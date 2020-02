Noul presedinte al Senatului va fi ales miercuri

Ziare.

Pe 3 februarie, la inceputul sesiunii, Teodor Melescanu a demisionat de la sefia Senatului dupa ce CCR a decis, pe 22 ianuarie, ca alegerea sa este neconstitutionala "Am decis sa ma retrag din functia de presedinte al Senatului, desi nu a fost publicata decizia CCR si motivarea acesteia", spunea Melescanu de la tribuna Senatului Tot pe 3 februarie, plenul a votat vacantarea postului de presedinte al Senatului.La inceputul sesiunii, dupa demisia lui Melescanu, PSD a anuntat ca il sustine pe Titus Corlatean pentru a prelua atributiile de presedinte al Senatului, PNL - pe Alina Gorghiu, iar USR - pe Vlad Alexandrescu.In prezent, niciunul dintre grupurile parlamentare nu a confirmat ca propunerile din urma cu trei saptamani mai sunt valabile.Potrivit regulamentului, presedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor. Daca in primul tur niciunul dintre candidati nu intruneste votul majoritatii senatorilor, se organizeaza un al doilea tur la care participa primii doi clasati in primul tur.