Bucurestiul nu mai are prefect de 3 luni. Cine va aplica masurile guvernului?

Conducerile USR si PLUS Bucuresti atrag atentia ca municipiul Bucuresti functioneaza in plina criza cauzata de coronavirus fara a avea un prefect in functie.Situatia este cu atat mai grava cu cat presedintele a anuntat instituirea starii de urgenta, iar institutia prefectului are un rol extrem de important in coordonarea si luarea de decizii cruciale in aceasta perioada, se arata intr-un comunicat comun al celor doua partide."Bucurestiul are nevoie de o structura clara de luare a deciziilor in aceasta perioada de stare de urgenta. Ne trebuie urgent un prefect pentru a ne asigura ca masurile guvernamentale vor fi implementate cu seriozitate si la nivelul Capitalei", a declarat Claudiu Nasui, presedinte al USR Bucuresti.La randul sau, Vlad Voiculescu, presedintele PLUS Bucuresti, atrage atentia ca nu este momentul pentru jocuri de putere in vreun partid."Capitala nu are prefect de trei luni. Nu este momentul pentru jocuri de putere in vreun partid. Avem nevoie urgenta de profesionisti responsabili - in special aici, in Bucuresti, intr-o structura cu responsabilitati mult crescute incepand de luni, asa cum este institutia Prefectului", a subliniat fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu.