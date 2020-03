Cu mana noastra i-am deschis virusului portile, ca sa intre

Ziare.

Iar specialistii si-au spus cuvantul chiar din primele zile, numai ca autoritatile chineze au pus batista pe tambal, pentru ca nu cumva sa nu iasa panica. Chiar daca specialistii atrageau atentia ce urias bulgare se rostogoleste spre noi, nimeni n-a indraznit sa opreasca zborurile, sa verifice calatorii, sa instituie carantinele, sa stabileasca reguli.In mod ciudat, intreaga lume s-a luat dupa asemeneacare identificau simptomele cu "o pneumonie de cauza necunoscuta" si ii cautau originea in comertul cu peste, pui, fazani, lilieci, marmote, serpi, caprioare, iepuri si diferite animale salbatice, consumate in Orient. Concluzia era linistitoare: nu mai consumati asa ceva si veti fi sanatosi.N-as ascunde nici faptul ca europenii abia asteptau ca respectiva batista sa stea pe respectivul tambal, intrucat nici lor nu le-a convenit verificarea calatorilor, oprirea zborurilor sau - doamne fereste - instituirea carantinelor.Alarma pe continentul nostru s-a dat abia in februarie 2020, cand Italia anunta primele sase cazuri in regiunea Lombardia, si a devenit panica dupa o luna, cand numarul deceselor din aceasta tara il depasea pe cel din China. Cum a fost posibil?Este de necrezut ca suntem victimele unor factori vizibili cu ochiul liber, de care specialistii ne-au avertizat, dar pe care potentatii din nicio tara europeana n-au vrut sa-i ia in seama.In primul rand, traficul urias de calatori si de marfa intre tarile lumii sau intre continente a favorizat contagiunea. Nu seamana deloc circulatia de altadata, cand Marco Polo strabatea oceanul in luni intregi, cu circulatia de astazi, cand strabati la repezeala mai multe fuse orare, in cateva ore.In al doilea rand, se confirma inca o data uriasa prapastie intre profesionisti, experti, specialisti, pe de o parte, si factorii decidenti, de obicei politici, pe de alta parte. Orice ar spune primii, va cadea in derizoriu, daca nu serveste neaparat si interesele celorlalti.Au liderii politici vreun interes sa blocheze circulatia transfrontaliera sau sa cheltuiasca sume uriase pe masti, manusi, echipamente, dezinfectanti, contand numai pe ipoteze, cand drobul de sare al lui Creanga sta inca bine merci atarnat de grinda?Chiar daca ar face-o, s-ar pomeni mitraliati de Opozitie si judecati de opinia publica, ar intra in gura presei si i-ar apuca tremuriciul gandind ca poate risipesc bugetul pe baza de previziuni incerte, iar virusul nu vine.Fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, a si facut o recomandare ca Parlamentul sau Guvernul sa promoveze urgent un act normativ, pentru protejarea in viitor a celor care iau hotarari in prezent, ca sa previna eventuala raspandire a bolii.Iau un exemplu simplu: in timpul guvernului interimar, majoritarii din Parlament au asteptat sa prinda cumva ministrii pe picior gresit, ca sa demonstreze imediat ca ei afecteaza fondul de pensii cu cheltuieli inutile, ca nu vor plati salarii, ca subfinanteaza sanatatea sau educatia si chiar ca ar fi fost mai buna Viorica decat Orban.Dar sa nu vorbim numai de majoritari: in timp ce lumea incepuse sa vuiasca speriata de cresterea galopanta a numarului de victime in Asia, nimeni nu avea alta prioritate decat alegerile anticipate. PSD se pregatea de un congres online in premiera mondiala, Parlamentul era ocupat cu chestionarea ministrilor in comisii si numai UDMR sta, ca de obicei, cu oala in doua luntri pandind momentul sa se hotarasca in functie de cum s-au hotarat ceilalti.Privind evenimentele retrospectiv, am sezatia ca revad cu imaginatia ultima zi a orasului Pompei, inainte de a fi fost acoperit cu cenusa Vezuviului. Vestigiile, asa cum au fost dezgropate de arheologi, arata exact ce-i preocupa pe romani in acea zi, fatala pentru ei: unii chefuiau acasa, altii se adunasera in grupulete prin Forum, erau prezenti prin localuri publice, se desfatau prinsau se antrenau in jocuri, dispute, lupte, ba chiar si partide de sex.Imaginatia imi sugereaza ca, daca, prin absurd, un intelept al vremii ar fi prezis eruptia vulcanului, intreaga populatie pompeiana ar fi izbucnit intr-un ras homeric. Iar intuitia imi spune ca tot cu zambete a primit omenirea de astazi atentionarile inteleptilor despre pericol, in loc sa ia masuri curajoasee de prevenire, ca sa se protejeze.Nu voi vorbi aici de intregul nostru continent, ma voi referi strict la Romania si ma voi intreba: se putea face mai mult decat s-a facut? Fireste se putea.In tara noastra, primul caz de coronavirus a fost declarat acum mai bine de o luna, la 26 februarie, iar in vestul Europei la 25 ianuarie. Nu mai era indoiala ca virusul se apropie de tara noastra. Nu se punea problema daca, ci numai cand.Cum ar fi fost inteligent sa folosim acest ragaz, pe care virusul ni-l oferea gratis? O luna ar fi fost timp pretios pentru a asigura protejarea cadrelor medicale, cele care urmau sa-i ingrijeasca si sa-i trateze pe ceilalti. De medici depindea sanatatea noastra, a celorlalti.Aceasta trebuia sa fie grija de capatai a Ministerului Sanatatii si a Directiilor de Sanatate Publica din fiecare judet. Dar ceea ce a urmat dovedeste ca domnii si doamnele de acolo s-au comportat exact precum pompeienii care chefuiau, se desfatau sau se faceau sauna in, cand langa ei dadea sa erupa Vezuviul. Numarul mare de cadre medicale imbolnavite pentru ca au lipsit nu numai mijloacele de protectie, dar si cadrul organizatoric necesar protejarii lor imi aduce aminte cumva de istorioara cu incendiul care a transformat in scrum sediul unor pompieri, pe care n-a avut cine sa-l stinga.Pe locul al doilea as pune achizitionarea materialelor de protectie. Este sinistru sa citesti despre lipsa mastilor, a combinezoanelor, manusilor si a celorlalte, cand in ianuarie acestea mai existau inca in stocurile europene, dar noi ne-am trezit ca ne lipsesc abia dupa ce s-au cam epuizat, s-au scumpit si nici nu stiu exact pe ce criterii si cu ce eforturi se obtin.As pune pe locul al treilea masura anuntata de presedinte nu in ianuarie cand a sosit virusul in Europa, nu in februarie cand a ajuns si in Romania, ci abia la sfarsitul lui martie, cand a aflat cat de putin ne pot ajuta altii: a rostit cuvinte de incurajare catre producatorii interni , in vederea reprofilarii productiei lor pe fabricarea unor materiale de protectie necesare in sistemul sanitar.Al patrulea loc l-as rezerva organizarii din timp a carantinelor, in spatii dinainte stabilite si dinainte amenajate, cu servicii aferente, pentru ca sa nu ajungem la situatia cand unii din cei sositi de peste hotare se plang ca ar fi fost carantinati chiar si in spatii insalubre.Ma intreb, in ce stadiu ne-am fi aflat acum, daca numai aceste patru masuri, nu mai multe, le-am fi gandit in timpul pe care l-am avut de la sfarsitul lui ianuarie cand s-a declarat primul caz in Europa sau sfarsitul lui februarie, cand boala a debutat si in Romania?Zice o vorba: