Turbulente majore pe scena politica: ALDE iese de la guvernare, PSD ramane si merge "pana la capat". Opozitia cere anticipate si anunta motiune de cenzura

Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului;

Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe;

Anton Anton, ministrul Energiei;

Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul.

ALDE + ProRomania?

In replica, Viorica Dancila a convocat o sedinta de urgenta a conducerii PSD si in urma discutiilor s-a stabilit ca PSD ramane la guvernare si va stabili pasii urmatori pentru a face fata unei posibile motiuni de cenzura de rasturnare a guvernului. PSD a mai stabilit si cine va lua locul ministrilor ALDE care vor parasi guvernul si a anuntat ca Ramona Manescu, ministrul de Externe din partea ALDE, va ramane in guvern, chiar daca va fi exclusa din ALDE pentru aceasta decizie.Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a mai anuntat ca se retrage din cursa pentru prezidentiale, ca isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului, dar si ca, de pe bancile Opozitiei, va vota o eventuala motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.Pe fondul instabilitatii politice din zona Puterii, PLUS si USR au cerut demisia guvernului si organizarea de alegeri anticipate, iar liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca va demara strangerea de semnaturi pentru a depune o motiune de cenzura impotriva guvernului Dancila.De asemenea, UDMR, pe care PSD miza pentru pastrarea majoritatii parlamentare, a anuntat ca ramane in Opozitie si ca de data aceasta, considera ca o motiune de cenura impotriva guvernului Dancila are sanse sa treaca. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins insa varianta declansarii de alegeri anticipate.Atat din ALDE, cat si din PSD, au existat contestatari ai deciziilor luate de cele doua partide, ceea ce face interesanta reconfigurarea scenei politice in perioada urmatoare.- UDMR anunta ca ramane in Opozitie si crede ca, de data aceasta, sunt sanse ca o motiune de cenzura sa treaca. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera insa ca scena politica va fi una cmplicata, insa exclude varianta declansarii de alegeri anticipate.- Declaratiile facute de Viorica Dancila de la sediul PSD din Kiseleff- in unanimitate, colegii au sustinut ca trebuie sa continuam guvernarea, avem responsabilitate pentru implementarea programului de guvernare si trebuie sa ducem mai departe ce ne-am asumat impreuna cu ALDE, care a decis sa abandoneze guvernarea- vom continua guvernarea, iar in eventualitatea in care ALDE va decide maine ca ministrii sa isi dea demisia, vom numi ministri interimari- pentru noi, decizia ALDE este de neinteles; nu putem vorbi de restructurare si de un alt program de guvernare, este programul pe care PSD si l-a asumat impreuna cu ALDE. Important este ce facem de acum incolo si ce putem sa facem in continuare pentru Romania si pentru romani- doamna Manescu va ramane in Executiv, a dat dovada de foarte multa responsabilitate, dincolo de interesele politice si de actiunile de partid, trebuie sa asiguram stabilitate pe plan intern si extern. Daca si alti ministri vor decide acest lucru, isi vor continua mandatul- altfel, la Energie, in locul lui Anton Anton va fi Niculae Badalau, ministrul Economiei; la Mediu, in locul Gratielei Gavrilescu va fi Ioan Denes, care a mai ocupat acest portofoliu; la Relatia cu Parlamentului, Radu Oprea- vom folosi toate parghiile astfel incat acest guvern sa isi duca la capat programul promis cetatenilor- la sfarsitul saptamanii avem Comitetul Executiv National si acolo vom creiona toti pasii urmatori pe care ii va face PSD- este posibil sa avem blocaje din partea presedintelui Iohannis si in perioada urmatoare- ramanem la guvernare si cred ca trebuie sa ducem lucrurile "pana la capat"- nu imi este teama de alegeri anticipate, singura mea temere este sa nu dezamagim oamenii- unii spun ca se tine PSD de scaun, eu zic ca este vorba de responsabilitate, fata de tara si acest popor, nu putem sa privim toti numai electoral si sa luam deciziile din acest aspect- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat, intrebat daca partidul e pregatit sa ajunga in Opozitie, ca poate fi o varianta, la un moment dat."Poate fi o varianta, la un moment dat. Partidele politice sunt fie la Putere, fie in Opozitie. Nu ne-am propus lucrul acesta. Daca ne propuneam, astazi votul arata altfel", a declarat Mihai Fifor, intrebat daca PSD ar fi pregatit sa iasa de la guvernare", a declarat Mihai Fifor, citat de Mediafax.