Codul Penal a trecut de Senat in varianta dorita de PSD, desi UDMR s-a abtinut. Comisia Iordache se reuneste de urgenta (Video)

cum a votat fiecare senator la modificarea Codului Penal.

Propunerea legislativa este votata cu 74 de voturi pentru, 28 impotriva si 9 abtineri

60 de voturi

In mare graba

Varianta dorita de PSD-ALDE a primit 74 de voturi "pentru". UDMR s-a abtinut de la vot din cauza redefinirii abuzului in serviciu, asa cum a precizat liderul senatorilor maghiari, Cseke Attila.Proiectul va fi trimis la Camera Deputatilor, care este decizionala. Comisia Iordache se reuneste marti, la ora 16, pentru a da un nou raport pe acest proiect votat de Senat, iar Biroul Permanent a decis ca el se va afla pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor abiaOpozitia s-a luptat din rasputeri in comisia speciala pentru a impiedica modificarea de substanta a politicii penale a statului roman, insa masinaria de vot a PSD-ALDE-UDMR a mers ca unsa . Opozitia sustine ca noua forma a Codului Penal e mai rea decat OUG 13 si reprezinta o "amnistie mascata", incurajand infractionalitatea.Pentru ca proiectul legislativ 238/2018 sa fie adoptat era nevoie de votul a cel putin 69 de senatori, adica jumatate plus unu din numarul total () . PSD are 70 de senatori, ALDE - 12, iar UDMR - 9, prin urmare sansele ca proiectul sa fie adoptat in Senat au fost foarte mari.- Sedinta plenului continua cu celelalte puncte aflate pe ordinea de zi, printre care si modificarea legii in baza careia este ales presedintele Romaniei.- Liderul senatorilor maghiari, Cseke Attila, subliniaza de la microfon ca, asa cum a explicat anterior, UDMR nu a fost de acord cu redefinirea abuzului in serviciu in forma dorita de PSD-ALDE, asa ca "n-a putut sustine proiectul si s-a abtinut de la vot".- Se da votul pe raportul comisiei speciale cu amendamentele admise: 73 de voturi pentru, 29 impotriva.- Adrian Tutuianu, presedintele de sedinta, anunta ca mai sunt putine amendamente respinse in comisie si care sunt votate si in plen, conform regulamentului, asa ca ""."Mobilizati-va colegii", spune Tutuianu.- Senatorul PNL Iulia Scantei sustine amendamentul partidului privind, reamintind ca Parlamentul Romaniei a ratificat in 2004 Conventia ONU impotriva coruptiei, iar legea a fost semnata de Valer Dorneanu, pe atunci presedinte al Camerei Deputatilor.Senatorul citeste din conventia ratificata de Parlamentul Romaniei, in timp ce senatorii Puterii vocifereaza in sala.(...) Art. 11 din Constitutia Romaniei prevede ca statul roman se obliga sa indeplineasca cu buna credinta tratatele la care face parte", subliniaza Iulia Scantei, prezentand forma redefinirii abuzului in serviciu pe care o propune PNL.Amendamentul este respins cuSi forma sustinuta de USR pentru redefinirea abuzului in serviciu este respinsa prin vot.- Amendamentele PNL si USR sunt respinse rand pe rand de senatorii PSD-ALDE, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la sansele majoritatii parlamentare de a trece astazi la vot modificarea Codului Penal, daca Puterea nu se mobilizeaza.- Senatorii PNL si USR sunt prezenti in sala si isi sustin prin vot amendamentele, desi nu au nicio sansa in fata majoritatii confortabile pe care o detine alianta PSD-ALDE. Ramane de vazut daca Opozitia va mai ramane in sala de plen cand se vor vota amendamentele Puterii.- Incepe votul pe amendamente, mai intai cu cele respinse in Comisia Iordache. Sunt 161 de amendamente.Primul amendament, al PNL, este respins cu 74 de voturi impotriva, 23 pentru si 8 abtineri, prin urmare in salade sedinta.Amendamentele PNL, sustinute de la microfon de Iulia Scantei, sunt respinse rand pe rand de majoritatea PSD-ALDE.reaminteste ca regulamentul cere ca Opozitia sa aiba dreptul la un secretar de sedinta. "De regula!", i se transmite din nou, din sala si de catre Adrian Tutuianu.- Un senator PNL cere pauza de 5 minute pentru consultari. Cererea se aproba. Se revine imediat in sala.subliniaza ca deciziile invocate de initiatori in vederea modificarii Codului Penal trebuiau "transpuse mai demult" tinand cont de vechimea lor."Deciziile Curtii trebuie transpuse in 45 de zile. Nu s-a intamplat acest lucru. De la intrarea in vigoare a Codului Penal avem 11 decizii ale CCR care declara diverse texte neconstitutionale, nu s-au rezolvat aceste probleme desi a trecut un an, doi ani, si trebuiau rezolvate (...)Raportul rezolva aceste probleme, transpune din Directiva UE si sunt chestiuni logice, care trebuiau facute, sunt binevenite. E buna reglementarea ca legea penala mai favorabila se aplica in integralitate", da el ca exemplu, printre altele.", spune senatorul UDMR in aplauzele Opozitiei, aducand o serie de argumente, afirmand ca respectiva chestiune trebuia modificata si nu abrogata.Despre abuzul in serviciu, "noi putem sa sustinem o forma care transpune deciziile CCR", subliniaza acesta."S-au introdus doua chestiuni in plus - reducerea limitei de pedeapsa maxima si sintagma de a obtine pentru sine (...)", anunta acesta, precizand ca senatorii UDMR vor vota in consecinta amendamentele, iar in cazul in care nu se fac modificarile cerute, "UDMR nu va vota" initiativa.subliniaza din nou ca nu e cvorum. ". Felicitari!", spune Gotiu.In replica, Adrian Tutuianu citeste dintr-o decizie a CCR care arata ca "numai la adoptarea legii e nevoie de cvorum", nu si pentru dezbaterile generale.cere din nou amanarea votului in asteptarea unui punct de vedere al Comisiei de la Venetia.Senatorul PNL afirma ca deciziile CCR au fost folosite ca "pretexte pentru amnistii mascate si diluarea unor infractiuni" si acuza PSD ca "a tinut secreta forma proiectului pe care si-o doreau pana in ultima secunda".", subliniaza Alina Gorghiu.