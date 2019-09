Melescanu ajunge, intr-un final, la sefia Senatului. PSD nu a avut voturile din prima runda, Tariceanu contesta la CCR

LIVE

Cum insa el nu a demisionat din ALDE si ALDE a avut propriul candidat, Tariceanu a anuntat ca va merge pana la CCR pentru a contesta alegerea lui Melescanu.Un moment interesant a fost in runda a doua, cand cei de la ALDE au avut de ales intre al lor inca coleg Melescanu sau candidatul Opozitiei, in persoana liberalei Alina Gorghiu. De la varful partidului s-a decis sa fie votata Gorghiu, insa au fost si senatori ALDE care au refuzat sa faca acest lucru.In cele din urma a fost citita decizia prin care Teodor Melescanu a ajuns, oficial, al doilea om in stat, iar in discursul de invingator el a spus ca nu are de gand sa plece din ALDE, pentru ca cetatenii au votat programul de guvernare al PSD-ALDE.- Melescanu promite ca va fi un presedinte echilibrat si isi va pune in slujba Senatului si a poporului roman "varsta si experienta"."Sunt membru al grupului ALDE si voi depune toate eforturile pentru continuarea eficienta a programului de guvernare, conform mandatului alegatorilor. Am ferma convingere ca in politica votul cetateanului trebuie sa fie determinant", spune Melescanu.- Tariceanu ia cuvantul, spune ca va merge pana la Curtea Constitutionala pentru a contesta numirea lui Melescanu.- Alina Gorghiu ia cuvantul, le multumeste celor din Opozitie, inclusiv de la ALDE, ca au votat-o si sustine ca acesta a fost "doar inceputul" pentru o colaborare care, spune ea, va aduce succesul motiunii de cenzura.- Anuntul oficial confirma cifrele - Melescanu devine noul sef al Senatului. Social-democratii aplauda.- Surse citate de televiziunile de stiri sustin ca Melescanu a devenit noul sef al Senatului, dupa ce, in al doilea tur, a obtinut 73 de voturi. Alina Gorghiu a primit 59 de voturi. Asta inseamna ca nu toti cei de la ALDE au votat cu candidata opozitiei. In primul tur, Gorghiu a obtinut 49 de voturi, iar ALDE are 13 voturi in Senat, fara cel al lui Melescanu.- A doua runda de vot se apropie de final, urmeaza sa aflam daca Teodor Melescanu sau Alina Gorghiu au reusit sa se impuna sau vom avea si runda a 3-a.- Candidatul ALDE Ion Popa a multumit colegilor de partid, a aratat ca a obtinut 13 din cele 14 voturi ale colegilor din Senat (unde al 14-lea este Melescanu, n.red.) si a anuntat ca in runda a doua partidul condus de Tariceanu va vota cu Alina Gorghiu.. Alina Gorghiu a obtinut 49, iar Ion Popa doar 13 voturi, relateaza televiziunile de stiri. Asta ar insemna ca urmeaza sa fie organizata o noua runda de vot, ramane sa vedem daca in seara aceasta sau in alta zi.- Votul s-a incheiat. Comisia s-a retras pentru numararea buletinelor si stabilirea rezultatelor. Castigator va fi desemnat candidatul care obtineDigi24 relateaza ca- Incepe votul secret. Teodor Melescanu este prezent in sala, dar nu a venit la microfon ca sa se apere in fata acuzatiilor ce i s-au adus de catre Opozitie.- Serban Valeca ii taie microfonul Alinei Gorghiu si cere continuarea procedurii de vot. "Ne amenintati din luna iulie cu motiunea, o asteptam", o ironizeaza Valeca pe Gorghiu.sustine de la tribuna ca PSD isi bate joc de Parlament si isi cere dreptul de a se prezenta ca si candidat, inainte de a se trece la vot."Daca dl Melescanu ii e rusine de ce face astazi, nu e problema mea ca nu se duce la microfon sa isi sustina candidatura", spune Gorghiu."Senatul Romaniei este si al meu, asa cum este si al dvs. Cei care se uita la noi au dreptul sa auda care este oferta pentru presedintia Senatului", spune Gorghiu, care nu se lasa intimidata de presedintele Valeca si isi sustine candidatura.Desi ar avea nevoie si de voturile PSD ca sa fie aleasa presedinte al Senatului, Alina Gorghiu lanseaza acuzatii foarte grave la adresa social-democratilor.Serban Valeca o anunta ca se intrase in procedura de vot si ca ii taie microfonul. Valeca e nemultumit ca Gorghiu ataca PSD, in loc sa isi prezinte oferta. "Aveti doua minute si apoi va tai microfonul", o anunta Valeca pe Gorghiu.