- Viorica Dancila va sustine o declaratie de presa la ora 20:00- Robert Negoita cere demisia Vioricai Dancila si a guvernului sau de "incompetenti". Declaratia completa a primarului PSD al sectorului 3 al Capitalei.- Apar primii nemultumiti in ALDE. Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, luni seara, ca nu este incantat de decizii, nici de alianta cu Pro Romania. Ramona Manescu confirma ca ramane ministru de Externe , chiar daca liderul ALDE a anuntat ca ii va exclude din partid pe cei care nu respecta decizia ALDE de retragere de la guvernare.- Nicolae Badalau (propus ministru interimar al Energiei - n.r), confirma ramanerea PSD la guvernare si face declaratii despre ce va insemnea ruperea coalitiei cu ALDE la nivel local: Am mai avut situatia asta, local organizatiile au libertatea sa isi faca majoritatile, nu le impunem noi de la centru, sper ca si acum sa fie la fel- propuneri pentru ministerele ALDE care vor ramane fara titulari: la Energie, in locul lui Anton Anton va fi Niculae Badalau, ministrul Economiei; la Mediu, in locul Gratielei Gavrilescu va fi Ioan Denes, care a mai ocupat acest portofoliu; la Relatia cu Parlamentului, Radu Oprea.- Liderul PNL, Ludovic Orban, da detalii despre motiunea de cenzura pe care PNL intentioneaza sa o depuna.- liderii grupurilor PNL din Parlament au fost mandatati sa discute cu grupurile parlamentare pentru sustinerea motiunii de cenzura- daca ar avea bun simt, decenta si respect fata de cetateanul roman, premierul Dancila ar trebui sa-si depuna demisia, iar PSD sa plece de la guvernare- de mult nu mai contam pe normalitate in comportamentul politic al PSD si din acest motiv nu ma mai obosesc sa-i cer demisia premierului Dancila, pentru ca stiu ca nu va face acest lucru- se va incepe strangerea semnaturilor odata cu debutul noii sesiuni parlamentare- este clar ca trebuie pus punct cat mai repede acestei guvernari dezastruoase- odata cu aceasta motiune de cenzura, apele se separa, lucrurile sunt foarte simple. Cine este in opozitie sustine aceasta motiune de cenzura, cine nu, sustine guvernul Dancila- ceea ce avem noi ca obiectiv este caderea acestui guvernCiteste integral declaratia lui Ludovic Orban despre cand va depune PNL motiunea de cenzura - Gabriela Firea face declaratii la iesirea din sedinta PSD. Ea spune ca PSD nu poate pleca de la guvernare doar pentru ca peste trei saptamani ar putea sa fie demis Cabinetul prin motiune.- In amintirea momentelor frumoase, nu e bine sa stricam ce a fost frumos intre noi. Nu stim ce decizii se iau in continuare, dar nu vom rupe noi alianta, nu facem noi pasul catre divort, nu parasim noi familia.- Intelegem ca dl. presedinte Tariceanu a vrut sa candideze, acum auzim ca e alt candidat, sunt deciziile lor si vor raspunde in fata electoratului lor.- (despre motiunea de cenzura - n.r.) emotii sunt intotdeauna, dar vom vedea atunci de ce vor cere caderea guvernului, pe care l-au sustinut si din care au facut si inca mai fac parte.- la guvernare se intra democratic, dupa ce se castiga democratic. Asa se si pierde guvernarea. Dar a pleca inainte de aceasta posibilitate nu era intelept.- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu face declaratii- Sedinta Delegatiei Permanente s-a incheiat si s-au luat cateva decizii importante.- Astazi, la ora 10, am avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta in legatura cu salvarea situatiei si am asteptat de la dna premier sa imi spuna daca are un plan articulat de relansare a guvernarii si pentru o echipa guvernamentala restructurata, in asa fel incat sa usuram aparatul administrativ, o proiectie pentru rectificarea bugetara din acest an, avand in vedere ca rectificarea din luna august este una sustenabila samd.