Parlamentul a respins cererea de reexaminare a lui Iohannis pe Statutul magistratilor

S-au inregistrat 75 de voturi "pentru" si 20 de voturi "impotriva" respingerii cererii sefului statului.In consecinta, proiectul de lege va ajunge la promulgare in forma trimisa Parlamentului de catre presedinte.Amintim ca si deputatii au respins, luni, cererea de reexaminare la legea mentionata , cu 173 de voturi "pentru", 61 "impotriva" si o abtinere.Presedintele Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea, a declarat ca o mare parte dintre punctele cererii de reexaminare vizeaza aspecte ce tin de constitutionalitate, "deci aceste aspecte nu pot sa faca parte dintr-o cerere de reexaminare, ci dintr-o sesizare la Curtea Constitutionala".Deputatii liberali si cei de la USR sustin cererea presedintelui de reexaminare a proiectului legislativ. Mai mult, PNL va ataca la CCR decizia deputatilor care au hotarat luni seara respingerea cererii de reexaminare formulata de presedintele Klaus Iohannis asupra modificarilor la Statutul magistratilor."Chiar daca vorbim despre adoptarea in prima camera a acestei reglementari, urmeaza sa va spun ca motivele invocate de presedinte in cererea de reexaminare vizau aspecte care in mare parte nu au fost supuse controlului de constitutionalitate. Din punctul nostru de vedere, erau bine motivate si ar fi trebuit adoptate.Dat fiind faptul ca au fost respinse si avem dreptul de a supune controlului de constitutionalitate aceasta reglementare, va anuntam ca o vom face", a afirmat deputatul PNL Gabriel Andronache, in plenul Camerei Deputatilor.