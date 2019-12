Mesajele Opozitiei pentru 2020: Tariceanu vrea "fara incompetenti in functii publice", Ciolacu promite ca PSD se va intoarce mai puternic

Ziare.

Tariceanu face referire la alegerile care au avut loc in 2019, dar si la cele din 2020 si le cere romanilor sa priveasca cu incredere spre viitor. "Anul 2019 a fost anul lui 'fara penali in functii publice'. Haideti sa facem din anul 2020 anul lui 'fara incompetenti in functii publice'", a transmis liderul ALDE."Iata ca trece si anul 2019! Un an important, cu doua randuri de alegeri si cu 30 de ani de la Revolutia romana! Un an in care democratia a fost pusa la incercare si a functionat, dovada fiind solutiile politice rapide gasite la criza politica din partea a doua a anului. Un an in care ne-am adus aminte, mai multi decat in altii, de cei carora le datoram traiul in democratie: eroii de la Timisoara, Bucuresti, Cluj, Sibiu, Brasov si alte cateva orase. Un an in care economia a crescut mai mult decat in alte state europene ceea ce ne da speranta ca mergand in acest ritm vom recupera decalajul mostenit in 1989", a transmis, marti, Tariceanu.Acesta le cere romanilor sa priveasca cu incredere spre viitor."Dragi romani, in prag de An Nou va indemn sa privim cu incredere la viitor. Depinde doar de noi sa transformam 2020 intr-un an si mai bun decat cel pe care tocmai il incheiem. Depinde numai de noi sa refacem legaturile profunde care sa ne tina uniti, la bine si la greu. Depinde doar de noi sa ne facem o viata mai buna", a mai scris Tariceanu in mesaj.Presedintele ALDE face referire la alegerile de anul viitor."Sa nu uitam ca si in anul care incepe in cateva ore vom avea doua randuri de alegeri. Puteti conta pe mine, puteti conta pe colegii mei din ALDE, ca vom face tot ce ne sta in putinta sa aducem in fata dumneavoastra oameni cu experienta si competenta care sa va poata reprezenta la nivel local sau national. Mandatul lor trebuie sa fie foarte clar: sa participe la generarea de bunastare pentru toti romanii! Sa se asigure ca aceasta bunastare ajunge, in mod corect, la toti romanii. Sa dea legi drepte care sa poata fi intelese de toti!Sa fie pavaza in fata oricaror incercari de limitare a drepturilor si libertatilor romanilor, oriunde traiesc, muncesc sau studiaza ei! Sa se asigure ca justitia nu se intoarce inapoi la anii de abuzuri! Anul 2019 a fost anul lui 'fara penali in functii publice'. Haideti sa facem din anul 2020 anul lui 'fara incompetenti in functii publice'", a mai scris Tariceanu."La multi ani, Romania! La multi ani, romani!", si-a incheiat mesajul liderul ALDE.La randul sau, Ciolacu, afirma, in mesajul de Anul Nou, ca se incheie un an in care PSD a "tinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democratiei" si ca "PSD se va intoarce in 2020 mai puternic, mai determinat si mai hotarat ca niciodata sa lupte alaturi de cei multi, care au fost abandonati de guvernarea de dreapta"."Am traversat un an in care am tinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democratiei. Unii au vrut sa disparem si au intretinut pentru asta un permanent razboi in societate. Nu le-a iesit! PSD se va intoarce in 2020 mai puternic, mai determinat si mai hotarat ca niciodata sa lupte alaturi de cei multi, care au fost abandonati de guvernarea de dreapta preocupata doar sa ii faca pe cei bogati si mai bogati", a scris, marti, Marcel Ciolacu, pe Facebook.Liderul PSD afirma ca "2020 va fi anul bataliei pentru drepturile fiecarui roman"."Niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalitatile, incompetenta si amatorismul acestei guvernari care distruge tot ceea ce s-a facut bine in Romania. Va doresc un An Nou mai bun, cu sanatate si prosperitate! La multi ani 2020!", a mai scris Ciolacu.Imagine de Gerd Altmann de la Pixabay