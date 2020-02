Comisia de Sanatate din Senat: Coplata pentru servicii medicale private, amanata cinci ani

Ziare.

"Am decis sa abrogam articolele si alineatele care se refera la situatia furnizorilor privati.Cei care doresc sa participe in programele nationale de sanatate pot sa o faca, insa fara sa perceapa niste sume in plus din partea pacientilor pentru acordarea acestor servicii medicale", a precizat presedintele Comisiei pentru Sanatate, senatorul Laszlo Attila.Acesta a adaugat ca, daca ordonanta ar fi fost respinsa integral, ar fi intrat in vigoare actul normativ de anul trecut si ar fi existat riscul ca pacientii sa plateasca imediat in plus furnizorilor privati de servicii medicale."Daca noi am fi respins ordonanta in integralitatea sa, atunci ar fi intrat in aplicare ordonanta de anul trecut, adica dupa ce se pronuntau plenul Senatului, respectiv plenul Camerei Deputatilor,", a explicat senatorul.Astfel, se stabileste un termen de aplicare a prevederilor cu privire la contributia personala, cuprinse in Legea nr. 95/2006, care poate fi platita de asigurati pentru unele servicii medicale, in conditiile in care opteaza ca aceste servicii sa fie acordate de furnizori privati aflati in relatie contractuala cu case de asigurari de sanatate.Se propune ca termenul sa fie 1 aprilie 2021, intrucat noile contracte de furnizare de servicii medicale pentru anul 2020 se vor incheia incepand cu 1 aprilie 2020, neexistand posibilitatea pana la aceasta data de a stabili si parcurge procesul de consultare si negociere cu organizatiile profesionale, sindicale si patronale reprezentative din domeniul medical, precum si de a adopta actul normativ cu privire la serviciile medicale pentru care asiguratii pot opta pentru plata unei contributii personale, in conditiile acordarii acestor servicii de catre furnizorii privati, se arata in textul ordonantei initiate de Guvern.Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,Proiectul privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, decizionala.