Impozitarea pensiilor speciale a trecut de Senat. Liberalii s-au abtinut de la vot

Au fost 76 voturi pentru, 0 impotriva si 16 abtineri.Cei care s-au abtinut de la vot au fost liberalii. Senatorul Florin Citu a explicat de ce: "PNL s-a abtinut de la vot, pentru ca proiectul este facut de un initiator care nu vrea sa-si impoziteze propria pensie".Inainte de vot, Citu a sustinut ca Teodorovici a venit cu un proiect de lege care merge in directia propusa de PNL, insa nu pana la capat, in conditiile in care pensiile parlamentarilor nu sunt incluse."Trebuie sa marturisesc ca este o bucurie cand il vad pe Teodorovici ca ne asculta: a venit cu un proiect de lege care merge in directia pe care noi am propus-o de ani de zile, dar nu merge pana la capat. Noi spunem ca pensiile speciale trebuie sa dispara.Pensiile parlamentarilor nu sunt incluse. Ca sa vedeti cat de ipocrit e initiatorul. Face pentru pensiile speciale, dar pe el nu se include", a afirmat Citu.Senatorii USR si cei de la UDMR au votat pentru propunerea legislativa.Cseke Attila, liderul grupului UDMR din Senat, a explicat ca formatiunea din care face parte a votat pentru, insa in Camera Deputatilor va sustine amendamentul care elimina pragul de 7.000 de lei.Liderul grupului USR, Wiener Adrian, a explicat ca partidul a votat favorabil, pentru ca si parlamentarii USR au "trei proiecte in zona reglementarii si aducerii pensiilor in zona contributivitatii".Comisia de Buget-Finante a Senatului a acordat, marti, raport favorabil pentru aceasta propunere legislativa , care vizeaza impozitarea pensiilor speciale de peste 7.000 de lei.Eugen Teodorovici, prezent la sedinta comisiei, si-a amendat proiectul privind taxarea pensiilor, astfel incat componenta din pensii bazata pe principiul contributivitatii sa nu fie taxata.Propunerea legislativa prevede taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei - cu 50%."Impactul pentru anul viitor este de aproximativ jumatate de miliard de lei", a spus Teodorovici, marti.Precizam ca senatorul UDMR Tanczos Barna a propus si el, marti, un amendament, adoptat de comisie, referitor la pensia sefilor de stat, care astfel intra sub incidenta proiectului de lege.La randul sau, senatorul PNL Florin Citu a propus un amendament, respins de data aceasta de comisie, prin care toate pensiile speciale peste 5.000 de lei sa fie impozitate cu 90%.Proiectul depus de ministrul Finantelor urmeaza sa intre la Camera Deputatilor, care e for decizional.