total si exploatarea resurselor ei financiare, materiale sau umane.2)si relatii de supunere (supusenie, mai pe intelesul unora), legea tacerii si comportament discretionar al superiorilor, in loc de deontologie si responsabilitate.3)in loc selectare si promovare pe criterii de performanta.4) In sfarsit,, personalizarea si compromiterea oricarui proces de selectie si evaluare.Daca generalizarea pare fortata si riscanta, sa admitem ca pot sa existe exceptii de la acest fenomen al politizarii prin supunere, sa spunem ca ici si colo oameni onesti se inconjoara de alti oameni ca ei si fac sa mearga lucrurile in interesul public. Dar experienta cotidiana ne infatiseaza mai degraba esecul repetat al tuturor institutiilor presupuse a-i servi pe cetateni: Politia, Jandarmeria, Magistratura, sistemul de sanatate, sistemul scolar si universitar, transportul public, administratiile locale, agentiile nationale, toate revin in actualitate periodic, cu catastrofe, drame, esecuri, scandaluri, cu raniti si morti, cu bolnavi umiliti, cu copii sau batrani batjocoriti, cu oameni simpli supusi umilintelor unei birocratii de partid niciodata satisfacuta pe deplin de performantele ei in materie de absurditate.O alta evidenta este ca aceasta caracatita a coruperii politice a vietii institutionale din Romania, asezata ca un capac sufocant peste societate, nu poate fi inlaturata de jos in sus. Societatea civila si militantii ei individuali, in ciuda eroismului lor punctual, nu pot lupta cu un sistem care dispune de resurse practic infinite si controleaza toate institutiile de forta ale statului veghind la conservarea puterii.De aceea, schimbarea trebuie sa fie tot politica. Dar pentru ca schimbarea sa fie posibila, un alt fel de politica trebuie sa fie posibil. O politica in stare sa ajunga la constiinta publica faptul ca politizarea va mentine Romania in chingile unei puteri lipsite de viziune, retrograde si revansarde, asa cum este puterea politica mereu recompusa de la Bucuresti.Ca institutiile vor ramane tot structuri feudale, sufocate de coruptie si de ineficienta, indiferent de partidul care le va numi conducatorii.Un nou guvern, sprijinit de o majoritate parlamentara responsabila, are ca datorie prima sa lanseze un proiect national de reconstructie,. Eu as decreta anul, printr-o campanie larga de sensibilizare a cetatenilor romani la ideea ca orice post public din tara asta trebuie sa fie ocupat de oameni care se pricep la ce fac, care merita promovati pentru performantele lor sau sanctionati pentru greselile lor, oameni cu cariere predictibile si nu supusi capriciilor unei puteri ingamfate.O campanie care sa continue cu mobilizarea celor mai priceputi oameni din domeniile lor, din tara si din strainatate, care sa stabileasca organigrame si responsabilitati clare, criterii precise si transparente de selectie si de evaluare a personalului angajat pe bani publici in diferitele specialitati de lucru.Pe baza legislatiei si a normelor metodologice de aplicare si cu sprijinul unui corp de experti evaluatori apolitici, selectati pe baza de candidaturi individuale, se pot lansa apoi, in cascada, dinspre fiecare minister spre partea inferioara a ierarhiei si in tot teritoriul (inspectorate, directii judetene, agentii, structuri deconcentrate) concursuri pentru numirea pe fiecare post a persoanei celei mai competente pentru acea pozitie.Toate aceste concursuri trebuie sa poata fi accesibile prin transmisiune live pe Internet, conditie a transparentei si corectitudinii lor, cu respectarea, desigur, a tuturor rigorilor provenind din protectia datelor cu caracter personal.Desigur, un asemenea mecanism trebuie elaborat in detaliu, dar in primul rand el trebuie insusit ca vointa politica de catre cei care vor veni la guvernare la sfarsitul acestui an. Ideile de depolitizare, de concurs, de excelenta, de responsabilitate, de transparenta trebuie nu doar sa intre in vocabularul partidelor politice, ci si sa poate fi traduse pe intelesul tuturor, astfel incat oamenii de rand sa inteleaga faptul ca nici directorul, nici politistul, nici doctorulE nevoie ca oamenii politici ajunsi la putere sa induca in aceleasi minti ideea ca orice post trebuie ocupat de cel mai bun dintre noi si nu de sotia, fiul, cumnatul, prietenul, colegul de partid, ca pentru orice post public - in ministere, in ambasade, in inspectorate, in agentii, in spitale, in institutiile culturale etc. - e nevoie de concurs, de concurs cinstit, transparent, organizat de oameni cinstiti si priceputi.Pentru ca altfel ramanem acolo unde suntem acum: intr-un ev mediu vascos, in care aceiasi se rotesc la putere ca niste stapani si zei eterni, cu drept de viata si de moarte asupra noastra, cei multi si mereu neajutorati.Altfel, suntem blestemati sa ramanem o tara inapoiata oricat de bine ar merge economia sau afacerile, o tara in care oamenii mor la intamplare si sufera neincetat, iar fiecare, ca sa se salveze, va pleca din tara sau isi va trimite copiii sa se implineasca in alte zari.Pe toti cei plecati nu-i putem aduce inapoi nici cu forta, nici cu binisorul sau cu promisiuni dulcege si mincinoase. Dar ii putem aduce inapoi pe cei mai buni dintre ei daca le oferim sansa unor concursuri in care sa ne demonstreze ca sunt cei mai buni si ca pot sa faca mai mult bine pentru noi toti.