- La toate aceste intrebari (...) din pacate nu am avut niciun fel de contrapropunere si i-am spus dnei prim ministru ca voi prezenta colegilor situatia exact cum este si colegii au luat decizia de a renunta la guvernarea impreuna cu PSD.- Coalitia a functionat defectuos. Am incercat sa creditam aceasta guvernare pentru ca am considerat ca e nevoie de o anumita stabilitate politica si nu am obiceiul sa fac opozitie in cadrul guvernului.- Sigur ca nu este o decizie usoara, insa eu nu cred ca guvernarea poate sa ramana in reperele defensive in care a functionat pana acum (...) nu putem sa cautionam in continuarea masuri cu care nu suntem de acord.- Cred ca este mai corect astazi sa ne despartim civilizat si sa trecem in Opozitie. Am decis sa renunt si la candidatura la prezidentiale si luni imi voi anunta demisia din functia de presedinte al Senatului.- Am mai decis sustinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale si constituirea unei aliante electorale ALDE - ProRomania pentru sustinerea lui Mircea Diaconu la prezidentiale.- Cred ca e nevoie de un candidat independent care sa se adreseze tuturor romanilor. Ramane cu statutul de independent. Am discutat acest lucru si cu Pro Romania, care s-a declarat de acord sa dea aceasta sustinere pentru Mircea Diaconu si in acest scop colegii si-au dat acordul sa faca o alianta cu Pro Romania pentru sustinerea lui Mircea Diaconu.- Nu am informatii despre o decizie a Ramonei Manescu de a ramane ministru de Externe (in conditiile in care ALDE a decis retragerea ministrilor sai din guvern -n.r.).- Pe calea de consecinta a deciziei de a iesi de la guvernare, Biroul Politic si Delegatia Permanenta au hotarat retragerea ministrilor din Guvern si cei care nu vor face acest lucru vor suporta consecintele. Consecintele inseamna excluderea din partid. Eu nu am niciun fel de informatie legata de vreun membru al ALDE care sa nu respecte aceasta decizie.- (Intrebat daca ALDE va vota motiunea de cenzura alaturi de Opozitie): Vom face ceea ce face orice partid de opozitie. Nu o sa votam pro-Guvern. Partidul de Opozitie voteaza motiunea impotriva Guvernului.- (Intrebat despre motivele retragerii candidaturii sale la Cotroceni): Evaluarile facute cu colegii mei au demonstrat ca este mai degraba o asteptare pentru un alt tip de candidatura si am vrut sa demonstrez ca nu candidatura la prezidentiale este cea cere ne desparte de PSD. Uite ca sunt alte considerente. Doamna prim-ministru a luat o serie de decizii fara consultarea mea.- (Cum va vota ALDE in Parlament in cazul modificarilor la OUG 114 si la recursul compensatoriu): OUG 114 are o serie de prevederi pe care le-am criticat, dar sunt si unele care trebuie sa ramana. Cred ca se poate modifica pentru a se elimina aceste prevederi si acesta este rolul Parlamentului.- (De ce e nerealista rectificarea bugetara): Da, e nerealista. Nu se inchidea bugetul cu 9 miliarde prin niste solutii miraculoase. In noiembrie se face alta rectificare. Veniturile sunt mai mici decat cheltuielile. Am atras atentia ca bugetul e nerealist construit. S-a dat peste tot si nu s-a incasat suficient, asa s-a ajuns la deficitul de 9 miliarde de lei. Cred ca prima responsabilitate de a da explicatii e a ministrului de Finantelor. Exista si masuri, dar ele nu sunt simpatice.- Conducerea ALDE a votat ruperea coalitiei politice cu PSD, retragerea de la guvernare, sustinerea lui Mircea Diaconu pentru alegerile prezidentiale si formarea unei aliante politice cu ProRomania lui Victor Ponta. Deciziile au fost votate de majoritatea reprezentantilor ALDE, fiind inregistrate doar doua abtineri.- PSD trebuie sa gaseasca o solutie care sa asigure "stabilitatea tarii", a declarat presedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al partidului, intrebat daca social-democratii sunt pregatiti sa guverneze fara ALDE."Trebuie sa gasim o solutie care sa asigure stabilitatea tarii. Daca asta e solutia (PSD la guvernare fara ALDE - n.r.), ramanem la guvernare. Daca nu, cred ca ar trebui depusa o motiune de cenzura sa vedem daca au majoritate, eu cred ca nu, fara noi e foarte greu sa faca cineva majoritate", a afirmat Florea, citat de Agerpres.Intrebat daca PSD poate sa asigure majoritatea in Parlament fara voturile ALDE, liderul PSD Sector 5 a precizat: "In acest moment, din datele pe care le avem noi, din numaratoarea noastra, cred ca da, dar vom vedea dupa, vedem ce s-a decis la ALDE".