Normalizarea: Romania post-pandemie

cresterea semnificativa a numarului de persoane testate si adoptarea unor masuri de carantinare/izolare locala;

cresterea capacitatii de asigurare a asistentei medicale pentru cazurile grave/critice;

populatiei sa-i fie disponibile instrumente de autoprotectie (masti, manusi) in cantitati suficiente si la preturi accesibile; mentinerea unor masuri de izolare pentru categoriile dovedite a fi vulnerabile, simultan cu asigurarea unor retele de sustinere a acestora cu alimente si medicamente;

adoptarea la nivel social a unor conduite inalt responsabile de igiena publica prin transformarea acestei chestiuni intr-o prioritate;

masuri in domeniul transportului public, in principal in marile orase, care sa fragmenteze orele de maxim aflux s.a

Florin Abraham este istoric si profesor de stiinte politice la SNSPA

Prima apartine expertilor medicali (epidemiologilor in principal), care doresc mentinerea unor masuri draconice de distantare sociala, daca se poate pentru un timp foarte lung, pana la aparitia medicamentelor impotriva COVID-19.A doua vine dinspre factorii politici, la presiunea celor economici, care sunt speriati de consecintele blocariia activitatii economice si sociale.Din analiza altor pandemii din secolul XX si din cele ale acestui secol, putem conchide ca urmatoarele 6 luni sunt critice, pana la descoperirea unui vaccin, simultan cu producerea unor medicamente care sa trateze simptomele bolii, respectiv cresterea gradului de imunizare in masa a populatiei, astfel incat contaminarea sa fie limitata cu instrumente biologice naturale.Insa ipoteza maximala a blocarii activitatii economice pentru o jumatate de an la nivel global este terifianta, deoarece pericolele revoltelor si cresterii nestavilite a infractionalitatii sunt reale.Guvernele s-ar prabusi sub greutatea poverii asigurarii unor resurse minime de subzistenta economica pentru majoritatea populatiei active. In acelasi timp, exista o dilema etica: cine isi asuma victimele COVID-19, daca sunt eliminate toate masurile de distantare sociala?In regimurile democratice hazardul moral al acceptarii victimelor noului coranavirus nu a devenit o politica publica dominanta, desi Boris Johnson ori Donald Trump au cochetat initial cu teoria imunizarii naturale in masa, prin contact intre persoanele contaminate.Umanitatea a iesit din asa-numita "gripa spaniola" din 1918-1919 prin imunizare naturala, insa atunci costul uman a fost de cel putin 50 de milioane de vieti. La fel de adevarat este ca medicina a realizat de atunci progrese importante, insa nu atat de radicale pentru a gasi imediat o solutie miraculoasa impotriva COVID-19.Solutia distantarii sociale (numele elegant al carantinei!), aplicata limitat si in urma cu un secol, este pe deplin rational a fi aplicata, elementul fundamental fiind sustenabilitatea ei socio-economica.Iar, in acest punct, decizia nu mai este exclusiv a medicilor, ci a factorilor politici. Acestia nu trebuie sa actioneze sub impactul emotiilor colective ori al intereselor de grup, ci trebuie sa caute echilibrul optim intre argumentele medicale si cele socio-economice.Liderilor politici le revine in democratie sarcina de a stabili reteta combinarii ideale a argumentelor sanitare cu imperativele socio-economice.Ipoteza unei stopari bruste a pandemiei, in absenta vaccinarii/imunizarii naturale in masa a populatiei, este nerealista. Mai degraba, trebuie sa ne asteptam la valuri succesive, de mai mica amplitudine probabil, a infectarii cu COVID-19, chiar si in statele care au aplicat masuri draconice de distantare sociala.Acesta este scenariul in care, in opinia mea, ar trebui gandite masurile de revenire la normalitate.Ipoteza carantinarii generale si reale a populatiei nu va putea fi aplicata, dupa cum se poate observa deja in marile orase din Romania, astfel incat ea trebuie inlocuita prin masuri diferentiate si flexibile, in urma carora activitatile sociale si economice sa fie reluate, iar categoriile cele mai vulnerabile (in baza studiului recurentei cazurilor critice si a victimelor) sa fie protejate prin masuri tintite, care sa le reduca riscul de infectare pana la gasirea unor medicamente eficiente.Desigur, din perspectiva etica, nicio victima cauzata de COVID-19 nu este acceptabila, insa, pe de alta parte, dimensiunea sanitara a crizei trebuie corelata cu implicatiile ei sociale si economice.Este o banalitate in managementul crizei faptul ca elementul-cheie este gestiunea asteptarilor. Din confuza comunicare guvernamentala se poate intelege faptul ca starea de urgenta va fi mentinuta atat timp cat exista contaminare intracomunitara cu COVID-19, respectiv ca la capatul celor 60 de zile ale starii de urgenta ori pericolul va fi complet eliminat, ori se va prelungi starea de urgentaIpoteza incetarii bruste a infectarii cu COVID-19 nu este sustinuta de dovezi serioase din plan international, astfel incat autoritatile statale ar trebui sa-si asume in mod transparent faptul ca starea de urgenta a fost instaurata pentru a castiga timp (implicit pentru a evita aparitia unui numar mare de infectari simultane care nu ar putea fi sustinute de sistemul medical din Romania) in vederea pregatirii pentru etapa a doua: convietuirea (temporara) cu noul coronavirus, pana