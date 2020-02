Alegerea presedintelui Senatului, amanata de PSD

Titus Corlatean, invins de Serban Nicolae

Alegerea presedintelui Senatului figura marti dupa amiaza pe ordinea de zi in programul trimis pe mail la redactie, insa punctul a fost scos de pe ordinea de zi, nemaifiind dezbatut in sedinta plenului de miercuri.Amanarea a fost sustinuta de PSD pe motiv ca Serban Nicolae, candidatul preferat si votat de senatorii PSD, trebuie sa astepte si un vot in Comitetul Executiv al partidului, care se va reuni abia vineri. Prin urmare, vom afla abia saptamana viitoare cine preia conducerea camerei superioare a Parlamentului.Din partea liberalilor, al doilea mare grup din Senat, este anuntata drept candidat Alina Gorghiu. Pozitia de presedinte al Senatului este una foarte importanta, acesta fiind considerat al doilea om in stat si, totodata, cel care ar prelua interimatul la Palatul Cotroceni in eventualitatea unei suspendari a presedintelui Romaniei.In acest moment, componenta Senatului (136 de membri in total) este urmatoarea:- 70 membri- 28 membri- 13 membri- 9 membri- 16 membriPotrivit regulamentului, presedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin,. Daca in primul tur niciunul dintre candidati nu intruneste votul majoritatii senatorilor, se organizeaza un al doilea tur la care participa primii doi clasati in primul tur.PSD si-a desemnat candidatul marti, prin votul senatorilor din grupul parlamentar. In primul tur, au candidat Serban Nicolae, Titus Corlatean si Radu Stefan Oprea, iar primii clasati pentru turul doi au fost Serban Nicolae si Radu Stefan Oprea."Va dati seama ca am fost liderul grupului trei ani si jumatate tot ceea ce am decis la grup s-a respectat cat se poate de onest si de buna credinta. De altfel, cred ca activitatea mea in Senat este suficient de bine cunoscuta ca sa primesc sprijinul altor grupuri parlamentare sau al altor partide", a adaugat Serban Nicolae, citat de News.ro.Teodor Melescanu a demisionat de la sefia Senatului in data de 2 februarie, la inceputul actualei sesiuni parlamentare, dupa ce CCR a decis, pe 22 ianuarie, ca alegerea sa este neconstitutionala. Tot pe 2 februarie, plenul a votat vacantarea postului de presedinte al Senatului, iar interimatul a fost preluat de vicepresedintele Titus Corlatean (PSD).La inceputul sesiunii, dupa demisia lui Melescanu, PSD a anuntat ca il sustine pe Titus Corlatean pentru a prelua atributiile de presedinte al Senatului, PNL - pe Alina Gorghiu, iar USR - pe Vlad Alexandrescu.