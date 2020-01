Numitorul comun dintre Melescanu, Tariceanu si Dancila.

Cazul inedit al domnului Theodor Melescanu

Cazul inegalabil al domnului Tariceanu

Vasilica-Viorica, favorita ursitoarelor

Conlcuzie

Mult mai eleganti in expresie, vechii greci vorbeau cu respect de zeita Tyche cand invocau norocul, iar romanii aminteau de Fortuna, o zeita aducatoare tot de noroc.Era atat de venerata zeita norocului la stramosii romani, incat acestia ii construisera un templu in, un sanctuar public insi o considerau geniu al Romei, numind-o, adica "norocul poporului roman".Se poate intreba cineva in ce consta, de exemplu, marele noroc al domnului Melescanu, cel despre care CCR tocmai a hotarat cu titlu executoriu si definitiv ca nu are ce cauta in functia din fruntea Senatului.Cum, ce noroc? N-a stat el cateva luni bune in fruntea acestei institutii, fara sa aiba respectivul drept si fara cine stie ce merite, altele decat numai dorinta cavalereasca de a o salva pe simpatica Viorica de la un inevitabil naufragiu, spre care dansa se indrepta intempensiv si de care n-a scapat?Asta da noroc, sa te pomenesti din senin avansat presedinte de Senat, tocmai dupa ce plecasesi cu coada intre picioare de la Ministerul de Externe, acuzat ca ai obstructionat votarea in diaspora!Poate unora li se pare ca acum, cu hotararea CCR, i s-a infundat. Trebuie sa paraseasca neintarziat postul, biroul, masina, secretara si tot ce mai deriva din respectiva demnitate. Am zis ca poate asa li se pare unora. Domnului Theodor Melescanu i se pare cu totul altfel.Chiar daca inalta instanta a stabilit ca nu are ce cauta pe scaunul ocupat, domnia sa a si comunicat ca va continua sa consume indemnizatia, masina, secretara, biroul si toate celelalte, pana va afla de la CCR motivarea hotararii.Ca si cum motivarea ar putea modifica ceva la cele hotarate, executoriu si definitiv! Nu poate citi motivarea si acasa, retras la pensie?Poate n-ar fi avut tupeul de a nu se conforma hotararii defitive si irevocabile, daca n-ar sti despre el insusi ca totdeauna a avut noroc in viata, ceva asemanator cu hopa-Mitica, jucaria care nu se rupe, nu se strica si in picioare se ridica.Pe vremuri, atunci cand un altul nici nu indraznea sa gandeasca la pasaport ca sa nu para suspect, tanarul Melescanu studia le Geneva, isi lua tot acolo masteratul, docotoratul si intra in dipomatie, ca reprezentant de seama al statului roman comunist.Dupa caderea comunismului, norocul l-a facut brusc social-democrat, tot norocul l-a impins spre liberali, s-a catapultat independent, a infiintat la ALDE si s-a pomenit din nou ministru, in momentul cand, parca anume pentru el, a devenit liber scaunul pana atunci al lui Titus Corlatean.Numai vazand cum Parcele il iubesc pe Theodor Melescanu mai mult decat pe altii, imi explic indrazneala cu care inca mai incearca marea cu degetul, poate-poate norocul lui este mai puternic decat CCR, decat Justitia si chiar decat Romania insasi si-i va strecura in motivarea Hotararii o chichita ca sa-l faca scapat. Altfel, de ce n-ar pleca imediat?Norocul fara seaman al domnului Calin Popescu Tariceanu - CPT - il stie toata lumea. El este cel pe care l-a scos din anonimat Traian Basescu si l-a facut om, atunci cand, dandu-si demisia liderul PNL si candidatul la presedintia Romaniei Theodor Stolojan, domnul Basescu a luat asupra sa placerea de a candida la presedintia tarii, iar anonimului CTP i-a revenit, ca pleasca, bucuria sa devina premier si presedinte de partid.La atata noroc, chiar si Dinu Paturica i-ar pupa mana binefacatorului sau. Dar CPT - om cu caracter! - a muscat mana care tocmai ii dadea de mancare. Nici macar liberalii n-au fost multumiti de el si l-au lasat fara presedintia partidului, dupa terminarea mandatului de premier.Ursita insa i l-a scos in cale pe Ponta, alaturi de care a infiintat USL impreuna cu Crin Antonescu si tot alaturi de care i-a dat acestuia un branci de nu te vezi, parasind PNL si inlocuindu-l pe Crin in functia de presedinte al Senatului, sustinut de PSD-ul condus de Ponta.Recunoaste oricine ca trebuie noroc cu carul ca sa fii liberal, sa te declari brusc independent si sa te sustina PSD in functia celui de al doilea om in stat, ravnita de multi social-democrati. In anul urmator, pe Ponta l-a parasit norocul, dar nu si pe Tariceanu: s-a imprietenit cu Dragnea, iar apoi chiar si cu Viorica Dancila.Este greu de spus daca Dancila a fost ghinionul norocosului Tariceanu, sau daca el i-a pus ei in cale coaja de banana pe care si-a inceput implacabilul alunecus.Dar cel mai sigur este ca liderilor ALDE din teritoriu li se facuse lehamite de PSD si incepusera sa ceara retragerea din coalitie, in timp ce liderilor de la centru nu le convenea sa-si piarda privilegiile. Cand esti intre ciocan si nicovala, nu ajunge numai noroc. Mai trebuie si intelepciune, ceea ce nu s-a prea observat la Tariceanu.Pe domnul Melescanu l-au ajutat in viata nu numai ursitoarele, ci si studiile, diplomele, publicatiile; pe domnul Tariceanu l-au ajutat smecheria, discursul articulat, ceva cultura generala - nu excesiva - plus infatisarea de fost manechin; pe doamna Viorica Dancila insa n-o ajuta nimic altceva, numai norocul. Noroc cu ghiotura si atat. In rest, zero.Asa ursitoare darnice nu are multa lume la nastere. Inginer de profesie, profilata pe una din cele mai pretuite specialitati din domeniul economic - forajul puturilor pentru exploatarea de gaze naturale - putea ajunge o personaliate in domeniu, daca norocul nu-i scotea in cale cheia miraculoasa cu care poti ajunge repede de la Videle la Alexandria, de la Alexandria la Bruxelles si de al Bruxelles la masa cu bucate de la Bucuresti.Nu insist. Stie toata lumea cat poate doamna Viorica, stie care sunt limitele sale, stie exact ce poate si, ma ales, ce nu poate. Dar nimic altceva nu i-a fost de asa mare folos, ca inexplicabilul noroc.N-am sa spun ca, la noi, norocul ii confirma pe oameni, nu meritele. Asta rezulta de la sine. Dar imi permit sa citez din cunoscutul scriitor roman Eugen Ionescu, despre care francezii zic ca-i cam al lor si-l ortografiaza Eugene Ionesco: