Prefectul de Timis a anuntat pe Facebook ca demisioneaza din functie

"Functiile publice nu sunt pe viata ale cuiva, iar astazi a venit momentul schimbarii in Prefectura Timis. Am decis sa imi depun demisia, insa nu vreau sa fac un bilant al perioadei cat am fost prefect, ci doar sa le multumesc celor care au fost langa mine in acesti ani. Nu a fost usor, stiu, dar munca pe care au depus-o toti cei cu care am colaborat a fost apreciata.De la angajati ai Prefecturii, la directori ai institutiilor deconcentrate, cu totii au pus umarul atat cat s-a putut pentru bunul mers al lucrurilor. Vreau sa stiti, cu totii, ca va puteti baza pe mine si de-acum inainte, eu raman acelasi om. Inca o data, multumesc. Pentru toata increderea acordata, un mare multumesc lui Sorin Grindeanu!!!", a scris Andreas.Eva Andreas a fost, anterior, angajata in cadrul cabinetului fostului premier Sorin Grindeanu.