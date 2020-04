Proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc a fost respins definitiv, de Senat

Ziare.

com

In favoarea proiectului s-au inregistrat 9 voturi, ale UDMR, in timp ce 126 de senatori au votat impotriva relateaza Digi24.Senatul este in acest caz camera decizionala, proiectul fiind astfel respins definitiv de catre Parlament.Presedintele Klaus Iohannis a criticat PSD si UDMR pentru cele intamplate la Camera Deputatilor.In replica, liderii celor doua partide l-au acuzat pe presedinte ca face declaratii "anti-romanesti", iar presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a pretins scuze.