- Presedintele de sedinta merge mai departe, in ciuda disputelor. Se constituie comisia de numarare a voturilor. Votul va fi secret, cu buletine.Comisia este votata cusi 1 abtinere.- Radu Preda (PSD) ii reaminteste lui Tariceanu ca tot PSD l-a propus si pe el presedinte al Senatului. "Lucrurile sunt clare si cred ca putem trece la vot, pentru ca votul decide cine e presedintele Senatului", spune social-democratul.In replica,ii da replica, spunand ca Tariceanu nu a avut contracandidat la momentul numirii sale ca presedinte, acum insa, din partea ALDE ar fi doi candidati - Melescanu si Popa.sustine ca nu se incalca regulamentul si ca nu exista restrictii ca Melescanu sa fie propus de social-democrati, chiar daca e membru al ALDE.ii spune lui Tariceanu ca il poate exclude pe Melescanu, daca e nemultumit. ". Daca nu, sub masca scandalului va impartiti functiile impreuna", spune Gotiu.- Calin Popescu Tariceanu nu se lasa, sustinand ca propunerea PSD - Teodor Melescanu - este neregulamentara.Sispune ca Opozitia sustine la unison ca propunerea PSD incalca regulamentul, pentru ca Melescanu face parte din alt grup, care are propriul candidat. "Regulamentul limiteaza grupul parlamentar la o singura propunere", adauga ea.- Florin Citu (PNL) cere PSD sa spuna clar ca face o propunere din alt grup (ALDE) . "Va rugam sa spuneti foarte clar pe cine propuneti astazi", cere Citu PSD.El anunta ca PNL o propune pe ALina Gorghiu, "membru al PNL", ca presedinte al Senatului."USR nu are o propunere proprie, vom vedea", anunta USR."UDMR nu are candidat propriu, o vom sustine pe doamna Gorghiu", anunta UDMR.Presedintele Valeca cere completarea buletinelor de vot.- La punctul 1 pe ordinea de zi figureaza alegerea presedintelui Senatului.Liderii de grup anunta candidatii. PSD il sustine pe Teodor Melescanu, dar Calin Popescu Tariceanu contesta propunerea social-democratilor, sustinand ca se incalca regulamentul Senatului, pentru ca grupul ALDE are propria propunere, in persoana lui Ioan Popa, si nu pot exista doua propuneri din partea aceluiasi grup."Dl Melescanu poate sa fie candidatul dvs cu conditia sa nu faca parte din grupul ALDE", subliniaza Tariceanu.- Serban Valeca anunta ca astazi se voteaza doar presedintele Senatului, votul final pentru punctele aflate pe ordinea de zi urmand sa se dea la ora 17, iar ulterior sa se continue cu intrebari si interpelari.- A inceput sedinta de plen. Se face prezenta."Din totalul de 136 de senatori pana in acest moment", a anuntat presedintele interimar, Serban Valeca (PSD).Se propune votul electronic, propunerea fiind acceptata. Sunt, conform votului electronic, si mai sunt anuntati 5-6 colegi care vor veni in curand.Incep dezbaterile legate de ordinea de zi. O propunere facuta de Florina Presada (USR) pica la vot, cu incalcarea regulamentului, sustine USR., a precizat la finalul sedintei Biroului Executiv ca s-a discutat cu senatorii ALDE in vederea obtinerii sprijinului pentru Alina Gorghiu."Ramane de vazut care va fi exact pozitionarea ALDE si a fiecarui senator ALDE in parte.", a subliniat Ludovic Orban.Presedintele PNL a afirmat ca Biroul Executiv a mai decis, printre altele, ca "pana in data de 20 octombrie prezenta parlamentarilor la toate voturile din parlament este obligatorie si se sisteaza plecarile in strainatate", cu anumite exceptii.