la descoperirea si producerea unor medicamente eficiente.Oferirea unei previziuni realiste a perioadei de carantinare poate duce la cresterea gradului real de conformare voluntara a populatiei. Altfel, coniventa tacita dintre fortele politienesti si populatie se va adanci, transmiterea comunitara a COVID-19 va fi mai mare, iar frustrarea celor care respecta cu buna credinta deciziile prevazute in ordonantele militare va fi cu greu tinuta in frau., iar tactica "vedem ce se intampla maine" si perceptia de haos in activitatea guvernamentala sporesc si mai mult sentimentul de anomie sociala.Apropierea verii in emisfera nordica mareste nervozitatea sociala si acceptarea distantarii sociale va fi tot mai greu de aplicat, oricat de drastice ar fi masurile punitive. Studiile criminologice au aratat ca eficienta pedepselor nu este direct proportionala cu marimea/duritatea acestora.De aceea, gestiunea eficienta a societatii trebuie sa implice deopotriva masuri punitive si politici publice in masura sa determine asumarea voluntara a restrictiilor de interactiune sociala.In lupta contra pandemiei COVID-19 nu exista solutii miraculoase, insa factorii de decizie din Romania trebuie sa avanseze hotarat la etapa a doua, cea a coabitarii cu noul coronavirus.Cazurile de bune practici de pana in acest moment (Germania, Coreea de Sud, Singapore) au indicat faptul ca elementul esential este cunoasterea dinamicii raspandirii molimei si luarea masurilor de distantare sociala acolo unde se constata o densitate mare de cazuri.Prin urmare, pentru a reporni activitatea social-economica, Romania are nevoie simultan de mai multe masuri:Daca se accepta premisa ca reluarea activitatii socio-economice trebuie sa aiba loc inainte de finalizarea pandemiei, Guvernul trebuie sa pregateasca si sa comunice public domeniile care vor relua activitatea in integralitate, cele cu activitate partiala si cele care raman inca suspendate pentru perioada imediat urmatoare.Adoptarea unui astfel de plan are drept principala consecinta renasterea optimismului social si o conduita mai responsabila la nivel individual.Daca populatia nu percepe un final al crizei si ramane captiva informarilor oficiale de la ora 13:00 privind numarul de persoane infectate/decedate, se acumuleaza o uriasa tensiune in societate.Formele de exprimare a acesteia sunt variate si inca insuficient cuantificate, insa unul dintre debusee este violenta domestica. Ideea fundamentala pentru factorii de decizie este aceea de a gasi supape pentru tensiunea mocnita acumulata de societate, iar acestea sa fie folosite cu intelepciune si abilitate.Una dintre marile necunoscute ale acestor zile este daca Guvernul Orban va actiona pro-ciclic cu criza economica, amplificand amploarea acesteia, sau va invata din crizele ultimelor decenii. Dinspre mediul privat se propun planuri fantasmagorice de interventie economica a Guvernului, in conditiile in care Ministerul Finantelor abia mai reuseste sa obtina credite la dobanzi care sa nu insemne camatarie pe fata.In numele unei false solidaritati sunt anuntate masuri de austeritate in domeniul public, fara a fi clar daca nu cumva costul economic platit va fi in cele din urma mai mare decat economiile temporare la bugetul public.Se revine insidios la retorica "omului gras" identificat prin clasa bugetarilor, insa se ignora faptul ca multi dintre acestia duc povara crizei medicale.Pentru o corecta informare ar trebui sa ne reamintim ca in 2010-2012, atunci cand salariile in domeniul public (inclusiv personalului medical!) au fost taiate de tandemul Basescu-Boc, nimeni nu a cerut taierea salariilor din companiile private, in numele "solidaritatii".In sfarsit, o problema importanta in procesul de normalizare il reprezinta contextul electoral al anului 2020. Liderii PNL par a trai inca himera ca vor castiga detasat alegerile parlamentare si vor guverna singuri, iar in prezent au o atitudine aroganta fata de restul partidelor politice.Atitudinea asteptata de cetateni este una in care actorii politici parlamentari se afla intr-un permanent dialog, deoarece tensiunile dintre acestia se transfera la nivel societal, reducand inclusiv conformarea voluntara la masurile de distantare sociala.Dorinta PNL de a castiga cu orice pret alegerile se observa in ambiguitatea si lipsa de hotarare cu care sunt luate deciziile. De exemplu, masurile de relansare economica sunt tergiversate, deoarece inca se spera ca vor putea fi utilizate resursele publice pentru majorarea pensiilor de la 1 septembrie a.c. Planul cresterii pensiilor cu 40% era nesustenabil chiar si daca nu ar fi survenit pandemia COVID-19, insa PNL se mentine in ambiguitate sperand sa traga foloase politice prin negarea publica a realitatii.Normalizarea societatii romanesti este greu de realizat, daca nu acceptam faptul ca trebuie pregatita foarte serios etapa coabitarii cu COVID-19, prin protejarea celor mai vulnerabili, pana la gasirea, producerea si distribuirea unor medicamente eficiente, simultan cu cresterea imunizarii naturale a persoanelor.Cum acest lucru nu este previzibil sa se intample cel putin pana la inceputul toamnei, organismul social trebuie sa invete rapid sa functioneze in "safe mode". Altfel, criza socio-economica va produce alte numeroase victime!