- Un senator al Opozitiei solicita prezenta nominala pentru verificarea cvorumului si cere un secretar de la Opozitie, asa cum trebuie sa fie "de regula". "De regula", i se raspunde ironic.Adrian Tutuianu spune ca exista cvorum.Alina Gorghiu (PNL) vine la microfon si subliniaza ca proiectul esential al Codului Penal e discutat fara cvorum."Lipsa de cvorum e de nepermis, tipetele din sala sunt de nepermis, tine de educatie", spune senatorul PNL, care subliniaza ca o lege importanta precum Codul Penal nu numai ca- USR afiseaza un banner pe care scrie "Fara penali in functii publice"ia cuvantul. "Judecand dupa modificarile pe care le-ati adus, furtul din bani publici va deveni un fel de substitut de virtute, mai ales daca se iau de la copiii saraci si se duc la partidul-stat", a spus acesta, facand trimitere la dosarul in care a fost condamnat Liviu Dragnea."PSD a inventat un nou mod de a fura, hotia haiducista, in care imparti cu ceata ce ai furat de la romani", mai spune senatorul USR.- Robert Cazanciuc (PSD) prezinta raportul comisiei speciale. Incep dezbaterile generale.- Adrian Tutuianu subliniaza ca exista "113 semnaturi si sunt prezenti 73 de membri ai Senatului, ca urmare lucrarile se pot desfasura". Punctul de vedere al Guvernului este prezentat de secretarul de stat Mariana Mot, nu de ministrul Tudorel Toader."Modificarea Codului Penal este absolut necesara", subliniaza reprezentantul Ministerului Justitiei."In democratie, minoritatea propune si dezbate, majoritatea hotaraste", a mai subliniat Mariana Mot.- Incep dezbaterile generale pe modificarea Codului Penal. Ia cuvantul, anunta Adrian Tutuianu.vine la microfon, care sustine ca initiativa legislativa a fost depusa de mai multe luni si la dezbateri au participat inclusiv CSM si alte organizatii ale magistratilor.Senatorul PSD subliniaza ca CCR a decis ca "definitia abuzului in serviciu este neconstitutionala" si cere ca proiectul sa fie votat in forma iesita de la comisia speciala.- Senatorul Cristian Dumitrescu (PSD) sustine ca, potrivit regulamentului, cvorumul se verifica la inceputul sedintei, iar "fluctuatiile" sunt normale pe parcursul unei sedinte.Adrian Tutuianu anunta ca ordinea de zi a fost adoptata si sedinta continua "pana la epuizarea ordinii de zi", cu "vot final incepand cu ora 12:00".Programul de lucru a fost votat de 66 de senatori, conform votului electronic.Senatorii Opozitiei parasesc sala in semn de protest.- Se repeta votul la ordinea de zi pentru ca in prima instanta au votat doar 60 de senatori, ceea ce ar arata ca in sala nu e cvorum.Si la reluare se obtin tot. Adrian Tutuianu spune ca ordinea de zi a fost votata, desi nu e cvorum.Mihai Gotiu (USR) cere sa se amane sedinta pentru ca nu e cvorum.Serban Nicolae spune ca e inadmisibil sa fii prezent si sa sustii ca nu esti.Alina Gorghiu (PNL) cere sa se constate ca nu e cvorum.Adrian Tutuianu sustine ca exista cvorum, potrivit "cartelelor din aparate" si semnaturile.Mihai Gotiu sustine ca trebuie cvorum pe tot parcursul sedintei de plen si cere inchiderea sedintei.Mario Oprea spune ca a numarat senatorii PSD si sunt doar 54. "Nu puteti continua sedinta, va spun din regulament", spune el.- Incepe sedinta de plen, condusa de, desi presedintele Calin Popescu Tariceanu se afla totusi in Parlament si a dat declaratii cu putin timp inainte.Se face apelul nominal. Lista nu se citeste pana la final, pentru ca sunt prezenti suficienti senatori pentru cvorum, anunta Adrian Tutuianu., anunta presedintele de sedinta.- Intrebat de jurnalistii aflati la Parlament despre modificarile la Codul Penal, Liviu Dragnea s-a victimizat: "Credeti ca ma lasa astia sa scap?".- Propunerea legislativa prin care Codul Penal este modificat este la primul punct pe ordinea de zi a plenului, urmand sa fie votata in procedura de urgenta.Pentru modificarea Codului Penal, Parlamentul a fost convocat in sesiune extraordinara.Modificarile facute luni in Comisia Iordache il avantajeaza direct pe Liviu Dragnea, recent condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, dar si pe foarte multi alti alesi locali care au fost condamnati pentru diverse fapte de coruptie sau au procese pe rol.Daca trece de Senat, proiectul ajunge la vot in plenul Camerei Deputatilor, condusa de Liviu Dragnea, chiar marti, 4 iulie, de ziua Statelor Unite.12 ambasade occidentale, printre care si cea a SUA, au lansat un apel public catre autoritatile romane prin care au cerut sa nu slabeasca statul de drept si lupta anticoruptie prin modificarile facute la codurile penale.