- Conform Digi24,, existand mai multi nemultumiti de faptul ca nu este sustinut pentru presedintia Senatului un social-democrat, ci o persoana de la un alt partid., a afirmat, referitor la sustinerea de catre formatiune a lui Teodor Melescanu pentru sefia Senatului, ca "asa s-a decis". " (...) Sunt discutii in interiorul partidului, anumite puncte de vedere, poate divergente, dar odata luata o decizie ea trebuie urmata,", a spus Teodorovici, citat de News.ro.apreciaza ca sustinerea aratata lui Teodor Melescanu de catre PSD este "un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila impreuna cu consilierii dansei vrea sa o aplice ALDE".Tariceanu a mai spus ca partidul sau a decis definitiv ca il va sustine pentru functia de presedinte al Senatului pe Ioan Popa, iar ", ca atare ne vom trezi in situatia nefireasca de a avea doua propuneri pentru functia de presedinte, amandoua din partea ALDE, dar singura valabila este cea pe care o va face grupul nostru".Intrebat de jurnalisti, Tariceanu a subliniat ca toti colegii sunt obligati sa respecte hotararile partidului si sa voteze azi in consecinta. "", a mai punctat el, transmitandu-i lui Melescanu ca daca va accepta sa candideze azi din partea PSD, in ciuda deciziei ALDE, "", adica risca excluderea.In ceea ce priveste votul in cazul unui tur doi, Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca ALDE va lua decizia pe moment. ", dar dupa aceste atitudini agresive, ma indoiesc ca colegii mei vor vota cu candidatul sustinut de PSD".Intrebat si despre votul care s-ar putea da saptamana viitoare in plenul reunit pentru Guvernul Dancila, Tariceanu a precizat ca ", este decizia premierului iar restructurarea intra in prevederile art. 85 din Constitutiei, ceea ce inseamna, altfel isi ia bagajele, gentuta, si pleaca".- Lucrarile in plenul Senatului sunt programate sa inceapa la ora 16:00, insa ele sunt precedate de o sedinta pregatitoare a Biroului Permanent (ora 12:30) si de sedinta Biroului Permanent (ora 13:00). Calin Popescu Tariceanu a demisionat, saptamana trecuta, din functia de presedinte al Senatului , iar interimatul a fost preluat de senatorul PSD de Arges Serban Valeca.Kelemen Hunor a declarat, saptamana trecuta, ca UDMR ar sustine candidatura Alinei Gorghiu pentru sefia Senatului, daca aceasta va exista, si ca se opune alegerii lui Teodor Melescanu. De asemenea, liderul PMP Eugen Tomac a anuntat ca partidul pe care il conduce o va sustine pe Alina Gorghiu pentru aceasta functie.", a declarat, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, presedintele partidului, premierul Viorica Dancila.prevede urmatoarele:(1) Presedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.(2) Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin,(3) Daca niciun candidat nu a intrunit numarul de voturi necesar se organizeaza noi tururi de scrutin, la care participa primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi sau, dupa caz, toti candidatii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat si toti candidatii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un numar egal de voturi. Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a obtinut votul majoritatii senatorilor prezenti.In Senat sunt, dar sedinta se desfasoara "in prezenta majoritatii membrilor", conform art 67 din Constitutie. In acest moment,Prin urmare, pentru ca Teodor Melescanu sa fie ales presedinte al Senatului este suficient ca la sedinta sa fie prezenti cel putin 69 de senatori, caz in care candidatul PSD ar trebui sa obtina macar 35 de voturi. Sansele lui Melescanu cresc daca toti senatorii PSD vin astazi la sedinta si il voteaza, in schimb se inregistreaza absente in randurile celorlalte partide.Daca va fi ales presedinte al Senatului, in dezacord cu decizia ALDE privind ruperea aliantei cu PSD si retragerea de la guvernare, Teodor Melescanu va fi exclus din partid, insa el a anuntat ca va contesta decizia Pe de alta parte, PSD isi va verifica prin votul de azi sustinerea de care se mai bucura in camera superioara a Parlamentului, in perspectiva prezentarii Guvernului Dancila in fata alesilor, saptamana viitoare.