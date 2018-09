"Familia traditionala" a primit votul final in Senat. Urmeaza referendumul pentru revizuirea Constitutiei

Ziare.

Din totalul de 136 de senatori au fost prezenti in plenul de miercuri 127. Propunerea de revizuire a Constitutiei a fost adoptata de Senat cu 107 "pentru", 13 voturi "impotriva" si sapte abtineri.Conducerea PSD a decis, pe 1 septembrie, in timpul sedintei grupurilor parlamentare, care s-a desfasurat la Neptun, ca referendumul pentru redefinirea notiunii de casatorie in Constitutie va avea loc pe 7 octombrie. Anuntul a fost facut de presedintele partidului, Liviu Dragnea.Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, semnata de 3 milioane de cetateni.Referendumul a fost cerut de Coalitia pentru Familie."Prezentul act normativ isi propune sa inlature orice echivoc pe care utilizarea termenului de 'soti' in cuprinsul art. 48 al 1 din Constitutia Romaniei ar putea sa-l aduca in conturarea notiunii de 'familie', a raportului dintre 'familie' si dreptul fundamental al barbatului si al femeii de a se casatori si a intemeia o familie. Dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie este privit ca un drept comun al barbatului si al femeii care, formand un cuplu, recunoscut prin casatorie, pot intemeia in mod natural o familie. El nu poate fi conceput ca un drept al carui continut sa depinda in mod arbitrar de vointa unilaterala doar a barbatului sau doar a femeii", se arata in expunerea de motive a propunerii legislative."Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor", prevede modificarea adusa artidolului 48 din Constitutia Romaniei.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 5 iulie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, dupa ce judecatorii CCR au respins pe 19 iunie ca fiind inadminisibila sesizarea formulata de seful statului. Modificarile aduse legii referendumului l-au scos din procedura organizarii referendumului pe presedintele Romaniei, avand in vedere ca Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un referendum, pe care seful statului il promulga sau il putea retrimite la reexaminare.