- Vicepresedintele PSD Teleorman, Danut Cristescu, vine cu variante noi in ceea ce priveste iesirea ALDE de la guvernare, spunand ca "90 de zile guvernul va ramane", dar si ca e posibil ca PSD sa decida ca nu mai vrea sa conduca Guvernul."Am aflat si eu despre intentia ALDE de a iesi de la guvernare. Presupun ca se va lua si o decizie in Comitetul Executiv al PSD. Bineinteles ca vom gasi solutii sa ramanem la guvernare. Cred ca se vor cauta, cel putin, solutii de a ramane la guvernare. Sigur ca trebuie sa luam in calcul si faptul ca 90 de zile guvernul va ramane. Dar se poate depune si motiune de cenzura si atunci functionezi cu un guvern care nu mai poate sa emita ordonante. Deci se vor lua deciziile cele mai bune. Exista posibilitatea in CEX sa decida PSD sa se iasa de la guvernare, dar cred ca se vor gasi solutii sa ramana. Eu asta mi-as dori. Avem foarte multe proiecte in judetul Teleorman si vreau sa le continuam", a spus Cristescu, citat de Mediafax.- Ramona Manescu, ministru de Externe din partea ALDE, i-ar fi promis premierului Viorica Dancila ca va ramane ministru, chiar daca ALDE se va retrage din coalitia de guvernare, potrivit unor surse citate de Digi24.- Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu afirma ca, in absenta unei majoritati, PSD "trebuie sa se gandeasca sa treaca in Opozitie", intrucat orice alta solutie, cel putin pana acum, in cadrul guvernarilor in Romania nu a dat rezultate pozitive pentru populatie. El sustine ca in acest moment "e foarte dificil de realizat o majoritate de catre Partidul Social Democrat si de aceea am sustinut o trecere in Opozitie cat mai rapida".- liderii PSD s-au adunat la sediul partidului din Kiseleff- Nicolae Badalau, seful PSD Giurgiu, crede ca la ALDE sunt oameni seriosi, dar in acest moment nu ia in calcul nicio ipoteza pentru viitorul guvernarii."Asteptam maine (marti - n.r.), sa vedem daca se retrag din Guvern. Din Guvern nu te poti retrage decat printr-o demisie, mai sunt cativa pasi si dupa aceea cu siguranta discutam. Deocamdata, nu iau in calcul nicio ipoteza. Sincer sa fiu, eu nu am iesit in birou si numai asa, am auzit ca vor. Haideti sa discutam, ca sunt oameni seriosi, pe lucruri serioase, discutam despre guvernarea unei tari", a spus Badalau, pentru Mediafax.El nu a raspuns la intrebarea daca PSD va guverna minoritar sau se va retrage de la guvernare.- Guvernul Dancila a informat, luni dupa-amiaza, ca marti se intruneste in sedinta si a trimis un comunicat cu proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda.Este probabil sedinta la care membrii ALDE din Guvern isi vor da demisia.- Senatorul Nicolae Marin, care a demisionat recent din PSD , a anuntat luni ca se alatura partidului condus de Victor Ponta, ProRomania."Am luat decizia sa-mi dau demisia din calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului. Voi intra in randurile colegilor Pro Romania, intr-un nou proiect social-democrat, care fac o politica altfel", a declarat Marin, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Tot astazi, PSD a mai pierdut trei membri: deputatii Liviu-Ioan Balint, Alexandru Balanescu si Florinel Stancu. Acestia au precizat ca vor activa in cadrul grupului parlamentar Pro Europa.