Cum se sucesc politicienii pe scena teatrului absurd

TEOREMA: Pensiile speciale sunt totdeauna constitutionale. Mai ales daca sunt ale magistratilor.

POSTULAT: Salariul minim nu se discuta si este constitutional.

COROLAR: Oricum o intorci, tot rau iese.

CONSECINTA: Comisia este buna, numai daca tine cu mine. Daca nu, nu.

Logica este simpla: alegerile anticipate ar fi dezastru pentru PSD, prabusit in sondaje, dar a recunoaste dezastrul este o catastrofa si mai mare. Asa ca nu vrem anticipate, ne ferim de ele, dar declaram ca le vrem, ca sa creada lumea ca nu ne ferim de ele.AXIOMA: Una gandim, alta vorbim si niciuna nu seamana cu ce avem cu adevarat in cap.Intreaga elita politica s-a sucit, de cand toata lumea asteapta cu nerabdare hotararea CCR care sa anuleze desfiintarea pensiilor speciale, pe care tot elita a votat-o recent, dupa ce acum cativa ani hotarase infiintarea lor. Hotararea ar putea fi cruciala:Logica este iarasi simpla: tocmai pentru ca sunt motive de neconstitutionalitate, am votat cu atata entuziasm taierea pensiilor speciale, cele care candva erau perfect constitutionale si le votam, iar acum a devenit neconstitutional sa le taiem.INTREBARE: Dar daca se va dovedi ca, totusi, ele sunt constitutionale?RASPUNS: Asa ceva nu se poate, Curtea Constitutionala a Romaniei, sesizata de Avocatul Poporului, urmeaza sa se pronunte, cu rezultate care ar fi imprevizibile, daca n-am sti faptul ca membrii ei sunt tot magistrati si toti beneficiari de pensii speciale. Cine isi da foc la propria valiza?Presa sesizeaza cazul unui membru al Curtii care a incasat de la stat, in anul 2018, suma de 810.000 lei, din care: 388.000 de lei pensie de magistrat, 91.500 de lei pensia de fost parlamentar, 23.400 de lei pensia de avocat, putin sub 12.000 de lei indemnizatia de revolutionar si 297.000 de lei salariul de la CCR.In acest timp, salariul minim al omului de rand a fost in anul 2018 de 23.160 de lei, cu impozit cu tot si cu contributii.Noul premier desemnat, adica acelasi cu vechiul premier, tocmai a anuntat luni componenta noului guvern propus de el, care este bineinteles acelasi guvern anterior , demis cu motiunea de cenzura a majoritatii, cea care instalase acelasi guvern, pe care acum l-a demis.Asa ceva nu s-a vazut decat tot in Romania, cand PSD si-a mai demis chiar propriul guvern, fara sa aiba nevoie de aportul Opozitiei de atunci.Dupa ce, atunci cand era la guvernare, PSD contesta recomandarile Comisiei de la Venetia , acum s-a sucit si a reclamat exact la aceasta Comisie modificarea reglementarior electorale de catre guvernul liberal.Acum asteapta cu nerabdare reactia favorabila a Comisiei, pe care o nesocotea atunci si de la care acum spera sa aiba castig de cauza. Fereasca Sfantul sa nesocoteasca adversarul recomandarile Comisiei.Cand era la guvernare coalitia cea veche, liderii ei le dadeau peste nas liderilor europeni, ba chiar si celor de peste ocean, ori de cate ori acestia formulau recomandari cu privire la politica din Romania. Pur si simplu, pretindeau ca acestia nu cunosc situatia din Romania si n-au de ce sa se amestece.Intre timp, colitia s-a destramat, ALDE s-a evaporat, iar PSD s-a sucit si le cere acelorasi lideri carora atunci le dadea peste nas sa-i puna acum la punct pe niste colegi din Bucuresti.Se vede si din avion ca politicienii nostri judeca adesea dupa logica teatrului absurd amintind cumva dialogul de mai jos, aflat in piesa "Rinocerii" de Eugene Ionesco: