Stiri din Romania normala

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Prima zicea asa: un ministru - cel de la Dezvoltare - se plange ca institutia pe care o conduce a devenit, in vremea lui Dragnea, "un minister al familiilor", in care sotul lucreaza la directia X, iar sotia - la serviciul Y, si unii si altii angajati fiindca sunt pilele lui Cutare sau Cutarica.Iata si stirea cu nr. 2: premierul o numeste pe dna. Z secretar de stat, iar pe fiul dnei. Z consilier la Palatul Victoria si, pentru ca tacamul familial sa fie complet, tot premierul decide ca sotul Alinei Gorghiu sa fie trimis reprezentant al Romaniei la BERD.Toate acestea se petrec la cateva zile dupa ce postul de comisar european din parteaRomaniei a fost ocupat, dupa un frumos concurs de imprejurari, de catre Adina Valean. Da, sotia lui Crin Antonescu, fostul lider liberal care voia sa mearga la PE, dar care a fost refuzat de partid, primind drept compensatie un mandat pentru consoarta.Nu doar familia traditionala e tulburata in vremea din urma. Si familiile ideologice traverseaza crize. Cea pesedista a anuntat ca va renunta la trandafiri si la nume, doi fosti membri de-ai sai au fondat un partid liberal, liderul PNTCD le-a scris penelistilor o misiva in care ii cearta ca au depus o coroana de flori la statuia lui Coposu, iar o formatiune care a aderat de curand la Alianta Liberalilor si Democratilor Europeni a hotarat sa-si intrebe membrii daca ar vrea sa fie trecuti in catalogul politic ca fiind de stanga sau de dreapta.Dar toate cele de mai sus palesc in fata stirii despre Teodor Melescanu prezidand sedinta solemna a Parlamentului, la 30 de ani de la caderea lui Ceausescu. Da, e vorba despre acel Melescanu care, aflat pe 20 decembrie 1989 la o reuniune OSCE, se opunea pastrarii unui moment de reculegere in memoria victimelor represiunii de la Timisoara. Unde fusese trimis, desigur, de Ceausescu.Trei decenii mai tarziu, ipochimenul e seful Senatului.De unde se vede ca nu doar familiile liberale, pesediste etc., ci si dinozaurii au sanse egale in Romania normala...