- Premierul Viorica Dancila a scris un scurt mesaj pe contul sau de Facebook inainte de sedinta CEx, de la ora 17:00.Ea a notat ca PSD va asigura stabilitatea guvernarii, iar alaturi de partid vor veni membri ALDE si ProRomania "care au curajul de a-si asuma acest proces"."PSD va merge inainte cu guvernarea tarii si alaturi de noi vor veni toti cei din ALDE si Pro Romania care au curajul de a-si asuma acest proces, care inteleg ca fuga de responsabilitate si lasitatea nu vor duce niciodata Romania mai departe. Dincolo de obiectivele si calculele electorale ale unui grup restrans, important este sa nu dezamagim cetatenii care ne-au dat votul si increderea in 2016.Daca unii dintre membrii ALDE nu inteleg aceste lucruri, vor pierde iremediabil: in fata romanilor, in fata colegilor de buna-credinta care au fost sacrificati in numele unor interese marunte, in fata celorlalte institutii ale statului roman si in fata partenerilor nostri externi.PSD va asigura stabilitatea acestei guvernari. Dincolo de jocul politic al unora, este important ce se intampla cu destinul tarii si ce credibilitate avem in plan extern", se arata in postarea de pe pagina prim-ministrului.- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, luni, ca daca partidul condus de Tariceanu va iesi de la guvernare, inlocuirea ministrilor ALDE se va face prin remaniere, fara un vot in Parlament."Iesirea de la guvernare inseamna demisiile din partea ministrilor care sunt sustinuti de ALDE si inlocuirea lor se va face printr-o simpla remaniere, fara a trece prin Parlament, intrucat in momentul in care isi dau demisiile avem vacantare de functie si protectia pentru partidul mic exista doar daca te da cineva afara cu forta, nu daca iti dai tu demisia", a declarat Eugen Nicolicea, la Antena3.In acest mod, Nicolicea a combatut ideea cum ca plecarea ALDE de la guvernare ar presupune o restructurare a Guvernului, care trebuie neaparat sa fie urmata de un vot in Parlament.- Potrivit Realitatea TV, la sedinta ALDE participa si Mircea Diaconu, candidatul sustinut de ProRomania la alegerile prezidentiale.- Face declaratii Victor Ponta, liderul ProRomania:- Majoritatea colegilor au fost de acord cu sustinerea lui Mircea Diaconu. Pentru ca este un candidat altfel.- Nu va fi membru de partid, pur si simplu il sprijinim. Poate fi o solutie pentru ceea ce Romania asteapta in aceasta toamna, in noiembrie.- Vorbesc de zona de centru-stanga.- Am sustinut ideea unui candidat unic, nu s-a putut realiza acest lucru. Noi, ProRomania, il vom sustine pe candidatul independent Mircea Diaconu. Va avea tot spriijinul nostru pentru aceste alegeri.- Daca cei de la ALDE decid sa il sustina pe Diaconu, evident ca ar fi doua partide care sustinem acelasi candidat si trebuie sa muncim impreuna pentru aceasta candidatura. Daca ies de la guvernare, colaborarea noastra poate fi si dincolo de candidatura lui Diaconu, in zona parlamentara.- Cred ca domnul Orban face un joc ascuns ori a vorbit aiurea. De ce sa faci motiune de cenzura, din moment ce Guvernul trebuie sa ceara vot in Parlament pentru restructurare? Cred ca a iesit asa ca sa o sprijine pe doamna Dancila.- La ProRomania inca ai voie sa nu fii de acord cu ceva. Din punctul meu de vedere, in functie de ce se decide la ALDE, putem sustine acelasi candidat. Putem sa fim de aceeasi parte a baricadei, in opozitie fata de acest guvern. Dar in functie de decizia lor.- Pentru ca nu pot sa vorbesc despre ce vor face cei de la ALDE.- Vreau sa va asigur de un lucru: Diaconu este candidatul lui. Cine crede ca e candidatul nu stiu cui... nu are sfori. Ba chiar mi se pare prea independent domnul Diaconu. Sunt convins ca are sanse mari sa intre in turul doi si este un candidat al poporului.La singura intalnire pe care am avut-o cu ea, da.- Vreo o mie de PSD-isti mi-au spus azi "bine ca e Diaconu, ca avem cu cine vota".- Noi consideram ca cel mai important este sa avem un guvern cat mai bun.- Calin Popescu Tariceanu va demisiona din functia de presedinte al Senatului la inceputul sesiunii parlamentare din septembrie, au declarat surse politice pentru Mediafax.Presedintele ALDE ar fi anuntat deja in partid ca intentioneaza sa demisioneze din a doua functie in stat.- Ministrii ALDE isi vor depune demisiile in cursul zilei de marti, transmite Antena3. Acelasi post de televiziune precizeaza ca ALDE va vota motiunea de cenzura anuntata de liderul PNL Ludovic Orban.Este vorba despre:- Potrivit unor surse citate de Digi24, ALDE va decide, in sedinta de la ora 16:00, iesirea de la guvernare. Unii dintre ministrii ALDE ar avea deja demisiile scrise.Insa presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, nu este incantat de aceasta idee, in conditiile in care ar trebui sa renunte si la candidatura la prezidentiale, in favoarea lui Mircea Diaconu, si la functia de presedinte al Senatului. Acestea sunt conditiile impuse de Victor Ponta pentru formarea aliantei cu ProRomania.- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca ALDE nu are nimic de castigat prin iesirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianta cu ProRomania, doar pentru "a fi transportat inca o data in Parlament"."ALDE a pierdut pana acum din guvernare si nu are nimic de castigat prin iesirea de la guvernare pentru ca daca Tariceanu isi imagineaza ca va putea sa nu isi asume alaturi de PSD toate erorile guvernarii se insala.De aceea se indreapta catre o alianta cu Pro Romania lui Ponta, numai ca Ponta a aratat ca stie si el sa isi lase partenerii in drum. Vezi Crin Antonescu. Sunt doi smecheri ai politicii romanesti care incearca sa isi gaseasca solutii disperate.Tariceanu nu va scapa de stigmatul guvernarii alaturi de PSD, iar Ponta nu il va transporta gratis in viitorul Parlament pe Tariceanu si gruparea lui de baroni parlamentari", a declarat Traian Basescu, luni, la Digi 24, citat de Mediafax.- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-ar fi cerut colegilor sai de partid, intr-un mesaj pe WhatsApp, sa fie pregatiti sa participe in aceasta saptamana la sedinte ale structurilor de conducere ale formatiunii, in care sa se aprobe constituirea aliantei cu partidul lui Ponta, potrivit unor surse Agerpres, citate de ProTv - Intre timp, liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va depune o motiune de cenzura."PNL a luat astazi in dezbatere situatia politica si a luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura, cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare.Practic, am decis sa demaram imediat, dupa decizii, procedurile privitoare la motiunea de cenzura si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (PNL - n.r.) sa demareze consultari cu liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei.Evident, mai putin grupurile parlamentare ale PSD. Obiectivul fundamental al PNL, afirmat in repetate randuri, este acela de a pune capat cat mai repede posibil acestei guvernari toxice, care face un rau imens Romaniei", a precizat Orban, citat de Agerpres - Potrivit unor surse citate de Antena3 , Victor Ponta a avut o intrevedere cu Calin Popescu Tariceanu la un hotel din Bucuresti, in apropierea Palatului Parlamentului.La intalnire ar fi participat si europarlamentarul Mihai Tudose, fost premier al Romaniei si membru ProRomania, dar si fostul ministru de Externe Teodor Melescanu (ALDE).Intrevederea a avut loc in conditiile in care ar urma o alianta electorala si nu politica intre ALDE si ProRomania, conditia partidului lui Ponta fiind renuntarea la candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la prezidentiale si sustinerea independentului Mircea Diaconu.- Liderul ProRomania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca in sedinta Delegatiei Nationale a partidului, se va decide sustinerea unui candidat propriu la presedintie sau a independentului Mircea Diaconu."Colegii mei din ProRomania au discutat sa avem un candidat al nostru sau unul independent, in persoana lui Mircea Diaconu. Daca si ALDE il sustine (va fi o alianta - n.red.), daca nu, doar noi il sustinem. Cred ca domnul Diaconu e un candidat altfel. Va fi un candidat independent si un presedinte independent si noi il sustinem logistic. Astazi discutam doar la ProRomania daca ne punem candidat propriu sau independent", a mai spus Victor Ponta.Liderii ProRomania sunt asteptati sa faca declaratii de presa la ora 15:30, dupa sedinta formatiunii.Calin Popescu Tariceanu a anuntat, la inceputul lunii august, ca partidul sau a discutat despre o posibila alianta cu ProRomania.Duminica, Mircea Diaconu - de profesie actor, fost ministru al Culturii si fost europarlamentar - si-a anuntat candidatura ca independent la alegerile prezidentiale din acest an. Luni, acesta a confirmat ca a fost chemat la discutii cu ALDE si ProRomania pentru o eventuala sustinere la alegerile prezidentiale din toamna