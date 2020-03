PNL va sesiza CCR pe modificarea Regulamentului Senatului prin teleconferinta

Ziare.

"In temeiul art 136 alin 3 din Regulamentul Senatului, noi, senatorii PNL, am optat sa nu votam o modificare care, asa cum am aratat, este votata neregulamentar si care poate avea ca efect atat neconstitutionalitatea sau neregulamentaritatea acesteia, consecintele putand sa afecteze toata activitatea legislativa a Parlamentului.Vom sesiza Curta Constitutionala sa verifice daca noi sau dumneavoastra avem dreptate. Aceasta este hotararea PNL.", a afirmat Fenechiu.El a atras atentia ca multe persoane, de profesii diferite, lucreaza in mod normal si ca Senatul isi putea modifica Regulamentul prin prezenta la Senat, cu respectarea normelor de igiena."Medicii si intreg personalul medical, politistii, jandarmii, pompierii, militarii, notarii publici, judecatorii, procurarii si avocatii. Respecta o lege, ceea ce ar trebui sa faca si organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii care poate sa isi modifice legal si regulamentar Regulamentul, respectandu-l pe cel pe care vrea sa-l modifice.Viata si sanatatea noastra sunt importante, la fel ca viata oricarui om. Dar asta nu ne da dreptul sa incalcam Regulamentul, cand era atat de simplu sa procedam regulamentar, cu putin efort si cu respectarea regulilor de protectie si igiena. Puteam sa dam un exemplu si sa respectam un Regulament care, asa cum spuneam, nu e facultativ, nici macar pentru organul reprezentativ al poporului roman", a aratat liderul grupului senatorial PNL.Senatul a modificat joi, intr-o sedinta de plen desfasurata in sistem online, Regulamentul Camerei superioare astfel incat, in situatii exceptionale, sedintele comisiilor, plenului, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare si Biroului permanent sa se poata desfasura prin mijloace electronice.